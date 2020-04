DSDS-Sieger Ramon Roselly: Freundin spricht über Eifersucht und Details aus Beziehung

Ramon Roselly hat DSDS 2020 gewonnen. Jetzt verriet seine Freundin, wie es ihr bei der Aufmerksamkeit um ihren Freund eigentlich geht und wie sich die beiden kennengelernt haben.

In dieser Zeit kann er nicht bei seiner Freundin sein.

Köln - Er war eindeutig der Sieger der Herzen: Ramon Roselly gewann die siebzehnte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ - und das mit Abstand. Mit 80 Prozent der Stimmen konnte er fast das gesamte Publikum im Finale für sich gewinnen und sicherte sich somit den Sieg. Und bald schon soll auch sein erstes richtiges Album erscheinen. Doch bei dem ganzen Trubel stellt sich irgendwann die Frage: Wie geht es eigentlich seiner Freundin dabei?

DSDS 2020: Ramon Roselly und seine Freundin Lorena

Lorena Hein heißt die Frau an der Seite Sängers. Die 22-Jährige postete während der DSDS-Zeit fleißig Fotos als Fangirl des 26-Jährigen und konnte kaum ihren Augen trauen, als Roselly am Ende tatsächlich DSDS* gewann: „Wahnsinn, ich bin so sprachlos“, sagte sie in einem kurzen Video-Interview mit RTL und rieb sich dabei die Augen, aus denen die ersten Tränen kullerten. Auch auf Instagram* veröffentlichte sie ein Video von der ganzen Familie, wie sie gemeinsam vor dem Fernseher die finale Entscheidung abwarteten. „Ist das gestern wirklich passiert?? Ich glaube, ich träume noch“, schrieb die 21-Jährige unter das Video. „Wir haben einen neuen SUPERSTAR.“

Nun beantwortete Lorena auch in ihrer Instagram-Story* einige Fragen zu der gemeinsamen Beziehung. So verriet sie unter anderem, dass Roselly und sie bereits seit sechs Jahren ein Paar seien. Kennengelernt haben die zwei sich demnach auf einer Familienfeier. Eine besondere Überraschung: Wie Lorena erzählt, wohnt sie nicht erst in einem Wohnwagen, seitdem sie Ramon kennt. Sie selbst ist sogar auch in einem Wohnwagen aufgewachsen, stammt genau wie er aus einer Zirkusfamilie.

DSDS-Sieger Ramon Roselly: Ist seine Freundin eifersüchtig?

Doch wie ergeht es einem nun als Freundin eines frischgebackenen „Superstars“? Zuletzt gesehen haben sich die beiden bei der ersten Liveshow von DSDS“*, danach hatte den Treffen das Coronavirus, von dem auch viele Promis nicht verschont bleiben*, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber: „Wir telefonieren täglich“, schreibt die 22-Jährige dazu. Eifersüchtig auf andere Frauen sei sie trotz Distanz und großer Beliebtheit ihres Freundes aber nicht. Ganz im Gegenteil: „Ich freue mich, dass ihn viele anhimmeln und bin stolz, dass er mir gehört.“ Am Mittwoch soll sie, wenn es die Umstände denn erlauben, den Sänger schon wieder in die Arme schließen dürfen.

Ramon Roselly gewann die 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit einer gewaltigen Mehrheit. So recht verliebt haben sich aber viele nicht. Dieter Bohlen verriet darüber hinaus, dass Florian Silbereisen DSDS wohl verlassen wird. Jetzt schlägt das nächste Jury-Mitglied Töne an, die nach Trennung klingen.

