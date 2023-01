Dschungelcamp auf RTL: Wann das Wiedersehen im TV und Stream läuft

Das Dschungelcamp auf RTL erfreut sich großer Beliebtheit. Lesen Sie hier, wann das Wiedersehen 2023 im Fernsehen und im Stream läuft:

Das Dschungelcamp auf RTL ist eine Reality-Sendung, die schon seit vielen Jahren in regelmäßigen Abständen ausgestrahlt wird. Zehn bis zwölf mehr oder minder prominente Kandidaten begeben sich für mindestens 14 Tage in den australischen Dschungel, um die Dschungelkrone und eine Siegprämie abzustauben. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine neue Staffel.

MANNHEIM24 verrät, wann das Wiedersehen vom Dschungelcamp im TV und im Stream läuft.

Das Dschungelcamp auf RTL wird bereits zum 16. Mal auf RTL ausgestrahlt. Neben Stars wie Lucas Cordalis sind dieses Jahr auch Promis wie Claudia Effenberg oder Markus Mörl in den australischen Dschungel gezogen. (fas)