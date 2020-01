DSDS: Striptease-Eklat! Kandidatin breitbeinig in RTL-Sendung! Das hat inzwischen drastische Konsequenzen

RTL hat den unteren Teil abgeschnitten !, man kommt sich vor, als ob wir uns in diesem Land seit einigen Jahren zurück bewegen, wo man alles was mit Sex oder Erotik zu tun hat, nur noch hinter vor gehaltener Hand sagen darf, so wie vor einigen Tagen, als hier ein Artikel mit " Schmuddel " bezeichnet wurde und man das Gefühl hat wir sind wieder back to the 70's.