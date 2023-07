Experte enttarnt Fälschung bei „Bares für Rares“

Von: Florian Schwartz

In der Trödelshow „Bares für Rares“ soll eine alte Holztruhe zum Verkauf angeboten werden. Doch Experte Detlev Kümmel wittert, dass sie mit einer „betrügerischen Absicht“ gebaut wurde.

Köln – Wöchentlich fiebern mehrere Millionen Zuschauer mit, wenn in der beliebten ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ mit Horst Lichter (61) seltene Erbstücke oder Antiquitäten den Händler zum Verkauf angeboten werden sollen. Auch das Geschwisterpaar Catharina Kellerer und Christian Lobsien erhofften, eine alte Holztruhe zu Geld machen zu können. Doch bei der Expertise deckte Detlev Kümmel (55) einen Skandal auf.

„Bares für Rares“-Experte stellt Ungereimtheiten bei Holztruhe fest

Catharina Kellerer will im Auftrag ihres Großvaters eine wuchtige Holztruhe den Händlern zum Verkauf anzubieten. Die vermeintliche Antiquität soll aus dem 18. Jahrhundert stammen, wie das eingravierte Datum 1763 belegen soll. Stolz erklärt Kellerer, dass ihre Großeltern das Möbelstück vor etwa 50 Jahren für einen Preis von 5.000 Deutsche Mark erworben hätten. „Sie scheint sehr alt zu sein“, meint auch Moderator Horst Lichter. Doch Detlev Kümmel macht bald schon eine unschöne Entdeckung.

Bei genauer Betrachtung stellt der Experte fest, dass es sich um eine Stollentruhe aus Eichenholz im norddeutschen Stil handelt. Allerdings weist sie für das Alter einige Ungereimtheiten auf. „Jetzt müssen wir leider ein bisschen ernster werden“, führt Kümmel aus. Er erklärt, dass die Truhe für ein originales Möbelstück aus der Zeit „zu leicht“ wäre. Außerdem sei das Holz viel heller als für gewöhnlich. Und auch die Verarbeitung sei jüngeren Datums. Man habe laut Expertenmeinung lediglich „altes Holz“ verwendet.

Fälschung bei „Bares für Rares“: Holztruhe wurde mit „betrügerischer Absicht“ gebaut

Am Ende fällt Detlev Kümmel ein vernichtendes Urteil über das mitgebrachte Möbelstück. „Diese Truhe ist neuzeitlich gebaut worden, mit der betrügerischen Absicht, dass sie eine barocke Truhe ist“, erklärt der 55-Jährige den Verkäufern. Die eingeschnitzte Jahreszahl soll zudem die Käufer bewusst in die Irre führen. Die Stollentruhe soll in Wirklichkeit erst aus den 1970er oder 1980er-Jahren stammen.

Die Enttäuschung steht dem Geschwisterpaar deutlich ins Gesicht geschrieben. Aber auch Horst Lichter ist fassungslos und muss die nächste Hiobsbotschaft verkünden: „Ich darf etwas, das gefälscht ist, nicht zu den Händlern schicken.“ Am Ende trugen es Catharina Kellerer und Christian Lobsien mit Fassung. „Schade, aber dann ist das so“, verabschiedeten sich beide und bedankten sich für die Aufklärung.

Es ist nicht die erste Fälschung, die in der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ aufgeflogen ist. Vor kurzem erst erwies sich eine hübsche Lampe als minderwertige Ware. Verwendete Quellen: „Bares für Rares“ vom 03. Juli 2023, instagram.com/baresfuerrares/