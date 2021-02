DSDS (RTL): Kämpferische Katherina – Kandidatin fährt Ellenbogen aus

Sie will es wissen: DSDS-Kandidatin Katharina Demirkan fährt die Krallen aus und zeigt sich kompromisslos. Sie will die RTL-Castingshow unbedingt gewinnen.

Köln – Im DSDS*-Recall kommt es bereits auf Nuancen an. Kleine Fehler werden sofort bestraft, die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen*, Mike Singer und Maite Kelly zeigt sich in dieser Hinsicht gnadenlos. Dessen sollten sich alle Kandidaten bewusst sein. Eine ist sich definitiv bewusst, worauf es ankommt: Katharina Demirkan. Sie legt eine Ellenbogen-Mentalität an den Tag, die ihresgleichen sucht.

Obwohl sie gehandicapt ist und mit einem Gipsbein auftreten muss, hindert es die Nachwuchs-Musikerin nicht, Höchstleistungen abzurufen. Die Konkurrenz hat das Nachsehen, Freund Marvin Estradas ist hellauf begeistert. Aber was er wohl von den Ansagen hält, die Katharina Demirkan von sich gibt? „Ich habe kein Verständnis mehr für Menschen, die mir im Weg stehen, was meinen Traum angeht", heißt es von der ehrgeizigen DSDS-Kandidatin. Sie kennt nichts und ordnet ihrem großen „Deutschland sucht den Superstar"-Traum* alles unter.