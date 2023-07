Hochzeit und Co.? Harald Glööckler verrät Zukunftspläne mit seinem neuen Partner

Von: Jessica Jung

Nach der Trennung von Ehemann Dieter Schroth ist Harald Glööckler wieder vergeben. Der Designer verriet sogar die gemeinsamen Zukunftspläne mit dem 26-jährigen CDU-Politiker an seiner Seite.

Berlin – Harald Glööckler (58) und Dieter Schroth (74) gingen 35 Jahre lang gemeinsam durchs Leben – acht davon verheiratet. Nun hat der exzentrische Designer einen neuen Mann an seiner Seiten. Der Modezar spricht jetzt sogar offen über die gemeinsamen Zukunftspläne und eine eine mögliche Hochzeit.

Baldige Trauung? Das sind Harald Glööcklers Zukunftspläne mit seinem neuen Freund

Dass der Modedesigner wieder in festen Händen ist, bestätigte Harald Glööckler selbst bei der Fashion Week in Berlin. Dort erschien er nicht alleine. Der neue Partner an seiner Seite: CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann (26). Zu seiner Beziehung gab er im Interview mit bunte.de allerdings noch weitere Details preis.

So waren die beiden bereits zusammen im Urlaub: „Wir waren in Las Vegas – auch seine Mutter war mit dabei“, verriet der 58-Jährige. Es scheint so, als wäre Glööckler mit seiner neuen Liebe rundum glücklich. Er plant bereits den nächsten Urlaub mit seinem Göttergatten. Doch kann er sich schon eine weitere Hochzeit vorstellen? „Oh, das weiß ich im Moment nicht“, gesteht er im Interview weiter. Dies habe auch mit seinem Noch-Ehemann zu tun.

Glööckler über Zukunftspläne mit neuem Partner: „Muss mich erstmal lösen“

Ehe er erneut den Bund der Ehe denkt, will Glööckler erst mit seiner noch bestehenden Ehe abschließen. „Jetzt muss ich mich ja erst einmal lösen. Eigentlich wollte ich sowieso gar nie heiraten“, sagte er weiter. Getrennt haben sich Harald Glööckler und Dieter Schroth bereits Anfang des Jahres, die Scheidung steht allerdings noch aus. Bis dahin ist eine Hochzeit ohnehin nicht möglich.

Nach der Trennung von Dieter Schroth ist Harald Glööckler mit dem 26-jährigen CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann glücklich. Nun sprach der Designer sogar schon offen über ihre Zukunftspläne. © IMAGO / Photopress Müller & IMAGO / APress

Ob sich Harald Glööckler in Zukunft doch noch entschließt, seinen neuen Partner Marc-Eric Lehmann zu heiraten, bleibt abzuwarten. Dass die Ehe nicht immer glattläuft, weiß auch Simone Ballack, die eben erst verkündete, dass sie sich scheiden lässt. Verwendete Quellen: bunte.de