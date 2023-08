Klarer Sieger im Quotenduell am Montag: Eberhofer-Krimi tritt gegen „Goodbye Deutschland“ an

Von: Elena Rothammer

Am Montagabend schickte die ARD „Guglhupfgeschwader“ ins Quoten-Rennen. Damit kämpfte der Eberhofer-Krimi gegen „Goodbye Deutschland“ auf VOX um die Zuschauer. Ein Sender ging als klarer Sieger hervor.

Berlin / Köln – Am Montag (7. August) um 20:15 Uhr kamen in der ARD die Fans der Eberhofer-Krimis endlich auf ihre Kosten. Nachdem „Guglhupfgeschwader“ schon im August 2022 in den Kinos gelaufen ist, feierte der Heimatkrimi nun TV-Premiere. Auf VOX hingegen war zur Primetime eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ zu sehen. Wer machte das Rennen im Quotenduell?

Eberhofer oder „Goodbye Deutschland“-Auswanderer? Quotenduell hat klaren Sieger

Schon am Wochenende lieferte „Gefragt – Gejagt“ der ARD über drei Stunden hinweg eine Traumquote. Mit dem Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“ wollte der Sender nun nachlegen. Immerhin könnten sich die Fans damit auf den Kinostart des neuen Teils „Rehragout-Rendezvous“ einstimmen – und der Plan ging auf!

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, räumte die ARD dank des Heimat-Krimis ab. 6,10 Millionen Menschen schalteten ein, um den neuen Fall des Polizisten Franz Eberhofer zu verfolgen. Damit sichert sich das Erste einen Marktanteil von 23,3 Prozent und zugleich den Tagessieg. Selbst beim jüngeren Publikum der 14- bis 49-Jährigen brachte es „Guglhupfgeschwader“ auf 1,17 Millionen Zuschauer und holte auch da eine Quote von 21,1 Prozent. In der Zielgruppe kam „Goodbye Deutschland“ hingegen auf lediglich 0,55 Millionen Zuschauer, was eine Quote von 10,2 Prozent bedeutet. Der Sieg im Quotenduell geht somit klar an die ARD:

Die Eberhofer-Krimis als Kinofilme: Dampfnudelblues (2013) Winterkartoffelknödel (2014) Schweinskopf al dente (2016) Grießnockerlaffäre (2017) Sauerkrautkoma (2018) Leberkäsjunkie (2019) Kaiserschmarrndrama (2021) Guglhupfgeschwader (2022) Rehragout-Rendezvous (2023)

Eberhofer in der ARD lässt selbst den ZDF-Krimi hinter sich

Auch das ZDF zeigte zur Primetime einen Krimi. „Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht“ musste sich mit 4,02 Millionen Zuschauern und damit 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum jedoch hinter „Guglhupfgeschwader“ in der ARD einsortieren. Der ZDF-Krimi war allerdings auch eine Wiederholung.

In der ARD lief am Montagabend der Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“, während VOX eine neue Folge „Goodbye Deutschland“ zeigte. Wer gewann das Quoten-Rennen? © ARD Degeto/BR/Constantin Film/Bernd Schuller & RTLplus / „Goodbye Deutschland“

Im Ersten läuft es in Sachen Quoten somit gerade bestens. Am Sonntag verlor die ARD allerdings 60 Prozent ihrer Zuschauer im Laufe des Abends. Verwendete Quellen: dwdl.de