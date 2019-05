ESC 2019: Italiens Mega-Überraschung Mahmood! Die traurige Geschichte hinter seinem Song

Ziemlich viele Punkte heimste Italien beim ESC 2019 ein. Interpret Mahmood sorgte für eine echte Überraschung. Hinter seinem Song steckt eine Geschichte.

Tel Aviv - Beim ESC 2019 sorgte wohl vor allem Italien für eine Überraschung - Mahmood begeisterte mit seinem Lied „Soldi“ und heimste mit am meisten Punkte ein.

Doch wer ist der junge Mann im roten Hemd eigentlich? Mahmood heißt mit bürgerlichem Namen Alessandro Mahmoud. Er kam in Mailand als Sohn einer sardischen Mutter und eines ägyptischen Vaters zur Welt. Aufgewachsen ist er in Gratosoglio, einer Vorstadt der Modemetropole.

ESC 2019 für Italien: Mahmood erzählt rührende Geschichte hinter seinem Song

Besonders einschneidend für ihn als Kind: Die Trennung seiner Eltern. Der Junge leidet darunter, keinen Kontakt mehr zum Vater zu haben. Und genau darum dreht sich auch der moderne Elektro-Poptitel "Soldi". In dem auf Italienisch gesungenen Lied mit einer arabischen Textzeile geht es um einen Jungen, dessen Vater kein Interesse an der Familie zeigt und getrennt von ihnen lebt. Einzig Geld will er von seinem Sohn abgreifen. Wie Geld eine Familie verändern kann, verärgere ihn sehr, sagt Mahmood in einem Interview für eurovision.de. "Soldi" ist in Italien inzwischen ein Megahit und steht ganz oben in den Charts. Der Song klingt durch seine Rap-Elemente modern.

ESC 2019 für Italien: Mahmoods Gesangskarriere begann früh

Mahmoods Gesangskarriere begann bereits mit zwölf Jahren, als der junge Alessandro seinen ersten Gesangs- und Gitarrenunterricht bekam und zudem Klavierspielen lernte. 2012 nahm er an der Castingshow "X Factor" teil. Vier Jahre später trat er als Sänger erstmals beim Sanremo-Festival auf und erlangte mit "Dimentica" den vierten Platz.

ESC 2019 für Italien: Mahmood hat wieder Kontakt zum Vater

Zu seinem Vater habe Mahmood inzwischen wieder regelmäßiger Kontakt. Dieser habe ihm auch zu seinem Sieg beim Sanremo-Festival gratuliert, erzählt der 26-Jährige im Interview. Vielleicht gebe es sogar mal ein gemeinsames Essen.

Wie der ESC 2019 genau ablief, können Sie hier im Live-Ticker nachlesen. Vor allem Madonna sorgte für einen spektakulären Auftritt und polarisierte die Zuschauer.