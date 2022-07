Estefania Wollny und Andy Borg: Starke Gästeliste für die 5. „Immer wieder sonntags“-Folge

Von: Lisa Klugmayer

Auch die Gästeliste für die fünfte Folge von „Immer wieder sonntags" verspricht gute Laune und Schunkel-Spaß. Neben Stefan Mross werden unter anderem Estefania Wollny und Andy Borg auf der Bühne stehen. Natürlich darf auch die Starküche mit Anna-Carina Woitschack nicht fehlen.

Auch die Gästeliste für die fünfte „Immer wieder sonntags“-Folge verspricht gute Laune und Schunkel-Spaß. Neben Stefan Mross werden unter anderem Estefania Wollny und Andy Borg auf der Bühne stehen. Natürlich darf auch die Starküche mit Anna-Carina Woitschack nicht fehlen.

Rust - Stefan Mross begrüßt seine Fans am 10. Juli bereits das fünfte Mal in seiner neuen „Immer wieder sonntags“-Arena. Auch diesmal treten wieder hochkarätige Gäste auf. Am Sonntag werden unter anderem Estefania Wollny, Vincent Gross und Andy Borg für ordentlich Stimmung sorgen.

In den Sommermonaten freuen sich Schlagerfans jede Woche auf Stefan Mross (Karriere und Privatleben des Schlagerstars) und „Immer wieder sonntags“. Natürlich steht der Moderator nicht alleine auf der Bühne, sondern begrüßt einmal mehr hochkarätige Gäste bei sich in Rust. So tritt Zuschauerliebling Andy Borg auf, aber auch Julian David, ALINA, Maria Voskania und Uwe Busse sind am Start.

Andy Borg und Stefan Mross werden beim „Schlager-Spaß“ wieder gemeinsam zu sehen sein © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Aber das wars noch nicht: Auch Estefania Wollny, Die Ladiner, Emilija Wellrock, Nockis, Vincent Gross und Bernd Stelter werden dieses Wochenende bei „Immer wieder sonntags“ ihre Hits zum Besten geben. Der Auftritt von Estefania Wollny dürfte dabei besonders spannend werden, gab es doch in den letzten Tagen heiße Diskussionen rund um die Anmoderation von Stefan Mross in der letzten Folge.

„Immer wieder sonntags“-Sommerhitparade: Marc Laurin gewinnt zum dritten Mal

Was bei „Immer wieder sonntags“ (Alle Infos zur ARD-Show von Stefan Mross) natürlich auch nicht fehlen darf: die Sommerhitparade. Viermal hat Marc Laurin mit seinem ohrwurmverdächtigen Song „Eine Frage der Zeit“ schon gewonnen. Kann er sich auch ein fünftes Mal gegen Luca Stangl durchsetzen? Das finden Fans am Sonntag pünktlich um 10:03 Uhr bei „Immer wieder sonntags“ heraus.

Silvia Wollny ist außer sich: Weil Schlagerstar Stefan Mross sich beim Verlesen der „Immer wieder sonntags“-Gästeliste augenscheinlich über ihre Tochter Estefania lustig gemacht hat, verteidigt die wütende Mama ihren Nachwuchs im Netz. An den Schlagerstar richtet sie deutliche Worte, die es in sich haben! Verwendete Quellen: swr.de/sonntags/service/sendetermine