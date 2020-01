Dschungelcamp 2020: Wer ist Dschungelkönig? Wann ist wer ausgeschieden?

12 Kandidaten haben auf RTL im Dschungelcamp 2020 um die Krone gekämpft. Wer ist Dschungelkönig 2020? Wer ist wann ausgeschieden?

Wer hat den Kampf um die Dschungelcamp-Krone gewonnen ?

? Drei Kandidaten standen im Finale: Prince Damien , Danni Büchner und Sven Ottke.

, und Prince Damien ist der Dschungelkönig 2020.

Dschungelcamp 2020: Wer hat im Finale gewonnen? Das ist der Dschungelkönig

Kandidat Woher kennt man sie/ihn? Prince Damien DSDS-Gewinner 2016

Dschungelcamp 2020: Wer ist raus?

Kandidat Tag Grund für Auszug Günther Krause Tag 1 gesundheitliche Probleme Marco Cerullo Tag 8 rausgewählt Toni Trips Tag 9 rausgewählt Sonja Kirchberger Tag 11 rausgewählt Anastasiya Avilova Tag 12 rausgewählt Claudia Norberg Tag 13 rausgewählt Elena Miras Tag 14 rausgewählt Raúl Richter Tag 15 rausgewählt Markus Reinecke Tag 15 rausgewählt Danni Büchner Tag 16 (Finale) rausgewählt Sven Ottke Tag 16 (Finale) rausgewählt

Update vom 26. Januar 2020: Im Finale haben die drei Finalisten Prince Damien, Sven Ottke und Danni Büchner nochmal alles gegeben und sich echt ekligen Prüfungen gestellt. Doch nur einer konnte die Dschungekrone ergattern: Favorit Prince Damien wurde zum Dschungelkönig 2020 gekrönt. Danni Büchner belegte den zweiten Platz, Sven Ottke ist Vize-König.

Update vom 25. Januar 2020: Die Finalisten des Dschungelcamps 2020 steh fest: Prince Damien, Sven Ottke und Danni Büchner kämpfen in der 14. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ um die Dschungelkrone.

Update vom 24. Januar 2020: Zwei Dschungelcamper mussten einen Tag vor dem Finale das Camp verlassen. Drei stehen damit noch im Finale und haben eine Chance die Dschungelkrone zu ergatten. Danni, Sven und Prince Damien sind noch dabei.

Update vom 23. Januar 2020: Wer ist aus der RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ geflogen? Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich haben live im Camp verkündet, wer gehen muss: Elena Miras ist raus.

Dschungelcamp 2020: Wer flog am 13. Tag aus dem Camp?

Update vom 22. Januar 2020: Um 23.23 Uhr deutscher Zeit stand fest, wer am 13. Tag das Dschungelcamp verlassen muss. Die wenigsten Anrufe hat am Mittwoch Claudia Norberg erhalten. Sie hat keine Chance mehr auf den Titel „Dschungelkönigin 2020“ und darf es sich die letzten Tage bis zum großen Wiedersehen am Sonntag im Palazzo Versace gut gehen lassen. Und auch ihr Noch-Ehemann Michael Wendler soll bald wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein, denn RTL plant eine eigene Doku über ihn und seine Laura.

Dschungelcamp 2020: Wer ist raus nach Tag 12?

Update vom 21. Januar 2020: Die Zuschauer haben entschieden, wer als fünfter Kandidat nach Hause gehen muss. Die wenigstens Anrufe an Tag 12 erhielt Anastasiya Avilova. Für sie ist das Dschungelcamp 2020 nun vorbei.

Dschungelcamp 2020: Wer musste an Tag 11 gehen?

Update vom 20. Januar 2020: Zum vierten Mal gab es nun einen Auszug aus dem Dschungelcamp 2020. Wer ist raus, um die Teilnehmerzahl auf acht zu reduzieren? Dieses mal musste Sonja Kirchberger gehen. Ob es an ihrer Attacke auf Danni Büchner und Anastasiya Avilova lag? Möglich wäre es, denn wäre es nach de, Voting des Vortages gegangen, wäre Anastasiya rausgeflogen.

Dschungelcamp 2020: Wer ist raus nach Tag 10?

Update vom 19. Januar 2020: Die wenigsten Anrufe bekommen hat... niemand! Denn weil Günther Krause in der ersten Folge aus gesundheitlichen Gründen gehen musste, schied an Tag 10 niemand aus. Nach wie vor sind noch neun Bewohner im Rennen.

Update vom 18. Januar 2020: An Tag 9 wurde der nächste Kandidat rausgewählt. Es traf DSDS-Sternchen Toni Trips. Nun sind noch 9 Bewohner im Camp.

Update vom 17. Januar 2020: Der zweite Kandidat musste die Sendung verlassen und dieses Mal wurde ganz ordentlich rausgewählt. Marco Cerullo musste das Camp verlassen.

Dschungelcamp 2020: Wer ist raus? - Auszug schon an Tag 1

Update vom 11. Januar 2020: Für Günther Krause ist das Dschungelcamp schon wieder vorbei. Allerdings nicht, weil er rausgewählt wurde, sondern da er aus gesundheitlichen Gründen das Camp verlassen musste. Er schwitzte so stark, dass Team-Kollege Sven Ottke Dr. Bob kommen ließ. Danach die Entscheidung: Für Günther Krause ist bereits nach Tag 1 Schluss.

Dschungelcamp 2020: Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

Das Dschungelcamp 2020 (alle Infos im aktuellen Dschungel-Ticker) sorgte bereits im Vorfeld für viel Gesprächsstoff. Doch ab wann beginnt eigentlich die heiße Phase, in der die Zuschauer aktiv eingreifen dürfen? Bevor die ersten Kandidaten die Heimreise antreten müssen, vergehen stets ein paar Folgen. RTL gibt den Zuschauern immer ein wenig Zeit, bis die Auszüge anstehen.

Der Hintergrund: Es sollen sich die Rollen herauskristallisieren. Wer ist die hinterlistige Dschungel-Natter, die alles und jeden beißt? Wer ist Everybody‘s Darling? Wer ist der Typ „Harte Schale, weicher Kern“? Wer „darf“ ständig zur Dschungelprüfung antreten? Wer kann wen partout nicht leiden? Wer liegt den ganzen Tag nur faul rum und rührt keinen Finger für die Dschungelgemeinschaft? Und wer verausgabt sich in den Dschungelprüfungen bis zur Erschöpfung?

Alles spannende Fragen. Doch ganz besonders wichtig für die Zuschauer ist stets die Frage, ab wann sie selbst aktiv in die Sendung eingreifen dürfen.

Wer ist dabei im Dschungelcamp 2020? 12 Kandidaten sind angetreten

Wir haben wieder alle wichtigen Informationen zum Dschungelcamp 2020 zusammengefasst. Das sind die zwölf Kandidaten für die 14. Staffel des Dschungelcamps 2020 im Überblick. Außerdem kann es auch im Dschungelcamp 2020 einen Ersatzkandidaten geben*.

Zuschauer-Voting im Dschungelcamp 2020: Ab wann wird rausgewählt?

Das lässt sich recht einfach berechnen, da der Starttermin für das Dschungelcamp 2020 schon feststeht. Drei Kandidaten schaffen es bis ins Finale am Samstag, 25. Januar 2020. Damit ist klar: Rechnet man vom Final-Samstag wie in den letzten Staffeln wieder neun Tage zurück, kommt Folgendes heraus: Ab Freitag, 17. Januar 2020 werden die Kandidaten aus dem Dschungelcamp rausgewählt.

Dies ist unabhängig davon, ob zuvor einer oder mehrere Teilnehmer das Dschungelcamp freiwillig verlassen haben. Sollte dies der Fall sein, werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkünden, dass „heute niemand das Camp verlassen muss“.

Wer ist raus im Dschungelcamp 2020? So laufen die Entscheidungen ab

Zu Beginn des Dschungelcamps, am ersten Tag, müssen alle Teilnehmer bei einer Dschungelprüfung antreten.

Danach können die Zuschauer täglich einen „Promi“ in die Dschungelprüfung wählen.

Bei jeder Dschungelprüfung können die Kandidaten bis zu 12 Sterne erkämpfen. So können die Bewohner über die tägliche Ration Reis und Bohnen hinaus weitere Lebensmittel gewinnen.

Die Zuschauer haben insgesamt eine Woche lang Zeit, die 12 neuen Kandidatinnen und Kandidaten kennenzulernen.

Dann dürfen die Zuschauer abstimmen: Der Kandidat bzw. die Kandidatin mit den wenigsten Anrufen fliegt aus dem Dschungelcamp.

Sobald die Teilnehmer rausgewählt werden, dürfen sie selbst entscheiden, wer von ihnen die tägliche Dschungelprüfung antreten muss. Jeder muss im Dschungel-Telefon einen „Favoriten“ für die Prüfung nominieren.

Drei „Promis“ schaffen es ins große Dschungelcamp-Finale am Samstag, 25. Januar 2020. Am Ende steht der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin.

Wer im Lager ruft „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ darf das Dschungelcamp umgehend verlassen - bekommt dann aber nur die Hälfte der vertraglich vereinbarten Gage. Wie hoch die Gagen ausfallen, hängt vom Verhandlungsgeschick der Promis ab.

Einen Überblick über alle Camper und Dschungelkönige der vergangenen 13 Staffeln finden Sie hier.

Es wird spannend, welcher der Kandidaten die Dschungelkrone 2020 ergattern kann. Die Vorfreude der Zuschauer auf die neue Staffel war auf jeden Fall schon enorm:

Bereitet euch vor, liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung. Am 10. Januar 2020 startet das Dschungelcamp! #IBES pic.twitter.com/6mA2ulpkD2 — ☃️ (@Stoerenfrieda29) 9. Dezember 2019

Rund um Kandidatin Anastasiya Avilova gibt es schon vor Beginn des Dschungelcamps Schlagzeilen: Sie wird wegen eines Schmuddel-Videos erpresst. Traurige Schlagzeilen gab es hingegen wegen eines Trauerfalls im Team des RTL-Dschungelcamps: Kameramann Manni ist gestorben. Ein Promi wird übrigens wohl niemals ins Dschungelcamp einziehen: Prinz Frederic von Anhalt gab den Machern der Sendung einen Korb - und erhob Fake-Vorwürfe gegen RTL.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © TV Now