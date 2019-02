„Fastnacht in Franken“ 2019 im Live-Ticker: Heute wieder mit TV-Skandal?

Hier gibt‘s den Live-Ticker zur „Fastnacht in Franken 2019“. Erleben wir nach dem TV-Skandal im vergangenen Jahr heute eine entschärfte Version der Show?

+++ 17.17 Uhr: Und das nächste superlustige Kostüm für die „Fastnacht in Franken“ 2019! Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann kommt heute als „Aquaman und Artenretter“. Mit Biene auf der Brust und aufgepolstertem Bizeps. Weil die Grünen ja hinter dem Volksbegehren für die Bienenrettung standen. Ist das immer eine Gaudi wenn die Faschingskostüme politische Botschaften transportieren sollen!

+++ 17.03 Uhr: Bei „Wir in Bayern“ verrät ein BR-Zuschauer, wie er die „Fastnacht in Franken“ genießt: „A paar Gläser Bier und dann is‘ die Welt in Ordnung!“ Will er damit sagen: Besoffen macht die Sendung am meisten Spaß?

+++ 17.01 Uhr: „Wir in Bayern“ zeigt einen Vorbericht zur „Fastnacht in Franken“. Thema ist die Verkleidung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der will eigentlich gar nicht kostümiert kommen. Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda können es noch gar nicht glauben, dass er auf jede Verkleidung verzichtet.

+++ 16.50 Uhr: Martin Hagen ist FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Da nur als Information für all jene, die ihn nicht kennen mögen. Was wohl auf sehr viele BR-Zuschauer zutrifft. Wie dem auch sei: Die Pressestelle der FDP-Landtagsfraktion hat bereits vorab mitgeteilt, in welchem Kostüm er heute zur „Fastnacht in Franken“ kommt: Als Rastafari! Wer es nicht kapiert: Die FDP ließ bekanntlich vergangenen Jahr die Jamaika-Koalition platzen. Deswegen kommt FDP-Fraktionschef Hagen heute im Jamaika-Outfit. Bekanntlich sind jene Gags am besten, die man nicht erst erklären muss.

+ FDP-Fraktionschef Martin Hagen kommt heute im Jamaika-Outfit. © FDP-Landtagsfraktion

+++ 16.30 Uhr: Im BR gibt es noch keine aktuellen Bilder aus Veitshöchheim. Dafür ein Interview mit Einrad-Sportlerin Lisa-Maria Hanny. Gähn! Moderator Michael Sporer müht sich ab, ihr einigermaßen interessante Antworten zu entlocken. Der Mann kann einem leid tun.

+++ 16.22 Uhr: Schauspielerin Carina Dengler (“Dahoam is Dahoam“) ist eigentlich Oberpfälzerin, darf bei der „Fastnacht in Franken“ 2019 aber das Eröffnungslied singen. In einem Facebook-Video will sie ihren Followern ernsthaft weismachen, dass sie vor der Prunksitzung in Veitshöchheim ziemliches Lampenfieber hat und bittet um Ratschläge, was sie denn gegen die Nervosität machen könne. Na klar doch! Sie war früher übrigens mal Volksmusikerin und trat bei größeren Festivals auf. Netter Versuch, Carina!

+++ 16.17 Uhr: Auch das BR-Magazin „Wir in Bayern“, die Nachmittags-Unterhaltung für Senioren und die bügelnde Hausfrau widmat sich der „Fastnacht in Franken“. Sie meinen, diese Beschreibung trifft nicht ganz? Dann achten Sie mal auf die Zuschauer, die in der Sendung anrufen. Jedenfalls zeigt „Wir in Bayern“ schon die Vorbereitungen zur „Fastnacht in Franken“. Mal sehen, was da so geboten wird...

„Fastnacht in Franken“ 2019: Live-Ticker gestartet

+++ 16.11 Uhr: Wir begrüßen Sie zum Abend der zwanghaften Lustigkeit, bei dem nicht jeder Gag zündet. Auch bekannt als „Fastnacht in Franken“. In knapp drei Stunden geht es los. Im Live-Ticker zur Prunksitzung 2019 berichten wir schon vor dem Start über die guten und weniger guten Kostüme der Politiker.

+++ Es ist die 32. Auflage der „Fastnacht in Franken“, die am heutigen Freitag, 22. Februar 2019, live aus Veitshöchheim übertragen wird. Seit 1987 zeigt das Bayerische Fernsehen die Prunksitzung.

+++ Natürlich zeigt der BR die „Fastnacht in Franken“ 2019 wieder live im TV und im Live-Stream. Die Live-Sendung beginnt um 19.00 Uhr und dauert bis 23.00 Uhr.

+++ Im vergangenen Jahr sorgte die „Altneihauser Feierwehrkapell’n“ für einen TV-Skandal. Die Gruppe machte derbe Witze über Brigitte Macron, die deutlich ältere Frau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. So wurde sie unter anderem als „gut eingefahrener Schlitten“ bezeichnet.

Video: Der Skandal-Auftritt der „Altneihauser Feierwehrkapell'n“ bei der „Fastnacht in Franken“

+++ Die „Altneihauser Feierwehrkapell‘n“ wird trotz des Skandals auch in diesem Jahr wieder bei der „Fastnacht in Franken“ dabei sein. „Ja, natürlich! Das stand auch nie außer Frage“, betonte Kathrin Degmair, die Leiterin des BR-Studios Franken auf der Pressekonferenz vor der Prunksitzung.

+++ Degmair nahm die „Altneihauser Feierwehrkapell‘n“ in Schutz. Bei einer Faschings-Veranstaltung gebe es eben derbe Witze, betonte die BR-Studioleiterin. Da könne es schon mal vorkommen, dass der eine oder andere Künstler über das Ziel hinausschieße. „Natürlich ist klar, dass das ein oder andere, was gesendet wird, polarisiert, aber karnevalistische Beiträge leben von der Zuspitzung. Wenn das – wie beim Auftritt der Altneihauser Feierwehrkapell'n im vergangenen Jahr der Fall – einigen Zuschauern zu weit geht, so bedauern wir das. Wir nehmen jede Kritik ernst und setzen uns damit auseinander, denn wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Aber wenn man kreativ und mit einer gewissen künstlerischen Freiheit arbeitet, polarisiert man auch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“

+++ Ministerpräsident Markus Söder fiel in den vergangenen Jahren bei der „Fastnacht in Franken“ mit extravaganten Kostümen auf. So erschien er in Veitshöchheim unter anderem als Prinzregent Luitpold, Gandalf, Marilyn Monroe, Homer Simpson, Shrek oder Edmund Stoiber. Diese Zeiten sind allerdings vorbei. Wie Söder schon im Vorfeld der Prunksitzung mitteilte, will er als Ministerpräsident fortan nur noch im „normalen“ Anzug erscheinen. Allzu ausgefallene Kostüme seien mit der Würde des Amtes nicht mehr zu vereinen, meint er.

+++ Dafür werden viele andere bayerische Politiker versuchen, mit extravaganten Kostümen aufzufallen. Wer beim Einzug der Polit-Promis live dabei sein will: Die Abendschau zeigt von 17.30 bis 18.30 Uhr live den „Countdown in Veitshöchheim“. Dann geht es vor allem um die Promis auf dem roten Teppich - und um ihre Kostüme.

„Fastnacht in Franken“ 2019: Diese Gäste treten heute auf

+++ Bei der „Fastnacht in Franken“ 2019 treten größtenteils wieder jene Gäste auf, die schon in den vergangenen Jahren bei der Prunksitzung in Veitshöchheim zu sehen waren. Ein Novum: „Dahoam is Dahoam“-Schauspielerin Carina Dengler aus der Oberpfalz, die bereits als Volksmusikerin erfolgreich war, wird das Eröffnungslied singen. Für die Musik sorgt in diesem Jahr die Sitzungskapelle „Pavel Sandorf Big Band“ aus Schwarzenbruck.

Diese Gäste stehen bei der „Fastnacht in Franken“ 2019 auf der Bühne:

Sitzungspräsident: Moderator und Stimmenimitator Bernd Händel aus Nürnberg

Amorbacher Klostersänger aus Amorbach

Volker Heißmann und Martin Rassau (“Waltraud und Mariechen“) aus Fürth

Klaus Karl-Kraus aus Erlangen

Peter Kuhn aus Schweinfurt

„Dreggsagg“ Michl Müller aus Bad Kissingen

Ines Procter aus Erlabrunn

Sebastian Reich und seine Nilpferd-Dame Amanda aus Würzburg

Oti Schmelzer aus Oberschwappach

Oliver Tissot aus Nürnberg

Matthias Walz aus Karlstadt

fro