An den ersten beiden Tagen im Dschungelcamp 2020 wurde den TV-Zuschauern von RTL viel geboten. Alle Infos zu Tag drei gibt es bei uns im Ticker.

Die ersten drei Tage im Dschungelcamp 2020 sind bereits Geschichte.

Mittlerweile kämpfen nur noch elf Kandidaten um die Dschungel-Krone, da Günther Krause bereits seine Sachen packen musste.

Alle Infos zu Tag eins und zwei können Sie in diesem Ticker nachlesen.*

22.36 Uhr: Überraschung: Beide müssen ran! Holen sie im Team mehr Sterne? Wir sind gespannt auf morgen.

22.34 Uhr: Elena ist es wieder vielleicht, genau wie Danni.

22.30 Uhr: So jetzt wirds wieder spannend. Wer muss morgen in die Dschungelprüfung? Wir haben mal wieder eine Vermutung. Ihr auch?

22.28 Uhr: Claudia erzählt wie das Zusammenleben mit ihrem dem Wendler und Laura in Florida läuft.

23.26 Uhr: Claudia und Markus machen es sich bei der Nachtwache kuschelig. Und mummeln sich zusammen unter einen Schlafsack. Die Wendler-Ex ist doch auf der Suche. Geht da vielleicht was?

Dschungelcamp 2020: Elena lästert über Danni: „Will die mich verarschen?“

23.15 Uhr: Im Gespräch mit Prince Damien fängt Elena wieder zum Weinen an: „Ich schwöre dir eins: wenn ich etwas im Leben hasse, dann wenn man falsch ist. Danni ist vorhin zu mir gekommen und sagt‚ `ich habe auch Sachen erfahren von Claudia, dass ihre Version nicht stimmt‘. Und dann sagt sie ernsthaft vor der ganzen Gruppe, das sind doch nicht unsere Themen.“

„Will die mir eins reinhauen? Und vorhin redet sie noch schlecht über die andere. Was ist das für eine Falschheit?“ Elena will sich nicht von ihr verarschen lassen. „Was denkt sie, wer sie ist? Ich war ehrlich zu ihr und jetzt will sie so einen Bitchmove machen! Wenn jeder die Geschichte, die ich kenne, wissen würde, dann wären alle mal ruhig und dann wüssten alle wie Claudia wirklich ist!“

23.11 Uhr: Danni springt Claudia Norberg zur Seite. Das wäre kein Thema für die ganze Gruppe. Elena verteidigt sich: „Doch, die Laura hat mich angerufen.“ Laura und Michael hätten sie gebeten, wenn das Thema aufkommt die Wahrheit zu sagen.

Claudia Norberg erzählt im Dschungelcamp vom Wendler - Elena Miras geht dazwischen

23.09 Uhr: Jetzt erzählt Claudia den anderen, wie sie zusammen mit dem Wendler seine Karriere aufgebaut hat. Raul hakt nach: „Hat er mit dir auch so die Öffentlichkeit gesucht, wie jetzt mit seiner neuen Freundin?“ Bevor die Antworten kann, grätscht Elena dazwischen: „Leute, da gibt es immer zwei Versionen. Ich habe ja mit Laura und Michael ganz, ganz guten Kontakt. Du hast ja viel, viel, viel Medienpräsenz durch die Beiden bekommen, weil du ja ganz schlecht über die redest.“

Elena: „Da gibt es immer zwei Versionen... Das Thema Michael Wendler und Laura ist nur im Vordergrund...“ #IBES pic.twitter.com/1zLP8D4C1N — RTL (@RTLde) January 12, 2020

Claudias Blick könnte töten. „Nein, wir hatten eine Krise, wir waren getrennt und dann kam Laura! Ich rede gar nicht schlecht über die!“ verteidigt sich die Wendler-Ex. Jetzt gehts richtig rund.

Prince Damien und der Dschungelcamp-Ranger - Warum eigentlich nicht?

23.06 Uhr: Prince Damien ist neidisch auf Elena: „Mit 29 Single, das ist doof. Elena, du bist 27 und hast einen Mann, ein Kind…“ Die fällt ihm gleich ins Wort und streckt lachend ihre Hand hoch: „Kein Mann, einen Freund! Ich warte auf den Ring!“ Damien hat Angst das er nicht liebensfähig ist. „Ich glaube, es ist schwer für andere Menschen sich auf mich einzulassen.“ Einer der Ranger hätte ihm aber gefallen. Warum nicht?

23.04 Uhr: Um die Stimmung wieder ein bisschen zu steigern, bringt Damien den Anderen tanzen bei. Markus will von Damien wissen, warum er Single ist. „Ich weiß es nicht. Ich hatte noch nie einen festen Freund oder eine feste Freundin!“ Ach ja Damien ist übrigens Bisexuell. Elena fragt ob er schonmal gerammelt hat. „Klar habe ich meine Erfahrungen gesammelt, sonst würde ich ja auch nicht wissen, dass ich auf Frauen stehe.“

23.02 Uhr: Wieder zurück im Camp lässt sich Danni für ihre vier Sterne feiern. Aber erst jetzt wird den anderen klar das das nur vier Portionen für elf Leute sind. „Das wird hier noch eine Danni-Show“, sagt die Büchner. Das gefällt Elena überhaupt nicht.

23.00 Uhr: Die Büchner ist immer noch davon überzeugt, dass die Zuschauer für sie anrufen, weil sie sie mögen. Kann ihr einer bitte mal erklären wie das Dschungelcamp funktioniert?

Dschungelcamp 2020: Danni verzweifelt an nächster Prüfung: „Ich will nicht sterben“

22.48 Uhr: Die Zeit ist rum. Vier Sterne. Immerhin eine Steigerung zu gestern. Zu sehr sollte sie sich über diese Leistung aber nicht freuen.

22.47 Uhr: Im nächsten Käfig warten Echsen auf die Witwe. Hält sie das aus? Wow sie hat einen Stern. Wir haben Respekt! Naja eigentlich nicht.

22.44 Uhr: Als Nächstes geht es zu ein paar netten Aalen. Mit denen hatte sie schon gestern so ihre Probleme. Aber sie bleibt tapfer und holt einen Stern. Aber ihr bleiben nur noch vier Minuten.

Danni Büchner bei der Dschungelprüfung „nicht der hellste Stern“

22.42 Uhr: Danni hat ganz schön Probleme mit den Kamelen. Aber sie hat einen Stern. Da freut sie sich aber. Und auch den zweiten holt sie. Sie selbst sei aber „nicht der hellste Stern.“ Da stimmen wir ihr ausnahmsweise zu.

22.41 Uhr: Ganz schön Eng da drin. Die Fünffachmutter kommt an den Kamelen nicht vorbei. Währenddessen fallen ihr ständig Kakerlaken in den Nacken. Das bringt die „Arme“ zum Schreien: „Ihr ekelhaften Viecher!“ Sonja gibt ihr einen Tipp: „Schiebe das Kamel mit deinem Handrücken weg.“

22.40 Uhr: Ziellos und meckernd läuft die Kult-Auswanderin hin und her, weil sie die Schlüssel nicht findet. Die Büchner hat den ersten Schlüssel endlich gefunden. Als Erstes geht es für sie in ein Kamelgehege. Das kann ja was werden.

22.39 Uhr: Danni hat schon wieder Angst bei der Prüfung zu sterben. Langsam wirds lächerlich.

22.37 Uhr: Die heutige Dschungelprüfung heißt „Das Albtraumschiff“. Danni muss in ein altes Schiff. Darin sind elf Sterne in Tiergehegen versteckt. Aber vorher muss sie Schlüssel finden, um in die Gehege zu kommen.

Dschungelcamp 2020: Danni freut sich über die Prüfung: „Das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“

22.23 Uhr: Danni lästert mit Elena über ihre Mitcamper, die nicht gewählt wurden: „Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit!“

Boxweltmeister Sven hat seine eigene Meinung: „Die wollen die Gruppe leiden sehen!“ Elena und Danni sehen das anders. „Die wollen UNS leiden sehen. Daran siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben. An mir und an ihr“, erklärt die Witwe von Jens Büchner. Wir würden eher sagen, dass die Zuschauer sie nicht leiden können.

Auf dem Weg zur Dschungelprüfung legt Danni nochmal nach. „Alles Schauspieler“, sagt Danni zu Elena. „Die können alle später beim Film mitmachen.“

22.31 Uhr: Die anderen wollen Danni vor der Prüfung aufmuntern. Seven feuert sie an: „Sei positiv!“ Elena regt das auf: „Was soll das? Immer Positiv, Positiv. Nicht jeder ist so.“

22.29 Uhr: Toni hat aber wieder eine Gute Beziehung zu ihrer Mutter. „Die ist wie meine beste Freundin“. Wie rührend.

Dschungelcamp 2020: Sven und Toni erzählen von ihrer verkorksten Jugend

22.26 Uhr: Und auch Toni redet bei der Nachtwache wieder von ihrer schweren Jugend. Diesmal muss ihr Prince Damien zuhören. Hat sie keine andere Platte, die sie auflegen kann? Als Teenagerin habe sie viel „Scheiße“ gebaut.

„Ich war so ein Ausreißer, ich war partysüchtig. Jede Woche wurde ich vermisst gemeldet“, erzählt sie. Tonis Mutter, sitzt im Rollstuhl und litt damals unter Depressionen. Sie sah keinen Ausweg mehr und schickte Toni in einer Jugend-WG. Und die Tränen fließen wieder in Strömen.

22.24 Uhr: Panik bei Elena: „Irgendwas ist auf mich geflogen. Das war richtig fett!“ Marco eilt ihr zu Hilfe und wird selbst angefallen. Aber was war das nur? Spinne, Heuschrecke oder ein Falter? Wir wissen es nicht, aber es muss furchteinflößend gewesen sein.

22.22 Uhr: Sven lässt sich bei Danni über seine verkorkste Jugend aus: „Durch die Scheidung meiner Eltern habe ich echt nur Mist gebaut. Ich bin aus dem Kindergarten rausgeflogen, bin strafversetzt worden in der Grundschule.“ Aus dem Kindergarten in die Schule strafversetzt? Klingt irgendwie komisch. Ob das so Stimmt, wir sind skeptisch. Aber das Boxen hat ihn dann gerettet. Ein Schulfreund hat ihn damals mit zum Training genommen.

22.19 Uhr: Sven undDanni müssen Nachtwache halten. Die beiden Rätseln wer was es so für Tier im Dschungel gibt. Sven: „Affen gehören doch auch da rein?“

22.15 Uhr: Folge 3 vom Dschungelcamp 2020 läuft. Was erwartet uns heute?

Dschungelcamp 2020: Promis von „Außerhalb“ melden sich zu Wort

21.35 Uhr: Gestern kam es zum Streit zwischen Danni und Anastasiya wegen deren Ex-Freund Ennesto Monte. Die Ukrainerin hatte Danni eine Affäre mit ihm angedichtet. Jetzt meldet sich Ennesto selbst zu Wort.

Und auch ein anderer Promi äußert sich zu den Vorfällen im Camp. Der Wendler spricht über seine Trennung von Claudia, nachdem Elena drohte „Eine Bombe“ platzen zu lassen.

20.18 Uhr: Nur noch zwei Stunden bis es endlich losgeht! Jetzt gibts aber erstmal das Dschungel-Warm-up „Dr. Bob's Australien“ mit Thorsten Legat und Evelyn Burdecki auf RTL.

Update von 19.27 Uhr: Bevor um 22.15 Uhr das Dschungelcamp 2020 auf Sendung geht, gibt es bei RTL schon das passende Programm zum Aufwärmen. Ab 20.15 Uhr bekommt die wahrscheinlich größte Kult-Figur der Sendung ihre eigene Show. „Dr. Bob‘s Australien“* nennt sich das Programm, bei dem Dr. Bob höchstpersönlich seinen Kontinent zeigt. Im Schlepptau hat er die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und den früheren Camper Thorsten Legat. Ob man heute auch mehr darüber erfährt, wie er zum Dschungel-Doktor geworden ist? Denn Arzt ist Dr. Bob eigentlich nicht*, wie ein Blick auf seinen Lebenslauf verrät.

Daniela Büchner muss im Dschungelcamp erneut in die Prüfung

Update vom 12. Januar 18.17 Uhr: Während Elena Miras und Claudia Norberg im Dschungelcamp auf eine böse Konfrontation zusteuern (siehe unten), muss sich Daniela Büchner wieder Sorgen um die Dschungelprüfung machen. Nach ihrem Scheitern an Tag 2* muss sie an Tag 3 erneut um Sterne kämpfen.

„Albtraumschiff“ ist das Motto der Prüfung. Das lässt nichts Gutes erahnen und die ersten Szenen, die RTL schon gezeigt hat, sehen für Daniela unangenehm aus. „Das, was da auf dich drauf fällt, sind Kakerlaken, Grillen und Mehlwürmer“, erklärt Daniel Hartwich der aufgedrehten Kandidatin, der gerade ein Haufen Tiere auf den Kopf geregnet ist. Danni hätte das lieber nicht gewusst. „Nicht sagen! Nicht sagen! Nicht sagen! Nicht sagen!“, bittet sie die Moderatoren, obwohl sie wissen sollte, dass Mitgefühl nicht zu deren Stärken gehört. Und dann stehen plötzlich auch noch Dromedare im Weg und lassen sich vom guten Zureden der Dschungelcamp-Kandidatin überhaupt nicht beeindrucken ... Heute Abend erfahren wir, ob sich die Camper trotzdem noch über ein paar Sterne freuen dürfen.

Elena Miras lässt die Bombe platzen - Neues zur Trennung von Claudia Norberg und Wendler?

Update vom 12. Januar, 14.45 Uhr: Tag drei des Dschungelcamps könnte hochexplosiv werden! Denn wie RTL in der neuesten Preview verrät, lässt Elena Miras heute tatsächlich die Bombe über den wahren Trennungsgrund zwischen Claudia Norberg und dem Wendler platzen. In der kleinen Vorschau sieht man die Dschungel-Kandidaten im Kreis sitzen, als Raúl Richter Claudia mit der Frage konfrontiert, ob der Wendler mit ihr auch so die Öffentlichkeit gesucht hat wie aktuell mit seiner neuen Freundin Laura.

Doch bevor sie überhaupt antworten kann, ergreift Elena das Wort und erzählt ihre Variante von der Geschichte. Dabei beteuert sie, dass sie mit Laura und dem Wendler in „ganz, ganz gutem Kontakt“ stehe. Mehr lässt sich leider nicht mehr aus der Vorschau herausdeuten - ein Satz von Elena ist jedoch noch zu hören und der lautet: „Wenn jeder die Geschichte kennen würde, wären alle ruhig“. Das wird spannend heute Abend!

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner steht in den ersten beiden Tagen im Fokus

Was war nicht alles geboten an den ersten beiden Tagen im Dschungelcamp 2020? Durch die frühe Abreise von Günther Krause dezimierte sich das Teilnehmerfeld bereits am ersten Tag von zwölf auf elf Teilnehmer. Von den verbliebenen Kandidaten stand vor allem eine Dame immer wieder im Fokus: Danni Büchner.

Die Büchner-Witwe bekam sich gleich mal mit Model Anastasiya Avilova in die Haare. Der Grund hört auf den Namen Ennesto Monte, seines Zeichens Ex-Freund von Anastasiya. Der Pornostar war auf Mallorca zusammen mit Daniela und ihren Kindern beim Abendessen zu sehen gewesen. Daraufhin machten Gerüchte die Runde, Danni und Ennesto wären sich näher gekommen und das gefiel Anastasiya natürlich gar nicht.

Dschungelcamp 2020: Danni Büchner holt keinen Stern - Elena Miras berichtet Toni unter Tränen von Jugendamt

Doch auch Dannis Ex-Mann Jens war Thema an den ersten Tagen im Camp. Die Kult-Auswanderin berichtete unter Tränen über seine schlimme Krankheit und die Leidenszeit. In der Dschungelprüfung mit Elena Miras versagte Danni dann auch komplett und holte keinen einzigen Stern.

Auch bei Claudia Norberg drehte sich alles um Ex-Mann. Michael Wendler ist mittlerweile bekanntlich mit der 19-jährigen Laura Müller zusammen, die sich vor kurzem für den Playboy auszog, und noch immer scheint sie die Trennung vom Wendler zu beschäftigen. Besonders interessant: Elena Miras scheint ebenfalls Infos zu der Trennung zu haben, will aber noch den geeigneten Zeitpunkt abwarten, um mit diesen an die Öffentlichkeit zu gehen.*

Elena legte schließlich bei der Nachtwache noch einen tränenreichen Auftritt* hin und erzählte Toni Trips von einem schockierenden Jugendamt-Erlebnis, das auch bei Toni für Empörung sorgte. Wir freuen uns bereits auf Tag drei im Camp!

