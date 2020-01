Jungfrau mit 29: So einsam lebt Dschungelcamp-Sieger Prince Damien in München

Prince Damien hat das Dschungelcamp 2020 gewonnen - und möchte am liebsten gar nicht mehr nach Hause. So lebt der Dschungelcamp-Sieger in München.

Das Dschungelcamp 2020 hat einen neuen König: Prince Damien (29) ist der Sieger der 14. Staffel. Um 0.31 Uhr verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich: Der Dschungelkönig heißt Prince Damien. Seine erste Amtshandlung: Er verkündete, 20.000 Euro für einen wohltätigen Zweck in Australien spenden zu wollen. RTL hat nun alle Voting-Ergebnisse zum Dschungelcamp 2020 veröffentlicht. Ein Detail überrascht dabei: Sieger Prince Damien lag am Anfang hinten.

Als Dschungelcamp-Sieger Prince Damien um 0.40 Uhr auf dem Thron Platz nahm, kullerten bei Moderatorin Sonja Zeitlow die Tränen...

Jungfrau mit 29: So einsam lebt Dschungelcamp-Gewinner Prince Damien in München

Prince Damien? Wer ist das noch mal? Der frühere DSDS-Sieger (zur Erinnerung: er gewann die Show 2016) war zu Beginn der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ einer der unbekanntesten Kandidaten. Chancen auf die Dschungelkrone wurden ihm in Medienberichten kaum eingeräumt.

Im Gegenteil: Die Bild-Zeitung erkor Sonja Kirchberger schon vorab zur nächsten Dschungelkönigin. Nun ist die Schauspielerin bereits ein paar Tage vor dem Finale aus dem Dschungelcamp geflogen. Und Prince Damien gilt aktuell als Top-Favorit der Buchmacher für den Sieg im Dschungelcamp 2020. Wie konnte das passieren?

Deshalb ist Prince Damien Favorit auf den Dschungelcamp-Sieg 2020

Ganz einfach: Prince Damien wurde durch seine fröhliche und sympathische Art zum Zuschauerliebling. Nie klagte er über eine Dschungelprüfung, nie geriet er mit einem anderen Kandidaten aneinander, nie lästerte er im Camp über jemanden. Das sehen auch viele Twitter-User so:

Er wäre nicht der erste ehemalige DSDS-Star, der die Dschungelkrone holt. Joey Heindle schaffte das bereits im Jahr 2013. Mit einem ähnlich sympathischen und unbedarften Auftreten wie Prince Damien.

Dschungelcamp-Finalist Prince Damien lebt total einsam in München

Doch dass Prince Damien stets betont, wie gerne er im Camp ist und dass er am liebsten nochmal zwei Wochen dort verbringen möchte, hat einen traurigen Grund: Prince Damien lebt in seiner Wohnung in München total einsam und zurückgezogen und freut sich über die Gesellschaft im Dschungel.

Zumindest stellt es so Danni Büchner an Tag 15 dar. Dort flüstert sie Raùl Richter bei der Nachtwache zu: „Prince ist traurig, wenn wir gehen müssen, weil der zu Hause kaum Freunde hat, hat er mir erzählt. Zu Hause ist er ein Einzelgänger, er geht nur zum Tanzen und zu seiner Oma. Das war's.“ Nichtmal einen Fernseher habe Prince Damien, erzählt Danni weiter.

Auch über Prince Damiens Wohnsituatrion in München weiß Danni bestens Bescheid: „Er hat eine Zweizimmerwohnung, irgendwie 45 Quadratmeter.“ Weiter verrät sie Raùl: „Er ist auch nicht der Typ zum Rausgehen.Der macht nichts. Nichts!“

Dschungelcamp 2020: Prince Damien hat noch nie geküsst und ist noch Jungfrau

Und dann plaudert Danni auch noch intime Details über das Liebesleben von Prince Damien aus, der offen bisexuell lebt. „Der hat noch nie was gehabt mit 29. Überleg mal, noch nie geküsst, noch nie Sex, noch nie... Wow!“ Raùl erwidert: „Ich hab‘s ja gemerkt, als ich ihn heute massiert habe, hat er gesagt, dass er das gar nicht kennt.“

Kein Wunder also, dass Prince Damien im Dschungelcamp jeden Ranger anbaggert, den er sieht. Zu wünschen wäre es dem sympathischen 29-Jährigen auf jeden Fall, dass er bald den oder die Richtige(n) findet.

Dschungelcamp 2020: Prince Damien hat eine lange Camp-Vorgeschichte

Einige erinnern sich sicherlich noch gut an den Triumph von Prince Damien bei „Deutschland sucht den Superstar“. Nun folgte mit dem Dschungelcamp im Januar 2020 der nächste Schritt im Privat-TV-Rummel und der Einzug im Dschungelcamp, das auch 2020 wieder von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderiert wird. Dort traf Prince Damien auf prominente Mitstreiter. Neben Danni Büchner und Sonja Kirchberger, die sich auf Instagram von ihrer sinnlichen Seite zeigt, war sogar der frühere Bundesminister Günther Krause dabei - wenn auch nur einen Tag lang.

DSDS-Sieger Prince Damien wollte schon seit langer Zeit ins Dschungelcamp

Im Interview mit RTL war vor dem Einzug Prince Damien die Vorfreude auf das Dschungelcamp bereits ins Gesicht geschrieben, schließlich träumte der 29-Jährige schon vor neun Jahren davon, bei der Show mitmachen. Er habe sogar damals RTL geschrieben und angeboten kostenlos bei IBES mitzumachen. Allerdings habe er nie eine Antwort von dem TV-Sender erhalten. Umso größer ist jetzt die Freude: „Für mich ist es wie ein bezahlter Urlaub, wie zwei Detox-Wochen“, so der DSDS-Sieger. Um sich seinen „bezahlten Urlaub“ noch angenehmer zu gestalten, nimmt Prince Damien übrigens als Luxus-Artikel ein Nieten-Set und ein Kuscheltier mit ins Dschungelcamp.

Dschungelcamp 2020 mit Kandidat Prince Damien

Unter seinem bürgerlichen Namen „Messiah Prince Damien Ritzinger“, wurde er am 12. Dezember 1990 im südafrikanischen Johannesburg geboren. Sein Vater, ein Bayer, hatte als Gastronomie-Chef eines Kreuzfahrtschiffs den Weg ans Kap der guten Hoffnung gefunden.

Unter tragischen Umständen erfolgte ein Jahr nach Prince Damiens Geburt der Umzug nach München. Seine Mutter verstarb und so nahm Vater Messiah Ritzinger ihn und seine ältere Schwester mit nach Deutschland. Dort verbrachte er seine Kindheit und schloss 2011 das Abitur ab.

Prince Damien ist Dschungelcamp-Kandidat und Musik-Fachmann

Prince Damien hat die Musik nicht nur im Blut, der Münchner ist ausgewiesener Fachmann. In der bayerischen Landeshauptstadt studierte der spätere DSDS-Sieger Musikproduktion und Tontechnik an der Akademie Deutsche POP. Eine Ausbildung, die sich bekanntermaßen bezahlt machen sollte.

Doch der Erfolg bei Deutschlands größter Casting-Show sollte ihm dennoch nicht einfach in den Schoss fallen. Die Teilnahme an der DSDS-Staffel 2016 war nicht sein erster Anlauf im Showbiz.

Schon während des Studiums startete er mit seiner Hip-Hop-Band „B-Cool“ erste Anläufe, bevor sich die Gruppe 2012 trennte. So konnte er sich wohl gut auf seine Ausbildung konzentrieren, denn nur ein Jahr später erlangte er seinen erfolgreichen Abschluss. Trotzdem sollte es noch ein weiteres Jahr dauern, ehe Prince Damien wieder in den Medien erschien.

vor dem Dschungelcamp 2020: So begann die Karriere von Prince Damien

Als Fotostory-Model sah man ihn in der Jugendzeitschrift BRAVO und als Komparse im Film „Die Sache mit der Wahrheit“. Für ihn wahrscheinlich allerdings noch erfreulicher: Die Veröffentlichung seines Mini-Albums „Mr. Easy“ und sein Mitwirken beim zweiten Comeback der Band „Pharao“.

Trotzdem lockte dann das TV-Business. 2015 versuchte er sich zusammen mit seinem Gitarristen in der britischen Casting-Show „The X-Factor“. Als Teilnehmer der Hauptrunde durfte er im alt-ehrwürdigen Wembley-Stadium performen, zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Das sollte ihm 2016 als Solo-Künstler glücken. In der 13. Staffel der deutschen Erfolgsshow DSDS ehrte ihn Schlagerstar Michelle in der ersten Audition mit ihrer goldenen CD. Das brachte ihn ohne Umschweife in den Recall. Dank seinem schillerndem Auftreten samt Irokesen-Look und Nieten über der Augenbraue schwang er sich in der Sendung schnell zu Favoriten und Paradiesvogel auf. Das krönte er schlussendlich mit dem Triumph.

Prince Damien triumphiert bei DSDS: Dieter Bohlen schrieb seinen ersten Hit

Der bescherte ihm in der Folge auch seine erste, und bis heute einzige, Platzierung in den deutschen Charts. Die von Dieter Bohlen geschriebene Single „Glücksmoment“ erreichte Platz eins der Download- und Single-Charts. Das gleichnamige Album hielt sich drei Wochen lang auf dem Treppchen, was sich auch auf seine Dschungelcamp-Gage ausgewirkt hat.

Seitdem wurde es ruhiger um Prince Damien, bis er 2018 erneut bei „Deutschland sucht den Superstar“ auftauchte. Diesmal aber nicht als Kandidat. Er begleitete die 16. DSDS-Staffel als Gesangslehrer für die angehenden Sternchen.

Im Dschungelcamp verriet Prince Damien dann Claudia Norberg*, dass DSDS für das Aus seiner großen Liebe verantwortlich war. Immerhin scheint er nach Einschätzung der Moderatoren gute Chancen auf die Dschungelkrone zu haben.

Dschungelcamp 2020: Prince Damien präsentierte sich in Australien von seiner besten Seite

Prince Damien hat sich im Dschungelcamp 2020 genauso so sympathisch gezeigt wie bei DSDS. Er kam mit der Dschungeldiät und den anderen Gefahren, die im Dschungel lauern, gut zu Recht - genauso wie mit seinen Mitcampern. Zusätzlich zu den Ekel-Prüfungen -die im Dschungelcamp 2020 übrigens ganz anders aussehen - wurde in der Nähe des Dschungelcamps sogar eine Leiche gefunden!

Neben Prince Damien war auch eine weitere DSDS-Kandidatin im Dschungelcamp dabei: Antonia Komljen zog ebenfalls in den australischen Busch, genauso wie TV-Sternchen Anastasiya Avilova, die ihre TV-Karriere ebenfalls bei RTL startete. Ein Promi wird übrigens auf keinen Fall im Dschungelcamp zu sehen sein: Prinz Frederic von Anhalt gab RTL eine Abfuhr. Dafür sorgte Raúl Richer schon im Vorfeld für einen Shitstorm.

Prince Damien: Dschungelcamp-Kandidat im Steckbrief

Name Messia Prince Damien Ritzinger Geburtsdatum 12. Dezember 1990 Geburtsort Johannesburg Erfolge DSDS-Sieger 2016, smago!-Award 2017 Alben Mr. Easy (2014), Glücksmomente (2016) Singles Easy Breezy (2013), When I Think of You (2014), Beep Me (2014), Mich hält keiner auf (2016), Glücksmoment (2016)

