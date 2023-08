„Falsch verstanden“: ChrisTine Urspruch äußert sich zum Tatort-Wirbel um „Alberich“

Von: Lisa Klugmayer

Tatort-Star und „Silke Haller“-Schauspielerin ChrisTine Urspruch stellt jetzt klar: „Alberich“ fliegt nur aus dem Drehbuch. Für die TV-Zuschauer ändere sich nichts.

Münster – Ein kleines Missverständnis sorgte für großen Wirbel. Beim Münster Tatort wird Patologie-Assistentin Silke Haller (gespielt von ChrisTine Urspruch, 52) von Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Boerne (Jan Josef Liefers, 59) öfter mal „Alberich“ genannt. Auch den ein oder anderen Witz über ihre Größe muss sie sich gefallen lassen. Dass das auch in Zukunft so bleiben soll, verspricht nun ChrisTine Urspruch höchstpersönlich.

Aber was ist eigentlich passiert? Vor kurzem wurde bekannt, dass „Alberich“ aus dem Münster Tatort fliegt. Denn dabei handelt es sich um einen nicht ganz politisch korrekten Spitzname für die kleinwüchsige Frau. In einem Interview mit „Der Westen“ äußerte sich Tatort-Schauspielerin ChrisTine Urspruch dazu. Allerdings kam es hier zu einem Missverständnis.

Denn der besagte Begriff wird nicht aus den Dialogen des Tatorts gestrichen, sondern nur aus dem Drehbuch, wie die „Silke Haller“-Darstellerin nun klarstellt. „‚Professor Boerne‘ wird mich in meiner Rolle der ‚Silke Haller‘ im ‚Tatort‘ auch künftig ‚Alberich‘ nennen – und das ist gut so“, so ChrisTine Urspruch gegenüber dem WDR. „Was ich in einem Interview, das in Teilen leider offenbar falsch verstanden wurde, meinte: In den Drehbüchern steht – für das Publikum unsichtbar – über meinem Text inzwischen meist der Rollenname ‚Silke Haller‘ und nicht mehr ‚Alberich‘“, ergänzt die Tatort-Schauspielerin.

Tatort-Star ChrisTine Urspruch verspricht: „Für die Zuschauer wird sich nichts ändern“

„Für alle Figuren im Tatort außer ‚Boerne‘ ist das auch der Name, mit dem sie mich in der Rolle ansprechen. Dass insgesamt sensibel und differenziert mit dem Namen und der Rolle umgegangen wird, finde ich gut“, so ChrisTine Urspruch. „Ansonsten können Jan Josef Liefers und ich weiter in den verbalen Schlagabtausch gehen – für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird sich nichts ändern“, lacht die Tatort-Schauspielerin schlussendlich.

Apropos ChristTine Urspruch: In der neuen ARD-Filmreihe „Einspruch, Schatz!“ spielt die Schauspielerin die unkonventionelle Titelheldin Eva Schatz. Verwendete Quellen: WDR