Krisensitzung wegen Dieter Bohlen: RTL zieht nach Mobbing-Skandal bei DSDS Konsequenzen

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei DSDS sorgen Dieter Bohlens frauenfeindliche Kommentare gegenüber Jill Lange für Furore. RTL reagiert auf den Mobbing-Skandal. Eine geplante neue Show mit dem Poptitan soll abgesagt worden sein.

Köln – Als sich Dieter Bohlen (68) 2021 nach fast 20 Jahren von „Deutschland sucht den Superstar“ verabschiedete, war das für viele Zuschauer zweifellos das Ende einer Ära. Zwar holte sich RTL mit Florian Silbereisen (41) einen TV-erprobten Ersatzmann ins Boot – die Schlager-Legende stieß bei Fans aber eher auf mittelmäßige Resonanz. Für die Jubiläumsstaffel 2023 - die zugleich die allerletzte DSDS-Ausgabe sein wird – kehrte Dieter Bohlen deshalb ans Jurypult zurück – doch die Freude über sein großes Fernsehcomeback dürfte für die meisten spätestens nach dem Mobbing-Eklat um Jill Lange (22) in Folge 4 wieder verflogen sein.

Unter der Gürtellinie: DSDS-Boss Dieter Bohlen macht sexistische Anfeindungen gegenüber Jill Lange

In seinen zwei Jahrzehnten als DSDS-Boss hat sich Dieter Bohlen unzählige fiese Sprüche geleistet – und hat mit seinem gerne mal knallharten Feedback schon viele optimistische Musik-Newcomer zum Weinen gebracht. Auch vor sexistischen Anmerkungen scheut sich der gebürtige Niedersachse nicht – so bekam eine Kandidatin einst „Ein kleines Ja vom großen Dieter und ein großes Ja vom kleinen Dieter.“ Sorgen seine fragwürdigen Aussagen stets für Kopfschütteln, scheint der Modern-Talking-Star mit Teilnehmerin Jill Lange den Bogen dieses Mal aber gehörig überspannt zu haben.

Der DSDS-Mobbing-Skandal um Dieter Bohlen und Jill Lange nimmt weiter Fahrt auf. Wegen seiner sexistischen Anfeindungen soll eine geplante RTL-Show des Poptitans abgesagt worden sein. © Screenshot/RTL+/Deutschland sucht den Superstar/Folge vom 25. Januar 2023; IMAGO/Panama Pictures (Fotomontage)

In Folge 4 der aktuellen DSDS-Staffel, die vor der TV-Ausstrahlung am Mittwoch (25. Januar) bereits bei RTL+ verfügbar ist, trat Reality-Star Jill Lange vor die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi (30). Noch vor ihrer Performance musste sie sich viele sexistische Bemerkungen anhören, insbesondere der Poptitan sorgte mit seinen Anfeindungen für blankes Entsetzen. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragte er die „Are You The One“-Teilnehmerin und ließ sich ungebremst über ihren Werdegang aus.

Frauenverachtende Sprüche von Dieter Bohlen - „Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst doch auch was anderes machen.“ - „Du hast ein göttliches Problem: Der liebe Gott gibt einigen Frauen dicke Möpse, anderen eine schlechte Stimme. Und dir hat er nun mal eine schlechte Stimme gegeben.“ - „Alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Verona habe ich drei Wochen angefasst und das reichte dann.“ (Quellen: quotez.net, focus.de, deecee.de)

Weitere Projekte mit Dieter Bohlen abgeblasen? RTL soll Krisensitzung einberufen haben

Dass Dieter Bohlen mit seinen Aussagen für mächtig Furore sorgt, ist leider nichts Neues, eine Welle der Wut, wie sie seine abfälligen Bemerkungen über Jill Lange ausgelöst haben, gab es so bisher aber noch nie. Jill schüttete auf Instagram ihr Herz aus und bekam von Fans dafür viel Zuspruch, Co-Jurorin Katja Krasavice (26) fiel Dieter Bohlen nach dem DSDS-Eklat in den Rücken und zum ersten Mal scheint es auch ernsthafte Konsequenzen für sein Verhalten zu geben. Denn obwohl RTL anfänglich Jill Lange die Schuld für Dieter Bohlens Mobbing gab, scheint sich der Sender eines Besseren besonnen zu haben und schnitt den Skandal-Moment aus der Folge.

Damit ist es für RTL aber offenbar noch lange nicht getan, denn wie bild.de berichtet, sollen bei einer Krisensitzung nun klare Entscheidungen zur weiteren Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen gefällt worden sein. So soll es nach dem erfolgreichen Staffelauftakt eigentlich Pläne gegeben haben, dem Musikproduzenten bei weiteren guten Quoten – die inzwischen aber wieder deutlich sinken – eine eigene RTL-Show zu geben. Dieses Vorhaben soll inzwischen jedoch erst einmal abgeblasen worden sein – sehr gut möglich, dass Dieter dies seiner Schimpftirade unter der Gürtellinie zu verdanken hat.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Bis zum Finale der 20. DSDS-Staffel ist es noch eine ganze Weile hin und es bleibt abzuwarten, wie sich der Mobbing-Eklat um Dieter Bohlen und Jill Lange auf die kommenden Folgen auswirken wird. Bei aller Unterstützung, die der Influencerin in den sozialen Medien zugesprochen wird, zeigen sich viele Fans des Poptitans leider deutlich weniger einfühlsam. Denn Dieter Bohlen wird für seine sexuelle Diskriminierung von Jill Lange im Netz gefeiert. Verwendete Quellen: bild.de, quotez.net, focus.de, deecee.de