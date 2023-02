Familiendrama, Tränen und Abschiede: Die 16. „Bergdoktor“-Staffel in Bildern

17 / 42

Trotz der Erpressung von Caro will Martin Hans nicht dazu bringen, mit dem Pflügers zusammenzuarbeiten. Seiner Meinung nach sollten die beiden Familien getrennt bleiben – was auch Hans so sieht. Lilli macht diese Entscheidung schwer zu schaffen, denn sie nähert sich Caro und Rolf allmählich an. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor