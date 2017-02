ESC-Vorentscheid 2017: Isabella Levina Lueen punktet mit Soul

Kiew - Isabella Levina Lueen (25) ist heute eine Teilnehmerin beim ESC-Vorentscheid 2017. Fährt sie für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Kiew?

Isabella "Levina" Lueen könnte für Deutschland durchaus eine gute Partie im großen Eurovision Song Contest (ESC) 2017 in Kiew darstellen. Die 25-Jährige, die in Bonn auf die Welt kam, singt bereits seit vielen Jahren und ist damit bislang recht erfolgreich.

Mit neun Jahren erhielt sie Klavier- und Gesangsunterricht in der Städtischen Musikschule Chemnitz, später auch Gitarrenunterricht. Bei dem Gesangswettbewerb „Jugend musiziert“ räumte sie den ersten Platz ab, und sie erhielt ein Stipendium für klassischen Gesang. Sie war erst zwölf Jahre alt, als sie begann, am Klavier ihre eigenen Songs zu komponieren und zu texten. Mit einer Eigenkomposition gewann sie 2006 den ersten Preis beim „15. Schülerwettbewerb des Sächsischen Landtags“, und damit stand dann auch ihr Berufswunsch fest, Sängerin zu werden.

Isabella Levina Lueen heute beim ESC-Vorentscheid 2017: Die Teilnehmerin ist in London zuhause

Es lief weiterhin gut für Lueen: 2010 bekam sie die Auszeichnung „Best Vocal Performer“ an der Tech Music School in London. Lueen ist heute noch in London zuhause, wenn sie nicht gerade in Berlin ist. Während ihres Studiums an Tech Music School gründete Lueen die Band „Miss Terry Blue“, für die sie selbst die Songs verfasste. Mit der Gruppe gewann sie beim Londoner Universitäten Musikwettbewerb „Uni Music League 2012 den ersten Preis, der aus einem Management-Deal und der Produktion einer EP (eine Art Mini-Album) mit dem Producer Matt Lawrence bestand. Der renommierte Produzent arbeitete bereits mit Adele, Robbie Williams, Amy Winehouse und „Mumford and Sons“.

2013 trennte sich Lueens Band und sie begann ihre Solokarriere. Besucht man ihre Website, sieht man, dass sie bereits mit verschiedensten Künstlern und Produzenten zusammengearbeitet hat.

Isabella Levina Lueen heute beim ESC-Vorentscheid 2017: Ihre soulige Stimme hat es in sich

Sollte sie sich im Vorentscheid „Unser Song 2017“ gegen die vier anderen Kandidaten Axel Maximilian Feige, Felicia Lu Kürbiß, Helene Nissen und Yosefin Buohler behaupten, würde sie für Deutschland antreten. Da Lueen eine besondere Stimme hat, stehen die Chancen möglicherweise ganz gut. Lueens Stimme ist eher tief und weich, aber sie hat es in sich. Da passt es gut, dass sie Pop- und Soulmusik liebt. In ihren Stücken kombiniert sie Pop, Soul und Jazz mit elektronischen Elementen.

Es scheint, als würden einige ihre Hoffnungen in Lueen und ihre Stimme setzen, die Chemnitzer Morgenpost schrieb: „Jung, schön und stimmgewaltig: Ist diese Blondine Deutschlands neue Hoffnung für den Eurovision Song Contest (ESC)?“ Und im Berliner Abendblatt war zu lesen: „Charlottenburg und ganz Berlin fiebern natürlich mit.“ In Charlottenburg leben Lueens Eltern. Bei ihnen wohnt sie, wenn sie nicht gerade in London ist.

ESC-Vorentscheid 2017: Isabella Levina Lueen hat heute keinen Plan B

Und natürlich ist Isabella Levina Lueen auch unter dem Namen „levinamusic“ auf Instagram, wo sie immerhin fast 5000 Follower hat, und auf Facebook vertreten. So richtig privat wird sie dort aber nicht. In den sozialen Netzwerken erfährt man, dass Lueen ihre Stimme mit frischem Zitronen-Ingwer-Tee pflegt, sie ab und zu modelt, sie auf ihrem linken Unterarm ein Elefanten-Tattoo hat, und dass sie sich Frieden für die Welt wünscht. „Let‘s love, not hate“, schreibt sie in einem Post über den Terror, der in der Welt herrscht. Vor allem aber macht sie eines: Singen, singen, singen.

Nicht ohne Grund ziert Isabella Levina Lueens Unterarm ein weiteres, besonderes Tattoo. Wie die Berliner Morgenpost in Erfahrung gebracht hat, steht der zarte Schriftzug „plan a“ dafür, dass Isabella Levina Lueen keinen Plan B hat. Sie sagte der Zeitung, es gebe für sie keine Alternative, außer Musik zu machen. "Musik ist mein Leben.“

ESC-Vorentscheid 2017 das sind heute die anderen Teilnehmer

Fünf Kandidaten wollen heute das Ticket zum ESC 2017 in Kiew lösen. Neben Isabella Levina Lueen nehmen beim ESC-Vorentscheid 2017 noch Helene Nissen, Felicia Lu Kürbiß, Yosefin Buohler und Axel Feige teil. Sie wollen sehen, welcher der Kandidaten das Rennen macht? Auf tz.de erfahren Sie, wie Sie den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest live im TV und Live-Stream sehen können.