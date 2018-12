Dschungelcamp 2019: Wer ist dabei? Das sind alle Kandidaten für die 13. Staffel im Januar. RTL verrät den Termin für den Start.

Wenige Wochen vor dem Start des Dschungelcamps 2019 (ab Freitag, 11. Januar) steht wohl fest, wer bei der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ dabei sein wird. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde wild spekuliert, wer zu den Kandidaten gehören könnte. Nun hat sich die Frage wohl geklärt.

Der Bild-Zeitung (und die ist im Hinblick auf RTL-Shows bekanntlich besonders gut informiert) soll die endgültige Kandidaten-Liste für das Dschungelcamp 2019 vorliegen. Demnach gibt es 12 Kandidaten und einen Ersatzkandidaten. Wobei man vermuten darf, dass RTL mehr als einen Ersatzkandidaten in der Hinterhand hat.

Von der Bild-Zeitung mit den Namen auf der Kandidaten-Liste für das Dschungelcamp 2019 konfrontiert, will RTL keinen Kommentar abgeben. Was der Sender aber immer vor der offiziellen Vorstellung im Januar macht. Auch die Kandidaten, deren Namen auf der Liste stehen sollen, wollten sich gegenüber der Bild entweder nicht zu dem Thema äußern - oder sie ließen die Anfrage der Zeitung unbeantwortet. Die Bild betont: „Dementiert wurde allerdings keine Anfrage.“

Dschungelcamp 2019: Das sind alle Promi-Kandidaten

Dschungelcamp 2019 (RTL): Die neuen Star-Kandidaten

Dschungelcamp 2019: Sie galten als potentielle Kandidaten - sind aber nicht dabei

Günther Krause (durch den obligatorischen Medizin-Test für das Dschungelcamp gefallen)

Teilnahme auf das Dschungelcamp 2020 verschoben: Daniela Büchner

Annemarie Eilfeld



Emilija Mihailova

Neuerung im Dschungelcamp 2019 (RTL): Gewinner(in) kriegt satte 100.000 Euro zusätzlich

“Dieses Mal geht es nicht nur um die Ehre und die Dschungelkrone“, kündigt RTL in einem Vorschau-Clip zum Dschungelcamp 2019 an. Um welche Neuerung es konkret geht, erklärt Moderator Daniel Hartwich: „Zum ersten Mal gibt‘s tatsächlich für den Gewinner - für den Dschungelkönig - 100.000 Euro.“

Man darf davon ausgehen, dass auch eine Gewinnerin - also eine Dschungelkönigin - die 100.000 Euro Preisgeld bekommen wird. Wohlgemerkt: Die Siegprämie gibt es zusätzlich zur individuell ausgehandelten Gage. Das dürfte für die Kandidaten ein Anreiz sein, sich bis zuletzt in der Show anzustrengen. Es gab in der Vergangenheit auch Kandidaten - wie Fußball-Weltmeister Thomas Häßler - die offensichtlich keinen Bock auf die Sendung hatten und sich dementsprechend lustlos gaben. Bekanntlich bekommen die Teilnehmer nur die Gage in voller Höhe ausbezahlt, wenn sie das Camp nicht freiwillig verlassen. Deswegen hielt so mancher länger durch, als er eigentlich Lust hatte.

Dschungelcamp 2019 auf RTL: Termine für Start und Finale

Nun können sich alle Dschungelcamp-Fans wieder freuen. Die Termine für Start und Finale der neuen Staffeln stehen fest!

Die 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am Freitag 11. Januar 2019 um 21.15 Uhr bei RTL.

Das Finale des Dschungelcamps 2019 findet am Freitag, 26. Januar 2019 statt. Los geht es um 21.15 Uhr.

Jetzt hat RTL die Termine offiziell bekanntgegeben. Demnach wird das Dschungelcamp 2019 vom 11. bis zum 26. Januar laufen.

Noch sind es ein paar Wochen bis zum Start des Dschungelcamps 2019. Erst im Januar ziehen die F- bis Z-Promis wieder in den australischen Busch. Aber schon jetzt kursieren in den Medien die Namen der Kandidaten, die einen Vertrag mit RTL unterschrieben haben sollen.

Die Bild-Zeitung und das Magazin Closer vermelden exklusiv die ersten Dschungelcamp-Teilnehmer, die im Rennen um den Titel von Dschungelkönig oder Dschungelkönigin sind. Die Bild-Zeitung ist bekanntlich in Sachen RTL-Shows notorisch gut informiert, sodass die Bekanntgabe der Kandidaten, die die Boulevardzeitung nennt, einer inoffiziellen Bestätigung gleichkommt.

Dschungelcamp 2019: Leila Lowfire ist Kandidatin

+ Leila Lowfire war mal die Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann und ist Kandidatin im Dschungelcamp 2019. © picture alliance / Jens Kalaene/ / Jens Kalaene

Na, die passt doch bestens ins Dschungelcamp! Leila Lowfire (25) soll nach Bild-Informationen ins Dschungelcamp 2019 ziehen. Falls Sie sich nun fragen: „Wer ist das denn?“ Das Busenwunder betätigt sich als Sex-Expertin. Ein Blickfang ist sie mit ihrer üppigen Oberweite auf jeden Fall! Und Gespräche über Sex im Dschungelcamp hören die Zuschauer (und RTL) sicher sehr gerne.

Leila Lowfire betreibt mit ihrer Freundin Ines Anioli einen Sex-Podcast ("Besser als Sex"). Ach so: Zeitweise war sie als Freundin von Rammstein-Sänger Till Lindemann in den Schlagzeilen.

Unter dem Profil leilalowfire finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Leila Lowfire bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Currywurst-König Chris Töpperwien ist dabei

Gäbe es eine Checkliste für potentielle Dschungelcamp-Kandidaten - Chris Töpperwien würde wohl alle Punkte erfüllen:

Erfahrung mit Reality-TV-Formaten? Check!

Extrovertiertes Auftreten und Hang zur Selbstdarstellung? Check!

Macht vor der Kamera jeden Scheiß mit? Check!

Chris Töpperwien wurde als „Currywurst König“ in der der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ bekannt. Die Sendung dokumentierte, wie er sein Currywurst-Business in den USA aufbaute. Der heute 44-Jährige wanderte 2011 in die USA nach Los Angeles aus und wollte sich seinen American Dream mit einem Currywurst-Truck erfüllen. Er ist seitdem als der „Currywurst-Mann“ bekannt. Zudem war er 2016 mit seiner Frau Magey Kalley (mittlerweile lebt er von ihr getrennt) in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen. Das Paar belegte den dritten Platz.

Die Entscheidung in den Dschungel zu gehen, erscheint bei der TV-Erfahrungen nun auch nicht mehr überraschend. Außerdem war er unter anderem schon bei taff, Abenteuer Leben und dem Frühstücksfernsehen von Sat.1 zu sehen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Chris Töpperwien am Dienstag, 4. Dezember, Einspielfilme für das Dschungelcamp 2019 gedreht haben. Und aus diesem Anlass soll er vor einem Hotel in Köln gesichtet worden sein. Auf Anfrage der Boulevardzeitung wollte Töpperwien seinen Einzug ins Dschungelcamp 2019 nicht bestätigen - aber auch nicht dementieren.

„Currywurst-König" Chris Töpperwien soll ins Dschungelcamp 2019 ziehen.

Dschungelcamp 2019: Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis auch dabei?

Profi-Sportler im Dschungelcamp? Hatten wir schon öfter. Unter anderem die Ex-Kicker Thomas Hässler, Thorsten Legat oder Ansgar Brinkmann. Und bei welcher Sportart würden Sie Sandra Kiriasis einordnen?

Auflösung: Sandra Kiriasis - Geburtsname Sandra Prokoff - gewann 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin die Goldmedaille im Bobfahren und holte zudem sieben Weltmeistertitel. Die 43-Jährige soll laut Bild auch eine Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein.

TV-Zuschauer könnten sie auch noch aus der ProSieben-Show „Wok-WM“ mit Stefan Raab kennen. Als Mannschaftsmitglied holte sie in der Sendung je zwei Gold- und Silbermedaillen.

Eigentlich sollte Sandra Kiriasis auch das jamaikanische Frauen-Bobteam für die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang trainieren. Aber kurz vor dem Sport-Event wurde sie entlassen - was in einem öffentlich ausgetragenen Streit gipfelte. Aber bei diesen Drama-Qualitäten ist sie sicher eine ideale Kandidatin für das Dschungelcamp 2018.

Kiriasis soll von RTL als Ersatz-Kandidatin verpflichtet worden sein, weil Danni Büchner nun wohl erst 2020 ins Dschungelcamp geht.

+ Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis soll eine Kandidatin im Dschungelcamp 2018 sein. © picture alliance / dpa / Tobias Hase

Unter dem Profil sandrakiriasis finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Sandra Kiriasis bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Fährt ein „Dahoam is dahoam“-Star nach Australien?

Zieht ein ehemaliger „Dahoam is dahoam“-Star ins Dschungelcamp? Sieht ganz so aus: Laut der Bild soll Schauspielerin Doreen Dietel zu den Kandidaten der RTL-Show gehören. Sie hat sich erst vor Kurzem den Traum vom eigenen Café in Dürnbach bei Gmund am Tegernsee erfüllt. Die Kuchen fürs „Dürnbecker“ backt Dietels neue Liebe Michael Herrmann.

Ob er und ihr vierjähriger Sohn Marlow die Mutter auch ins australische Outback begleiten? „Dazu gebe ich keinen Kommentar“, sagte Doreen Dietel auf Nachfrage von Merkur.de*. Was verständlich ist. Immerhin verpflichten die RTL-Verträge die Teilnehmer zur Verschwiegenheit.

Zehn Jahre lang (von 2007 bis 2017) spielte Doreen Dietel in der bayerischen Daily-Soap „Dahoam is Dahoam“ die Rolle der Trixi Preissinger. Zudem war die Schauspielerin in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen: Etwa in „Intimzone Schwiegereltern“, „Der Bergpfarrer“ oder „Utta Danella - Der Mond im See“.

2007 zog Doreen Dietel sich für die Juni-Ausgabe des Männer-Magazins Playboy aus. Das Cover-Bild, das sie nackt mit einer Schlange zeigt, kann man fast schon als Bewerbungsfoto für das Dschungelcamp sehen. Damals notierte der Playboy: „Diese Frau liebt es gefährlich.“ Ist doch ideal im Hinblick auf die Dschungelprüfungen in Australien. Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps zieht sich jedes Jahr traditionell eine Kandidatin im Playboy aus. 2018 war es Giluiana Farfalla, 2016 ließ Jenny Elvers mit 44 Jahren die Hüllen fallen. Somit sehen wir die 44-jährige Doreen Dietel möglicherweise 2019 wieder im Männermagazin.

+ Doreen Dietel soll eine Kandidatin im Dschungelcamp 2019 sein.. © picture alliance / dpa / Ursula Düren

Unter dem Profil doreen_dietel finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Doreen Dietel bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Bastian Yotta könnte dabei sein

Darf er überhaupt noch ins Dschungelcamp 2019 einziehen? Laut einem Medienbericht wurde Bastian Yotta am Flughafen in Frankfurt wegen Steuerhinterziehung festgenommen. (Link zu tz.de*) Aber: Nach einem Tag kam er wieder gegen Kaution frei - die laut Bild von RTL hinterlegt worden sein soll. Der Sender soll mit Bastian Yotta auch schon einen Einspielfilm für das Dschungelcamp gedreht haben. Offenbar hält RTL seine Teilnahme an der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ durchaus für möglich. Wie der Sender berichtet, soll der zuständige Richter auch Yottas Ausreise in seine Wahlheimat USA genehmigt haben. Dort wäre er theoretisch auch dem Zugriff der deutschen Justiu entzogen. Offenbar hält man es in Justizkreisen für unwahrscheinlich, dass Bastian Yotta nicht mit den Behörden zusammenarbeiten will.

Er würde auf jeden Fall perfekt ins Dschungelcamp passen: Bastian Yotta (43) - der eigentlich Bastian Gillmeier heißt und aus Landshut kommt - ist der ideale Mann für jedes Trash-TV-Format. Der muskelbepackte Protz-Millionär (zumindest laut eigenen Angaben) lebt in Hollywood und sorgte im vergangenen Jahr bereits bei „Adam sucht Eva“ für Aufsehen. Unter anderem mit einer Erektion, die eine andere Kandidatin zum Schreien brachte. Eine Szene, die Bastian Yotta mit einem Achselzucken kommentierte.

Am Ende der Show wurden Bastian Yotta und Natalia Osada ein Paar - allerdings nur kurzzeitig. Mittlerweile soll er wieder in festen Händen sein. Zuvor war er mal mit Maria Hering liiert, die zeitweise den Namen Maria Yotta trug und RTL-Zuschauern als ehemalige DSDS-Teilnehmerin bekannt sein könnte.

2016 inszenierten die beiden sich in der ProSieben-Show „Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika“ - die Doku-Soap war die Krönung der Unbescheidenheit von Bastian Yotta. Mit Lamborghini, Luxus-Villa und teuren Klamotten inszenierte er sich an der Seite seiner damaligen Lebensgefährtin Maria Yotta. Ihren exklusiven Lifestyle dokumentierte das Protz-Pärchen auf Instagram und Facebook. Bastian Yotta ist bekannt dafür als Ego-Darsteller dick aufzutragen. Und vermutlich haben ihn die Dschungelcamp-Produzenten genau deswegen als Kandidaten engagiert.

+ Zieht Bastian Yotta ins Dschungelcamp 2019? © MG RTL D

Unter dem Profil yotta_coaching finden Sie Dschungelcamp-Kandidat Bastian Yotta bei Instagram.

Tobias Wegener im Dschungelcamp 2019? Er soll Ersatz-Kandidat für Bastian Yotta sein

Für den Fall der Fälle hat RTL wohl schon einen Ersatz-Kandidaten in der Hinterhand: Laut Bild soll Tobias Wegener (25) einspringen, falls Bastian Yotta nicht ins Dschungelcamp 2019 ziehen darf.

Vom Körperbau her ist er Bastian Yotta recht ähnlich. Auch er war schon in einer TV-Kuppel-Show zu sehen: Tobias Wegener wurde durch die zweite Staffel der RTL2-Sendung „Love Island“ bekannt. Natascha Beil und Tobias Wegener waren eines der Paare, die in der Show zusammenfanden. Allerdings war die Beziehung wenige Wochen nach dem Ende der Sendung auch schon wieder Geschichte.

+ Tobias Wegener soll Ersatzkandidat für das Dschungelcamp 2019 sein. © RTL2 / Magdalena Posser t

Unter dem Profil fit_tobi93 finden Sie Deschungelcamp-Ersatzkandidat Tobias Wegener bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Die Stimme von „Alf“ zieht in den australischen Busch

Wie die weiter Bild meldet, soll auch Tommi Piper (77), die deutsche Stimme des zotteligen Alfs, 2019 in den Dschungel ziehen. Wie sich doch die Dinge ändern: 2016 hatte er gegenüber der tz noch betont, er habe ein Angebot für das Dschungelcamp abgelehnt, denn: „Ich lasse mich doch nicht zum Affen machen.“

Seine Stimme kennt noch immer fast jeder: Alf, der Außerirdische, der in den 1980er-Jahren die Fernsehzuschauer in der gleichnamigen Sitcom zum Lachen brachte. Schauspieler Tommi Piper synchronisierte den liebenswerten Alien drei Jahre lang. „Am Ende war die Rolle aber sogar schädlich für mich, weil ich danach keine normalen Sachen mehr machen konnte“, sagte er einmal im Interview. Denn Alf sei eine Klamottenfigur – und darüber hätten die Film- und Fernsehleute vergessen, dass er ein erfahrener Schauspieler und Synchronsprecher sei.

Zudem lieh Tommi Piper Schauspielern wie Nick Nolte (77), Harvey Fierstein (63) und Andrew Dice (60) seine Stimme. Daneben spielte er auch in vielen Filmen mit. „Seit drei Jahren hatte ich aber keinen einzigen Drehtag mehr“, sagte Piper im Juni 2018 der tz. Wie er der Boulevardzeitung erzählte, hätte er für den Streaming- Dienst Netflix auch gerne Tony Danza (67) in der Serie „Der gute Cop“ synchronisiert. Allerdings sei seine Stimme als zu alt befunden worden, um Tony Danza zu synchronisieren. Möglicherweise gab ja das Geld den Ausschlag für die Teilnahme am Dschungelcamp 2019 (Link zu *tz.de).

+ Er war die deutsche Stimme von Alf: Zieht Tommi Piper ins Dschungelcamp 2019? © picture alliance/dpa / Stephan Jansen

Auf Instagram ist Dschungelcamp-Kandidat Tommi Piper nicht vertreten.

Auch Gisele Oppermann soll ins Dschungelcamp 2019 ziehen

Und mal wieder eine ehemalige GNTM-Kandidatin, die ins Dschungelcamp ziehen soll. 2018 war Transgender-Model Giuliana Farfalla in Australien dabei. Wie die Bild und Closer berichten, soll Gisele Oppermann (29) eine Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein.

Wer sich an Gisele nicht mehr erinnert: Sie machte 2008 bei GNTM mit zahllosen Tränenausbrüchen von sich reden. Egal ob es die anderen Kandidatinnen waren, Kritik von der Jury oder die Wohnsituation: Es gab praktisch nichts, was Gisele nicht zum Heulen brachte. Am Ende erreichte sie immerhin den sechsten Platz. Nach ihrer Zeit bei GNTM warb die Halbbrasilianerin für den Intimduft „Vulva Original“. Immerhin: Gisele könnte im Dschungelcamp 2019 für jede Menge Drama sorgen.

Zu ihrer Dschungelcamp-Gage schreibt Closer: „Für einen kleineren fünfstelligen Betrag soll man sie jetzt wieder aus der Versenkung geholt haben.“

+ Gisele Oppermann soll ins Dschungelcamp 2019 ziehen. © picture alliance / dpa / Kay-Helge Hercher

Unter dem Profil giseleoppermann finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann bei Instagram.

Sibylle Rauch: Kandidatin für das Dschungelcamp 2019

Auch der 80er-Jahre Erotikstar Sibylle Rauch soll als Kandidatin ins Dschungelcamp 2019 ziehen. Das vermeldet zumindest die in Sachen RTL-Formaten notorisch gut informierte Bild-Zeitung.

Die heute 58-Jährige kennen viele noch aus der 80er-Kultfilmreihe „Eis am Stiel“. Die ehemalige Erotikdarstellerin soll laut Bild eine sechsstellige Summe für ihre Teilnahme kassieren.

Sibylle Rauch war in drei Teilen (und in einem Spin-Off) von „Eis am Stiel“ zu sehen. Ab 1987 war die gebürtige Münchnerin (eigentlich: Erika Roswitha Rauch) in einigen Hardcore-Filmen zu sehen. Ihre Kokainsucht und ein Selbstmordversuch ließen ihre Filmkarriere Ende der 1990er Jahre zum Erliegen kommen. 2006 arbeitete Rauch kurzzeitig für ein Bordell im österreichischen Klagenfurt, in den folgenden Jahren jobbte sie auch als Callgirl.

Sibylle Rauch lag bereits für das Dschungelcamp 2013 ein Angebot vor. „Damals ließ ihr gesundheitlicher Zustand dies aber nicht zu“, berichtet die Bild.

+ Sibylle Rauch im Jahr 2005 (hier zusammen mit Dolly Buster, in einer Münchner Erotik-Videothek). © dpa/dpaweb / A3608 Oliver Weiken

Ende 2017 gestand Rauch der Bild: „Ich habe mein halbes Leben verkokst und verkorkst!“ Ende 2016 traf Sibylle Rauch am Tiefpunkt ihres Lebens (“Ich war verzweifelt, fast zahnlos und war obdachlos“) ihre neue Liebe Alex. „Er ist meine große Liebe – mein Bussibär. Er hat mich daraus geholt, mir neue Zähne und Brüste bezahlt.“

Vor wenigen Monaten berichtete die Schauspielerin der Bild, dass sie ihr Leben wieder im Griff habe: „Ich treibe jetzt viel Sport, gehe zweimal wöchentlich laufen und mache Gymnastik.“ Endlich sei sie wieder in Form, erzählte Sibylle Rauch: „Ich habe meine Traummaße zurück: 93-60-90. Durch den Sport und gesunde Ernährung habe ich an Muskulatur und Gewicht zugelegt. Statt 46 wiege ich jetzt 55 Kilo.“

Ob sie da schon vom Dschungelcamp 2019 wusste? Sibylle Rauch ist nicht der erste ehemalige Erotik-Star bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Auch Dolly Buster, Michaela Schaffrath (alias Gina Wild) und Melanie Müller waren vor ihren Auftritten im Dschungelcamp schon in Erwachsenen-Filmen zu sehen.

Auf Instagram ist Dschungelcamp-Kandidatin Sybille Rauch nicht vertreten.

Domenico de Cicco: Bachelorette-Kandidat im Dschungelcamp 2019

Weiter berichtet die Bild, dass auch Domenico de Cicco (35) als Kandidat feststehen soll. Er war erst vor wenigen Monaten in der RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ zu sehen. RTL kommentiert diese Dschungelcamp-Meldung der Bild wie üblich: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen zur Sendung.“ Erst vor dem Abflug nach Australien im Januar gibt der Kölner Sender die Kandidaten der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ offiziell bekannt.

+ Domenicio de Cicco soll auch ins Dschungelcamp 2019 ziehen. © RTL / Arya Shirazi In der Kuppel-Show wurde er und Evelyn Burdecki ein Paar. Wenige Wochen nach dem Finale gab Evelyn Domenico aber - via RTL - den Laufpass. Der Grund: Sie hatte erfahren, dass eine andere Frau ein Kind von Domenico erwartet und warf ihm vor, sie betrogen zu haben.

Domenico dementierte die Vaterschaft nicht, betonte aber, Evelyn nicht betrogen zu haben. Trotzdem kam es bislang zu keiner Versöhnung der beiden. Und jetzt raten sie mal, wer auch ins Dschungelcamp 2019 einziehen soll... Achtung: Trommelwirbel!

Unter dem Profil domenico_decicco_official finden Sie Dschungelcamp-Kandidat Domenico de Cicco bei Instagram.

Evelyn Burdecki soll Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein

Wie die Bild berichtet, soll auch „Bachelor“-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) ins Dschungelcamp 2019 ziehen - was allerdings schon das Magazin Closer enthüllt hatte. Evelyn Burdecki könnte im Dschungelcamp auf ihren Ex Domenico De Cicco treffen. Deren Beziehung hatte ein tragisches Ende genommen, als De Cicco plötzlich Vater wurde. Nicht von Evelyn. Viel Gesprächsstoff für lange Nächte am Lagerfeuer.

Ein Wiedersehen zweier getrennter Kandidaten gab es noch nie in der Geschichte der RTL-Show. Erleben wir dann bittere Vorwürfe, Beschimpfungen und Tränen? Oder kommt im Dschungelcamp die große Versöhnung zwischen Evelyn und Domenico? Den Produzenten der Show kann man zu dieser Verpflichtung wahrlich gratulieren..

Woher man Evelyn Burdecki noch kennt? Eigentlich nur aus Reality-TV-Formaten. Sie war schon Kandidatin bei „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ und - wie bereits erwähnt - bei „Bachelor in Paradise“.

Zu ihrer Gage schreibt Closer: „Für die Teilnahme am Dschungelcamp kann sie mindestens mit 30.000 Euro rechnen.

+ Evelyn Burdecki soll eine Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein. © MG RTL D / Arya Shirazi

Unter dem Profil evelyn_burdecki finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Evelyn Burdecki bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff soll ein Kandidat sein

Nach Informationen der Bild-Zeitung soll Schlagersänger Peter Orloff (74) als Kandidat ins Dschungelcamp 2019 ziehen. Genauer gesagt ist Orloff der Ersatz-Kandidat für Ex-Bundesminister Günther Krause, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Show teilnehmen kann (siehe unten).

Somit ist Orloff mal wieder ein Kandidat aus der Hitparaden-Generation für das Dschungelcamp. Zuletzt war Schlager-Sängerin Tina York bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ zu sehen. In der Vergangenheit waren unter anderem die Schlager-Größen Costa Cordalis und Bata Ilic im Dschungelcamp zu sehen. Cordalis holte immerhin den Titel. Bei Tina York reichte es (gegen ihren erklärten Willen) noch für den dritten Platz. Somit könnte auch Peter Orloff ziemlich weit kommen.

+ Peter Orloff ist ein Kandidat beim Dschungelcamp 2019. © picture alliance/dpa / Tobias Hase

Seine größten Erfolge als Schlagersänger hatte Peter Orloff in den 70er Jahren. Als Komponist und Produzent arbeitete er mit bekannten Künstlern wie Julio Iglesias, Freddy Quinn, Bernd Clüver und Peter Maffay zusammen.

Seit Jahren produziert Peter Orloff, der aus einer russischen Familie stammt, den Original Schwarzmeer-Kosaken-Chor und tritt mit ihm in Kirchen auf.

Auf Instagram ist Dschungelcamp-Kandidat Peter Orloff nicht vertreten.

Dschungelcamp 2019: GZSZ-Star Felix van Deventer ist Kandidat

Und da ist er, der Soap-Star für das Dschungelcamp 2019: Felix van Deventer (22) spielt bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) die Rolle des Jonas Seefeld. Wie die Bild berichtet ist er auch in der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ dabei. Laut seiner GZSZ-Profilseite verbringt er seinen Urlaub am liebsten „am Meer, aber auch in der Natur“. Na, das sind doch ideale Voraussetzungen für das Dschungelcamp.

Also Soap-Kandidat kann man es in der Show durchaus weit bringen. 2015 schaffte GZSZ-Darsteller Jörn Schlönvoigt es immerhin auf den zweiten Platz.

Unter dem Profil felixvandeventer finden Sie Dschungelcamp-Kandidat Felix van Deventer bei Instagram.

+ Felix van Deventer ist ein Kandidat im Dschungelcamp 2019. © MG RTL D / Bernd Jaworek

Erst 2020 dabei: Daniela Büchner hat für das Dschungelcamp unterschrieben

Das Dschungelcamp 2019 findet wohl ohne Daniela Büchner statt. Nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner wird sie laut Bild wohl erst 2020 in den australischen Busch ziehen. Einen Vertrag für die kommende Staffel soll sie bereits unterschrieben haben. RTL räumt ihr aber wegen der Trauer um ihren verstorbenen Mann wohl ein, ihre Teilnahme um ein Jahr zu verschieben.

Es wäre ihr erster Auftritt in einem Reality-TV-Format ohne Ehemann Jens gewesen. Dass die 40-Jährige Zunder in ein Reality-TV-Format bringen kann, bewies sie im „Sommerhaus der Stars“ 2018. Sie und ihr Mann „Malle“-Jens Büchner (er war 2017 im Dschungelcamp dabei) brachten so ziemlich alle anderen Teilnehmer gegen sich auf. Die Stimmung schaukelte sich derart hoch, dass Ehemann Jens beinahe Prügel kassierte. In Sachen Kotzbrocken-Faktor könnte Danni Büchner die neue Helena Fürst werden - und wie ihre Vorgängerin ein Abo auf die Dschungel-Prüfungen bekommen.

Danni Büchner wurde in einer Instagram-Story bereits gefragt, ob sie sich auch eine Teilnahme am Dschungelcamp vorstellen könne. Ihre Antwort: „Hab ich noch nie drüber nachgedacht“. Garniert mit einem Smiley. Ein Dementi klingt anders.

Laut Closer soll sie als Dschungelcamp-Kandidatin eine Gage von 45.000 Euro bekommen. Für eine anschließende Teilnahme bei „Das perfekte Promi Dinner“ soll sie zusätzlich 8.000 Euro erhalten.

+ Immer auf Krawall gebürstet: Daniela Büchner soll ins Dschungelcamp 2019 ziehen. © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Unter dem Profil dannibuechner finden Sie Daniela Büchner bei Instagram.

Nicht im Dschungelcamp 2019: Ex-Bundesminister Günther Krause fiel durch Medizincheck

Das wäre eine absolute Premiere gewesen: Ein ehemaliger Bundesminister im Dschungelcamp! Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Ex-Verkehrsminister Günther Krause (65) einen Vorvertrag für die RTL-Show unterzeichnet haben. Auf Anfrage der Boulevardzeitung dementierte der ehemalige CDU-Politiker zwar, dass er in das Dschungelcamp gehen würde, aber gleichzeitig gab er zu, dass es eine Anfrage gegeben hätte.

Mittlerweile ist klar: Günther Krause ist durch den obligatorischen Medizin-Test für das Dschungelcamp gefallen. Krause leidet seit Jahren an Herzproblemen. Eine Teilnahme an der Show im australischen Busch wäre für ihn wohl lebensgefährlich gewesen.

Krause erklärt der Bild-Zeitung, warum er kein Kandidat im Dschungelcamp 2019 ist: „Es lag in erster Linie an den Inhalten der Sendung. Aber der medizinische Check war schon nicht ganz unwichtig.“

+ Ex-Verkehrsminister Günther Krause wird als möglicher Kandidat für das Dschungelcamp 2019 gehandelt. © dpa / Bernd Wüstneck

Nach seiner Polit-Karriere sorgte der ehemalige Verkehrsminister noch für etliche Schlagzeilen: 1993 verlor er sein Ministeramt, nachdem herauskam, dass er seine Putzfrau vom Arbeitsamt bezuschussen ließ. 2009 wurde er zu 14 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Ihm wurde im Zusammenhang mit seiner Firma „Aufbau Invest“ Betrug, Untreue und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Im März 2018 musste Krause dann eine Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro wegen Insolvenzverschleppung und Bankrott seiner Beratungsfirma „IBP“ zahlen.

Auch im April 2018 sorgte er für Aufsehen, da er illegal eine Villa bewohnte, die er zwar erworben, aber nie bezahlt hatte. Die Eigentümer warteten monatelang auf ihre Zahlung. So ein Zusatzverdienst aus dem Dschungelcamp käme daher eigentlich sehr gelegen. Daraus wird aber nichts.

Auf Instagram ist Dschungelcamp-Kandidat Günther Krause nicht vertreten.

Nicht im Dschungelcamp 2019: Annemarie Eilfeld wurde als Kandidatin gehandelt

Na, wer kennt sie noch? 2009 wurde Annemarie Eilfeld (28) als Kandidatin bei DSDS bekannt. Vor allem wegen ihrer freizügigen Auftritte, weniger wegen der Qualität ihrer Stimme. Offen zoffte sie sich mit Juror Dieter Bohlen und wurde von ihm sogar als „Bitch“ bezeichnet. Damals belegte sie den dritten Platz bei „Deutschland sucht den Superstar“.

+ Annemarie Eilfeld (28) soll Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 werden. © picture alliance / Georg Wendt/d / Georg Wendt

Nach wie vor macht sie Musik. Ihre Karriere hat aber nicht unbedingt das Level einer Helene Fischer oder Vanessa Mai erreicht - und das ist noch vorsichtig formuliert. Demnächst tritt die Sängerin im TV wohl wieder vor einem Millionenpublikum auf.

Wie die Closer berichtete, sollte Annemarie Eilfeld auch eine Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein: „Jetzt soll sie im Busch für noch mehr Krawall und Remmidemmi sorgen.“ Zu ihrer möglichen Dschungelcamp-Gage schrieb Closer nur: „Bislang bekam sie laut eigener Aussage 2.500 Euro pro Auftritt. Da könnte RTL jetzt locker noch ‚ne Null dranhängen....“

Nun scheint klar: Annemarie Eilfeld wird nicht ins Dschungelcamp 2019 ziehen!

Die Sängerin betonte auf ihrem Facebook-Profil bereits, dass sie „definitiv nicht“ ins Dschungelcamp 2019 einziehen wird: „Das steht seit Jahren nicht für mich zur Debatte und auch, wenn ich ab und zu gerne mal reinschalte, möchte ich nicht ‚Dschungelcamp Kandidatin‘ werden und habe auch nichts derartiges geäußert.“

Unter dem Profil annemarie_eilfeld finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Annemarie Eilfeld bei Instagram.

Nicht im Dschungelcamp 2019: Emilija Mihailova wurde als Kandidatin gehandelt

Na, das hat der Dieter Bohlen aber früh erkannt: Als Emilija Mihailova (29) bei DSDS 2018 antrat, warf er ihr vor, sie nehme nur teil, um sich für andere TV-Formate zu profilieren. Sie fiel vor allem mit knappen Outfits auf, weniger mit einer großen Stimme. Über dieses DSDS-Erfolgsrezept kann sie sich im Dschungelcamp 2019 mit Annemarie Eilfeld austauschen.

Dieter Bohlen hielt der Sängerin vor: „Du wolltest bekannt werden. Das hast du erreicht. Ich bin mir sicher, dass mehr Leute von TV-Formaten bei dir anrufen werden, um dich für den Dschungel und weiß der Teufel was haben zu wollen, als Zuschauer, um dich hier weiter zu sehen.“ Bohlen prophezeite ihr ein frühes Ausscheiden bei DSDS, was dann auch in der ersten Motto-Show passierte. Aber er meinte auch: „Ich glaube, wir werden von dir noch viel hören und sehen“

Und siehe da: Im November war Emilija Mihailova Kandidatin bei „Adam sucht Eva“ 2018. Nachdem TV-Deutschland sie bei RTL nackig gesehen hat, hätte sie im Januar im Dschungelcamp 2019 auch gleich Tier-Hoden essen und Sperma von Busch-Bewohnern schlucken.

Von der Closer wurde sie zwar als mögliche Teilnehmerin gehandelt. Auf der Kandidaten-Liste der Bild für das Dschungelcamp 2019 taucht Emilija Mihailova aber nicht auf.

+ Emilija Mihailova soll Kandidatin beim Dschungelcamp 2019 sein. © MG RTL D

Unter dem Profil e_mihailova finden Sie Dschungelcamp-Kandidatin Emilija Mihailova bei Instagram.

Dschungelcamp 2019: Zieht Rafael van der Vaart als Kandidat in den Dschungel?

Und dann gab es Gerüchte um einen weiteren Dschungelcampbewohner: Um Rafael van der Vaart (35). Anfang November war der Ex-Mann von Sylvie Meis überraschend in Fußballrente gegangen. Zieht es ihn nun vom grünen Rasen in den Dschungel? Auf seinem Twitter-Account teilte der Niederländer einen Screenshot seines Handybildschirms, auf dem zwei entgangene Anrufe zu sehen sind. Einer stammt vom ehemaligen Trainer der englischen Nationalmannschaft Harry Redknapp (71), der in der UK-Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnimmt.

Die andere Nachricht kam von ITV Productions, der Produktionsfirma von „IBES“. Zu diesem Bild schrieb Rafael: "Ich hätte meinen Ruhestand nicht verkünden sollen."Nur ein Scherz? Sieht ganz so aus! Auf der Kandidaten-Liste der Bild für das Dschungelcamp 2019 taucht van der Vaart nicht auf.

Oh I should’ve never announced my retirement... pic.twitter.com/wKOs8fSKnQ — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 13. November 2018

Dschungelcamp 2019: Ist GNTM-Kultkandidatin Klaudia 'mit K' Giez dabei?

Auch Klaudia 'mit K' Giez, Kultkandidatin bei „Germany's next Topmodel“ in diesem Jahr, wurde als Kandidatin für das Dschungelcamp 2019 gehandelt. Und zwar in erster Linie von ihr selbst. Klaudia veröffentlichte ein Foto in ihrer Story. Darauf zu sehen war die Frage eines Fans: „Gehst du ins Dschungelcamp?“ Klaudias Antwort: Ein grinsendes Smiley. Und ebenfalls bei Instagram postete sie die Frage: „Wieso wollen so viele von euch, dass ich ins Dschungelcamp gehe?“

Auf der Kandidaten-Liste der Bild für das Dschungelcamp 2019 taucht Klaudia Giez nicht auf.

Otto Waalkes will ins Dschungelcamp: Wie RTL reagiert

Otto Waalkes überraschte mit einer Aussage zum Dschungelcamp bei RTL in einem Interview. "Ob ich ins Dschungelcamp ginge? Selbstverständlich, aber man hat mich noch nicht gefragt", betonte er gegenüber der Zeitschrift Hörzu. Ein wirklich verblüffendes Geständnis vom deutschen Starkomiker.

Anlass des bereits ein paar Monate zurückliegenden Interviews war die Veröffentlichung seiner Biografie "Kleinhirn an alle". Im Gespräch mit der Zeitschrift stellte er klar: "Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen?“ Es wäre Otto Waalkes „eine große Ehre, da eingeladen zu werden“. Zudem dürfe man das Publikum des Dschungelcamps nicht unterschätzen. „Mal schauen, ob ich auch ein intellektuelles Publikum amüsieren könnte“, sagte Waalkes.

Dschungelcamp 2019: RTL äußert sich zu Wunsch von Otto Waalkes

RTL hat sich nun zu Otto Waalkes Dschungel-Plänen geäußert. „Zum Thema IBES-Kandidaten werden wir uns im Vorfeld der Show nicht äußern“, entgegnete ein RTL-Sprecher einer Anfrage von Der Westen.

Erst diese Woche erhielt Otto Waalkes das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Vor Kurzem gab RTL-Moderatorin Sonja Zietlow bekannt, dass bereits alle Teilnehmer für das Dschungelcamp bereit feststehen.

Dschungelcamp 2019 bei RTL: Jetzt stehen alle „IBES“-Kandidaten fest

RTL hat offenbar schon alle Verträge mit den Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 unterzeichnet. Das geht aus einem Facebook-Posting von Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow hervor.

Am Montag setzte der Sender sie darüber in Kenntnis, mit welchen Kandidaten und Kandidatinnen sie in der nächsten Dschungelcamp-Staffel zu tun hat.

Auf ihrem Facebook-Account schrieb Sonja Zietlow: „Heute wird es spannend.... uiuiui.... ich werde tatsächlich heute erfahren, wer uns im Dschungel im Januar so alles beglücken wird... drückt die Daumen, dass wir gute Performer und Charaktere bekommen. Aber verraten darf ich nichts. Sag ich Euch gleich!“

Kandidaten für Dschungelcamp 2019 stehen fest

Auch wenn Sonja Zietlow ihre Verschwiegenheits-Verpflichtung hervorhebt: Wir dürfen also davon ausgehen, dass demnächst die ersten Namen der Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 in den Medien auftauchen. In den vergangenen Jahren, war es immer die in Sachen RTL-Shows notorisch gut informierte Bild-Zeitung, die nach und nach die Kandidaten bekanntgab. Und das mit einer enorm hohen Trefferquote, wie sich im Januar immer zeigt, wenn der Kölner Privatsender die Teilnehmer offiziell vermeldet.

Dschungelcamp 2019: Kandidaten sind noch nicht öffentlich

Erst kurz vor dem Abflug nach Australien verrät RTL, welche Kandidaten in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel dabei sind. Bis dahin bekommen alle Medien auf Fragen zu möglichen Kandidaten dieselbe Antwort: „Wie beteiligen uns nicht an Spekulationen.“

Dschungelcamp 2019: Diese Gerüchte über Kandidaten gibt es bereits

Dschungelcamp-Fans müssen sich zwar noch ein bisschen gedulden bis zur neuen Staffel der RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Es kursieren allerdings schon einige pikante Kandidaten-Gerüchte, die uns die Wartezeit bis zum Dschungelcamp 2019 versüßen. Das Dschungelcamp 2018 enttäuschte die Fans mit 12 langweiligen Kandidaten. Dass es trotz schlechter Quoten eine neue Staffel geben wird, bestätigte RTL bereits. Diese wird wie gewohnt im Januar live aus Australien ausgestrahlt. Schafft es RTL, spannendere Kandidaten in das Dschungelcamp 2019 zu locken als im Vorjahr?

+ Otto Waalkes wird als heißer Kandidat für das Dschungelcamp 2019 gehandelt. © Daniel Reinhardt/dpa

Eine sehr prominente Bewerbung für den Kampf um die Dschungelkrone soll laut der Zeitschrift HÖRZU bereits eingegangen sein: Komiker Otto Waalkes würde gerne in der kommenden Staffel in den Dschungel ziehen, habe aber noch keine Einladung von RTL erhalten. „Wenn ein ehrliches Angebot käme, wie könnte ich das ablehnen? Es wäre mir eine große Ehre, da eingeladen zu werden“, so der 70-Jährige. Allerdings kann man bekanntlich nicht alle Äußerungen des Comedians für bare Münze nehmen. Vermutlich handelt es sich bei der Dschungelcamp-Bewerbung nur um einen Gag.

Dschungelcamp 2019: Jürgen Wegmann ist kein Kandidat

Bekanntlich gehören Ex-Fußballer zum Inventar der Dschungelbewohner dazu. Es ist gut möglich, dass im Dschungelcamp 2019 der frühere B undesliga-Stürmer Jürgen Wegman n (54) die Nachfolge von Thorsten Legat und Eike Immel antritt. Bereits vor zwei Jahren sagte er gegenüber Sportbild, dass er sich den Einzug in den Dschungel gut vorstellen könnte. Mit seinem berühmten Spruch „Ich bin giftiger als die giftigste Schlange“ und seinem Spitznamen „Kobra“ wäre er auf jeden Fall prädestiniert dazu. Und auch finanziell könnte Jürgen Wegmann, der früher beim FC Bayern, beim BVB und bei Schalke spielte, das Dschungelcamp gut gebrauchen. Er soll mittlerweile von einer Berufsunfähigkeitsrente leben.

Aber: Auf der Kandidaten-Liste der Bild für das Dschungelcamp 2019 taucht Jürgen Wegmann nicht auf.

Sicher ist, dass RTL wie jedes Jahr wieder semi-bekannte TV-Sternchen aus den üblichen Reality-Formaten wie Deutschland sucht den Superstar und Germany‘s next Topmodel in den Dschungel schicken wird.

Geht Vaness Mai als Kandidatin im Dschungelcamp 2019?

Dass ein A-Promi wie Vanessa Mai als Kandidatin für das Dschungelcamp 2019 gehandelt wird, klingt natürlich wie ein Witz. Noch läuft ihre Karriere zu gut, so möchte man meinen, als dass sie sich den australischen Busch antun müsse. Tatsächlich wurde die Schlagerprinzessin im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger gefragt, ob sie sich eine Teilnahme am Dschungelcamp vorstellen könne. Ihre - wenig überraschende - Antwort: „Klares Nein. Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte.“ 2019 werden wir Vanessa Mai definitiv nicht im Dschungelcamp sehen. Diese Prognose kann man wohl ohne Bedenken abgeben.

Dieser Kandidat wäre beliebt: Calmund im Dschungelcamp 2019?

Und dann gibt es auch noch Reiner Calmund, den früheren Manager des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Wie er 2017 in der früheren VOX-Sendung „Grill den Henssler” verriet, habe es Interesse gegeben, ihn ins Dschungelcamp zu holen. Zweifellos wäre „Calli“ ein höchst sympathische Kandidat. Er selbst wäre einer Teilnahme nach eigenem Bekunden auch nicht gänzlich abgeneigt. Nur: Die Gesundheit des pfundigen XXL-Mannes steht einem Einzug ins Dschungelcamp wohl im Weg.

Es gab in der Vergangenheit bereits einige Teilnehmer, die das Camp aus gesundheitlichen Gründen verlassen mussten: Helmut Berger, Gunter Gabriel, Rolf Zacher, Giulia Siegel und Lisa Bund. Deswegen werden wir Reiner Calmund 2019 sicher nicht als Kandidaten erleben.

Dschungelcamp 2019 muss ohne diesen Schlagerstar stattfinden

Lange bevor die Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 feststehen, gibt es schon die erste Absage. Fans von Tony Marshall können sich leider doch nicht auf eine Teilnahme des 80-Jährigen freuen, wie Bild berichtet.

Zwar wäre Tony Marshall gerne dabei gewesen - und habe die Gage von circa 300.000 Euro auch schon für seine Stiftung verplant - jedoch untersage ihm sein Arzt die strapaziöse Reise. Der Schlagersänger soll an einer Herzschwäche leiden, die ihm den langen Flug nach Australien unmöglich mache.

+ Er wäre gerne dabei gewesen - wegen seines Herzleidens musste Tony Marschall allerdings dem Dschungelcamp 2019 absagen. © Uli Deck/dpa

Dschungelcamp 2019: Dagmar Frederic hat Teilnahme zweimal abgelehnt

Die deutsche Sängerin, Tänzerin und Moderatorin Dagmar Frederic, die zuletzt mit ihrer Kritik an Thomas Gottschalk für Aufruhr gesorgt hat, hat offenbar bereits zweimal das Angebot erhalten, am RTL-Dschungelcamp teilzunehmen. „Aber das käme für mich nicht infrage. Ich lasse mir doch mein Image, das ich mir in 54 Jahren aufgebaut habe, nicht kaputt machen“, sagte Frederic im Bild-Interview und fügte hinzu: „Außerdem esse ich keine Käfer.“

Dschungelcamp 2019: Stefanie Hertel mit überraschender Beichte an die Öffentlichkeit

Die deutsche Sängerin und Moderatorin Stefanie Hertel schließt eine Teilnahme an „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ nicht aus! Beim NDR-Doku-Talk mit Lars Eidinger überraschte die 39-Jährige mit einer unerwarteten Aussage. Zu der Frage, ob sie sich eine Teilnahme an der RTL-Show vorstellen könnte, antwortete Hertel: "Natürlich soll man nie Nie sagen. Und wahrscheinlich wirklich, wenn ich mal..., wenn ich eines Tages wirklich finanzielle Probleme hätte und die würden mir dann irgendwie eine Million bieten oder, keine Ahnung, einen Haufen Geld und ich sage, das rettet jetzt irgendwie meine finanzielle Situation, dann würde ich es vielleicht machen."

+ Stefanie Hertel schließt eine Teilnahme an der Show nicht aus. © dpa / Sebastian Willnow

Zusätzlicher Anreiz für Kandidaten im Dschungelcamp 2019

Potenziellen Kandidaten des Dschungelcamps 2019 wird übrigens eine lukrative Neuerung von RTL versprochen: Unter anderem soll der Nachfolger von Dschungelkönigin 2018 Jenny Frankhauser in der kommenden Staffel zum ersten Mal eine Gewinnsumme von 250.000 Euro bekommen, wie Bild berichtet.

Die offizielle Bestätigung von RTL steht allerdings noch aus. Anscheinend ist eine Siegprämie aber bitter nötig: Es gestalte sich dieses Jahr extrem schwierig, Kandidaten für das Dschungelcamp zu finden, so das Onlineportal.

sp

RTL startet übrigens Anfang November eine neue TV-Show. Der Moderator ist erst junge 25 Jahre alt.

Dschungelcamp 2019 in Gefahr: Buschfeuer nahe am Drehort

Das Dschungelcamp 2019 ist offenbar in ernster Gefahr. In Australien toben derzeit Buschfeuer, die sich bereits gefährlich dem Drehort genähert haben. Die Buschbrände im Nordosten Australiens haben ein Ausmaß erreicht, das Meteorologen als „katastrophal“ bezeichnen. Die Feuer im Bundesstaat Queensland breiten sich bis in die Region des Dschungelcamps aus, das sich nahe der Ostküste bei dem kleinen Ort Murwillumbah befindet.

Derzeit wird dort die nächste Staffel des britischen Dschungelcamps gedreht. Der Sender ITV, der die Show für Großbritannien produziert, ist in Sorge, berichtet der Mirror. Das nächstgelegene Feuer sei demnach von Norden her auf 60 Kilometer an das Camp herangerückt, in dem im Januar für RTL das deutsche „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ gedreht werden soll. Derzeit sei keine Evakuierung der Teilnehmer geplant, doch ITV sei auch für diesen Ernstfall vorbereitet, teilte der Sender mit.

Falls die Brände tatsächlich bis nach Murwillumbah vordringen, droht auch das Aus für das deutsche Dschungelcamp 2019. Die Gefahr ist real, denn Australien wird derzeit von sengender Hitze und extremer Dürre heimgesucht. In Brisbane, der Hauptstadt des Bundesstaates Queensland, wurden Temperaturen von 37,9 Grad gemessen. Die Feuerwehr kämpfte zuletzt gegen rund 130 Brände. "Wir werden schnell immer weitere Brände aufflammen sehen, das ist erst der Anfang", warnte eine Sprecherin von Feuerwehr und Rettungsdiensten schon am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Es kam bereits zu Evakuierungen in den betroffenen Gebieten

Die Fans müssen nun darauf hoffen, dass das Dschungelcamp 2019 wie geplant stattfinden kann. Bis zum Januar einen Ersatz-Drehort zu finden, wäre eine kaum zu bewältigende Herausforderung.

*tz.de und Merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

