ESC 2018: Au weia! Sind DAS die Kandidaten für den deutschen Vorentscheid?

ESC 2018: Laut einem Medienbericht stehen die Kandidaten für den deutschen ESC-Vorentscheid fest. Einen großen Namen sucht man aber vergeblich.

„Germany, twelve Points!“ Werden wir diese Worte am 12. Mai beim ESC 2018 in der Altice Arena in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon hören? Was wurde nicht alles diskutiert, wen Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest ins Rennen schicken könnte, nachdem Levina (kennen Sie die Dame noch?) uns wieder mal ein Debakel bescherte. Wäre Helene Fischer die ideale Kandidatin? Rücken wir mit Bushido ausnahmsweise mal von der üblichen Nummer ab: „Hoffentlich hat uns ganz Europa lieb!“? Wären vielleicht die Toten Hosen was? Könnte uns Stefan Raab aus dem Tabellen-Keller holen? Oder vielleicht Dieter Bohlen? Oder Vanessa Mai?

Nun will die Bild-Zeitung erfahren haben, welche Kandidaten beim ESC Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" am 22. Februar 2018 in Berlin antreten sollen. Formulieren wir es mal vorsichtig: Einen großen Namen sucht man unter den Künstlern vergeblich. Oder um noch einen Fußball-Vergleich zu bemühen: Stellen Sie sich mal vor, der HSV würde in der Champions League antreten. Denn genau das Gefühl beschleicht einen, wenn man sich die Kandidaten für den ESC-Vorentscheid anschaut.

ESC 2018: Diese Kandidaten sollen beim ESC-Vorentscheid in Deutschland antreten

Natia Todua : Dass die die aktuelle „The Voice“-Gewinnerin Natia Todua antreten soll, war ja bereits durchgesickert. Nun haben wir mit „The Voice“-Gewinnerinnen in der Vergangenheit keine gute Erfahrung gemacht. Jamie-Lee Kriewitz (na, kennen Sie die noch?) schmierte beim ESC 2016 ab. Letzter Platz!

Ivy Quainoo : Sie gewann 2012 die erste Staffel der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany". Problem: Siehe Jamie-Lee Kriewitz. Weiteres Problem: Ihren letzten „Erfolg" hatte sie 2013 mit der Single „Wildfires ". Das Lied kam in den Charts auf Platz 44. Und die soll Europa begeistern können, wenn es schon in Deutschland nicht so recht klappt? Na, viel Spaß!

VoXXclub : Eine Volksmusik-Boygroup beim ESC 2018? Tolle Idee, oder? Klar, für ein paar Jungs in Lederhosen werden sich sich beim Voting in England, Italien und Russland sicher die Finger wund tippen. Oder eher nicht. Größter „Erfolg": Platz 44 in den Single-Charts mit „Rock mi". Sind ja die besten Voraussetzungen für den ESC in Portugal.



Michael Schulte : „Häh, wer?" Falls Sie sich das nun auch fragen sollte (und das braucht Ihnen auch wirklich nicht peinlich sein). Er holte 2012 den dritten Platz bei „The Voice". Der große Durchbruch blieb ihm bislang versagt. Na, der würde den ESC 2018 sicher so richtig rocken!



Steal a Taxi : Die Independent-Pop-Band aus Bonn hat bis dato nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Super Idee, so eine Special-Interest-Band zum ESC zu schicken, der genau das Gegenteil von Special-Interest-Musik ist.



Rick Jurthe: „Der bisher eher unbekannte Balladensänger." So nennt die Bild ihn. Komponierte zuletzt den Soundtrack zum „Feuerwerk der Turnkunst". Ach, weder Künstler noch Festival sagen Ihnen was? Sind doch tolle Voraussetzungen für einen Sieg beim ESC 2018!



„Die Kandidaten wurden aus 4000 Bewerbern von einer europäischen Experten-Jury herausgefiltert“, berichtet Bild im Hinblick auf den ESC-Vorentscheid. Saßen da eigentlich Experten für Quantenphysik oder für den Anbau von Bio-Kartoffeln drin? Das würde manches erklären...

Eine gute Nachricht: Deutschland gehört mit Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien zu den "Big Five"-Ländern, die (als Haupt-Geldgeber) neben dem Vorjahressieger immer automatisch für den Eurovision Song Contest qualifiziert sind. Ob wir uns aber eine Gefallen tun, wenn wir einen von diesen Kandidaten zum Eurovision Song Contest nach Lissabon schicken? Aber hey: Vielleicht heißt es beim ESC-Vorentscheid am 22. Februar 2018 ja am Ende: „Hey, Leute! War nur ein Scherz. Wir schicken jetzt doch Helene Fischer zum Eurovision Song Contest!“

