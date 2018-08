Köln - Bisher ist Cora Schumacher bei Promi Big Brother allenfalls wegen ihrer Zahnspange aufgefallen. Nun ist auch schon Schluss. Lesen Sie hier, was Sie über Cora Schumacher wissen sollten.

Entscheidung gefallen: Cora Schumacher muss das „Promi Big Brother“-Haus verlassen

Update 28. August 2018: Für Cora Schumacher ist das Abenteuer „Promi Big Brother“ beendet. Sie musste die Sendung am Dienstag verlassen.

Cora Schumacher im „Promi Big Brother“-Haus: Erst unauffällig, dann hinterhältig?

Update 26. August 2018: Für die Zuschauer war Cora Schumacher in der ersten Woche von Promi Big Brother 2018 nicht die interessanteste Kandidatin. Nachdem jeder im Haus gelernt hatte, wer sie eigentlich ist, wurde es wieder stiller um die Ex-Gattin von Rennfahrer Ralf Schumacher. Nun sieht es so aus, als würde sie ausgerechnet durch negatives Verhalten in Erinnerung bleiben.

Nach der neunten Sendung hatte Cora Schumacher wohl keine Lust mehr, ihre Meinung für sich zu behalten. Sie hatte sich gewünscht, dass Chethrin die Show verlassen muss - doch die Zuschauer haben anders entschieden. Sie setzten den Hellseher Mike Shiva vor die Tür und ließen die ebenfalls nominierte Chethrin im Haus. Aus Coras Sicht war das die falsche Entscheidung. „Wenn Chethrin gegangen wäre, wäre mir das deutlich lieber gewesen“, sagt sie ganz offen. „Um jeden Preis Aktion zu machen oder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, das finde ich anstrengend. Mir ist nichts wichtiger als meine Ruhe!“

Dass sie der jungen Mitkandidatin keine Sympathien entgegenbringt, hat Cora Schumacher im „Promi Big Brother“-Haus wohl deutlich genug durchblicken lassen. Wenn man Chethrin glaubt, ruft Coras verhalten nämlich schlimme Mobbing-Erinnerungen aus der Schulzeit zurück: „Das Gefühl zu wissen, dass man unerwünscht ist, das ist voll schlimm.“ Für die kommenden Tage bleibt jetzt die Frage: Ist Cora wirklich so rücksichtslos oder sieht die Realität ganz anders aus, als das mutmaßliche Mobbing-Opfer denkt?

Vorstellung zum Start von Promi Big Brother 2018: Das ist Cora Schumacher

Die Promi Big Brother Bewohner haben sich mittlerweile in der Villa - beziehungsweise Baustelle - gut eingelebt und bereits für einige Skandale und Dramen gesorgt. Cora Schumacher spielt aber bisher nur eine Nebenrolle im Promi-BB-Haus.

Coras Mitbewohner bewegen die Zuschauer mit traurigen Geschichten aus ihrer Vergangenheit - wie beispielsweise Chethrin Schulzes Familienbeichte und Silvia Wollnys trauriges Erlebnis am Totenbett ihrer Mutter. Jeden Tag gibt es ein neues Drama aus dem Promi-BB-Haus. An Tag 6 müssen Silvia und Sophia sogar den Container aus gesundheitlichen Gründen verlassen!

Im Vergleich dazu haben wir von Cora bisher so gut wie nichts Privates erfahren. Auch in Streitereien, wie den Schwangerschaftszoff zwischen Silvia und Sophia, mischt sie sich nicht ein. Und auch optisch will Cora Schumacher wohl nicht aus der Rolle tanzen. Während YouTuberin Katja Krasavice alles tut, um ihren Körper möglichst nackt in Szene zu setzen - Solo-Sex in der Badewanne inklusive - sieht man Cora stets mit Trainingsanzug und Cap. Allerdings fällt den Bewohnern sofort Coras pinke Zahnspange ins Auge. Coras Erklärung: „Der Kieferorthopäde hatte nur bunte Zahnspangen da!“

Mitbewohner erkennen Cora Schumacher nicht

Bei dieser Tarnkleidung ist es kein Wunder, dass die anderen Kandidaten Cora zu Beginn nicht erkannten. Denn auch die 41-Jährige zeigt sich normalerweise gerne leicht bekleidet, wie 2015 im deutschen Playboy. Aber schon im Voraus kündigte sie an: „Frauen sind sehr eitel, aber da ich zu Hause grundsätzlich nicht auf mein Äußeres achte, habe ich auch kein Problem damit, das vor Millionen von Zuschauern genauso zu tun. Ich finde es sehr chillig, so zu sein, wie man wirklich ist. Das ist eben die nackte Wahrheit. Klar würde ich vielleicht gerne perfekt gestylt aussehen, aber das bin ich im normalen Leben auch nicht.“

Cora Schumacher Playboy

Promi Big Brother 2018: Wer ist Cora Schumacher?

Von 2001 bis 2015 war Cora mit dem Formel 1 Rennfahrer Ralf Schumacher verheiratet und erlangte so Bekanntheit. Bisher ist aber wenig über die Umstände der Trennung bekannt. Hier gäbe es also jede Menge Gesprächsstoff für das Promi-BB-Haus. Nach einer kurzen Liaison ist Cora zurzeit Single.

Beruflich ist Cora Allrounderin: Erotik-Model, Moderatorin, Rennfahrerin und Schauspielerin sind nur ein paar ihrer möglichen Bezeichnungen. 2015 scheiterte sie beim Versuch eines TV-Comebacks bei Let‘s Dance bereits in der zweiten Runde. Klappt es bei Promi-BB besser?

Derzeit verdient Cora mit Immobilien ihr Geld. Aufgrund dessen fiel es der 41-Jährigen nicht ganz leicht, ins Promi-BB-Haus einzuziehen, wie sie im Vorfeld SAT.1 sagte: „Ich bin selbstständig und im Moment baue ich viele Immobilien. Ich muss mir die Zeit für Promi Big Brother freischaufeln.“

So sah Cora Schumacher früher aus

Angesichts der Tatsache, dass unter anderem ihre Mitbewohner Pascal Behrenbruch und Alphonso Williams Cora nicht erkannten, stellt sich die Frage: Wie sah Cora Schumacher früher aus? Hat sie sich vielleicht seit der Scheidung von Ralf Schumacher so stark verändert, das man sie nicht mehr erkennt?

+ 2002 stand Cora ihrem damaligen Mann Ralf Schumacher an der Rennstrecke beiseite. © Oliver Multhaup/dpa

Schon vor Beginn von Promi Big Brother 2018 sagte Cora Schumacher: „Ich kann mir das Leben unter Dauerbeobachtung noch nicht vorstellen. Wahrscheinlich brauche ich erstmal ein paar Tage, um damit klar zu kommen. Auch auf die anderen Mitbewohner muss man sich erstmal einstellen.“ Dauert es also nur ein bisschen, bis die Blondine auftaut und legt sie bald richtig los? An Tag 4 gab es sogar schon eine gemeinsame Dusche mit Katja Krasavice:

