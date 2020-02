„Fastnacht in Franken“ 2020 im BR: Das ist heute in Veitshöchheim geboten

Die „Fastnacht in Franken“ wird auch 2020 vom BR live übertragen. Wann ist der Termin? Wer sind dieses Jahr die Gäste in Veitshöchheim? Alle Informationen.

Am 14. Februar 2020 strahlt der BR die „ Fastnacht in Franken “ aus Veitshöchheim aus.

die „ “ aus aus. Mittlerweile stehen alle Gäste der Prunksitzung fest.

Hier finden Sie alle Informationen zur „Fastnacht in Franken“ 2020.

Veitshöchheim - Sie ist der Höhepunkt der närrischen Zeit im TV-Programm des Bayerischen Fernsehens: Die „Fastnacht in Franken“, die 2020 am Freitag, 14. Februar 2020 ausgestrahlt ist. An solchen Faschings- oder Fastnachts-Veranstaltungen scheiden sich bekanntlich die Geister: Für die einen ist das Potpourri aus einstudierten Witzen, Gesang und Garde-Auftritten ein Muss in der „fünften Jahreszeit“. Für die anderen ist die Brachial-Komik einfach nur das Grauen schlechthin.

Wie man zu dem Ganzen auch stehen mag: Für den Bayerischen Rundfunk ist die „Fastnacht in Franken“ immer ein Quoten-Bringer. Im vergangenen Jahr schalteten deutschlandweit 3,79 Millionen Zuschauer bei der Live-Übertragung aus Veitshöchheim ein. Es war der dritthöchste Wert aller Zeiten. Die Rekordmarke liegt bei 4,5 Millionen Zuschauern im Jahr 2017.

Was bei der „Fastnacht in Franken“ auch nicht fehlen darf, sind die - mehr oder weniger - originellen Kostüme der Politiker. Zur Prunksitzung gelten für die Damen und Herren mal nicht die einengenden Kleiderordnungen in den Parlamenten. Nein, da dürfen sie sich mal ausgefallen geben.

So auch im vergangenen Jahr. CSU-Mann Manfred Weber, der sich damals noch Hoffnungen auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten machte, kam in einem blau-gelben Outfit, das mit lauter EU-Symbolen übersät war. Hätte der Mann Humor, dann würde er sich zur „Fastnacht in Franken“ als Ursula von der Leyen verkleiden. Also als jene Dame, die letztlich auf den Posten gehievt wurde, der ihm vor der Europawahl noch zugesichert worden war. Er wäre auch nicht der erste CSU-Mann in Frauenkleidung. Naja zumindest in Veitshöchheim. Vielleicht gab es entsprechende Szenen schon viel früher, allerdings nur im privaten Umfeld.

+ CSU-Europapolitiker bei der „Fastnacht in Franken“ als.... irgendwas mit der EU. © picture alliance/dpa / Karl-Josef Hildenbrand

Wie dem auch sei: Der amtierende Ministerpräsident Markus Söder kam vor ein paar Jahren schon dick geschminkt als Marilyn Monroe verkleidet zur „Fastnacht in Franken“. Mittlerweile kommt Söder aber nur noch klassisch im Frack zur Prunksitzung nach Veitshöchheim. Eine pompöse Verkleidung, so meint er, sei mit der Würde des Amtes nicht mehr vereinbar.

Allerdings fiel ihm die Umstellung nicht leicht. „Ich habe sehr gelitten", sagte er dem BR nach der Veranstaltung in Veitshöchheim im vergangenen Jahr. Ganz nackt habe er sich gefühlt. Was man sich jetzt nicht unbedingt vorstellen will. Jedenfalls bestätigte Söder dem Bayerischen Rundfunk, dass er auch 2020 ohne Verkleidung zur Fastnacht in Franken kommen will: “Natürlich bin ich wehmütig: Das Kostümieren hat mir über zehn Jahre viel Freude bereitet. Aber alles hat seine Zeit.“

Dennoch wird Ministerpräsident Markus Söder auch bei der „Fastnacht in Franken“ 2020 wieder in Veitshöchheim sein. Und mit den anderen Politikern bei den einstudierten Gags wie auf Kommando lachen. Alkohol wird ja in Strömen ausgeschenkt. Da lacht man auch mal über Witze, die nicht wirklich zünden.

Erscheinen wird auch die frühere Landtagspräsidentin und CSU-Ministerin Barbara Stamm, die im vergangenen Jahr mit einer Hommage der Künstler zu Tränen gerührt wurde. Allerdings war dies kein Abschied von der „Fastnacht in Franken“. Wie Bernhard Schlereth, der künstlerische Leiter des Fastnacht-Verbandes, bei einer Pressekonferenz betonte, rechnen die Veranstalter wieder mit Stamm.

Abschiedslied für Barbara Stamm - Fastnacht in Franken

„Fastnacht in Franken“ 2020: Der Termin

Die Live-Übertragung der „Fastnacht in Franken“ im Bayerischen Fernsehen läuft am Freitag, 14. Februar 2020 von 19.00 Uhr bis 22.45 Uhr. Aber schon den ganzen Tag über wird der BR keine Gelegenheit auslassen, seinen Quoten-Hit zu bewerben. Im laufenden Programm wird es an diesem Freitag jede Menge Live-Schalten nach Veitshöchheim geben.

Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr wird sich die Abendschau wieder live vom Roten Teppich in Veitshöchheim melden. Dann dürfen die BR-Reporter wieder lobend hervorheben, wie witzig und originell die Prominenten aus Kirche, Politik und Wirtschaft doch verkleidet sind.

Die Generalprobe zur „Fastnacht in Franken“ findet am Donnerstag, 13. Februar 2020, ebenfalls ab 19.00 Uhr statt.

Schon in den Tagen vor der Prunksitzung 2020 zeigt der BR täglich ein „Best of“ der „Fastnacht in Franken“ aus den Jahren 2016 bis 2019. So kann man sich schon auf die Live-Veranstaltung am Freitagabend einstimmen.

Alle Termine finden Sie im Artikel zur Übertragung der Veranstaltung im TV und im Live-Stream auf Merkur.de*.

Wo findet die „Fastnacht in Franken“ 2020 statt?

Wie jedes Jahr wird auch die „Fastnacht in Franken“ 2020 wieder in den „Mainfrankensälen“ in Veitshöchheim stattfinden. 550 Karten gibt es jedes Jahr für die Veranstaltung, dabei sind aber bis zu 150 Tickets den Ehrengästen vorbehalten. Also den Promis aus Politik, Showgeschäft, Wirtschaft und Kirche. Und natürlich den BR-“Großkopferten“ wie dem Fernsehdirektor und dem Intendanten.

Bleiben noch 400 Karten übrig. Nur: Für die gibt es jedes Jahr rund 10.000 Vorbestellungen. Deswegen entscheidet ein Verlosungs-Verfahren, welche Antragsteller die begehrten Tickets bekommen.

Wie lange gibt es die „Fastnacht in Franken schon“?

Seit 1987 wird die Prunksitzung des Fastnacht-Verbandes Franken im BR übertragen. Im ersten Jahr fand die Veranstaltung noch im oberfränkischen Lichtenfels statt. Seit 1988 sendet der BR aus Veitshöchheim. Somit feiert die Prunksitzung heuer ihr 33-jähriges Jubiläum.

Bislang fiel die „Fastnacht in Franken“ nur ein einziges Mal aus: 1991 wurde die Veranstaltung wegen des Zweiten Golfkrieges abgesagt.

Titelmusik der „Fastnacht in Franken“ ist das Lied „Es lebe unsre Fasenacht“, das im vergangenen Jahr von Carina Dengler gesungen wurde. Dabei hörte man die Schauspielerin aus „Dahoam is Dahoam“ wohl zum ersten Mal Hochdeutsch sprechen.

Was ist das Motto der „Fastnacht in Franken“ 2020

Wie der BR mitteilt, trägt die „Fastnacht in Franken“ in diesem Jahr das Motto „Karneval in Rio de Janeiro“. Somit dürfen wir und schon auf Gardetänzerinnen im Samba-Outfit einstellen. Und auf Gags, die sich um den Karneval am Zuckerhut drehen.

Damit nicht genug: Vermutlich werden auch Politikerinnen und Politiker dem Motto des Abends entsprechend leicht bekleidet auf dem roten Teppich auflaufen. Die sind allerdings - was den Body angeht - im Vergleich zu den Gardetänzerinnen eher nicht so gut in Schuss.

BR-Redaktionsleiter Norbert Küber verrät auch: Dieses Jahr kommt der brasilianische Karneval nach Veitshöchheim, mit einer Gruppe, die bisher noch nie bei der „Fastnacht in Franken“ aufgetreten ist. Es werde „bunt, temperamentvoll und heißblütig wie in Rio“, aber eben auf fränkische Art und Weise.

Wer sind in diesem Jahr die Gäste bei der „Fastnacht in Franken“?

Diese Frage kann man ganz einfach beantworten: Indem man einfach die Gästeliste des vergangenen Jahres per „Copy & Paste“ einfügt. Okay, ganz so einfach ist es nicht. Allerdings sind bei der „Fastnacht in Franken“ 2020 größtenteils jene Künstler zu sehen, die schon im Vorjahr auftraten. Und im Jahr davor... Und im Jahr davor...

Eine komplette Gästeliste hat der BR noch nicht veröffentlicht. Aber diese Künstler sind bereits angekündigt:

Peter Kuhn von der Schwarzen Elf Schweinfurt.

von der Schwarzen Elf Schweinfurt. Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda.

„Dreggsagg“ Michl Müller wird unter anderem seinen neuen Fastnachts-Song „Einmal im Jahr“ singen, den es bereits bei Youtube zu sehen gibt.

Das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau (alias „Waltraud und Mariechen“).

(alias „Waltraud und Mariechen“). Büttenredner Peter Kuhn.

Auch die Altneihauser Feierwehrkapell‘n wird bei der „Fastnacht in Franken“ 2020 wieder dabei sein. Vor zwei Jahren hatte die Gruppe aus der Oberpfalz mit anzüglichen Witzen (vor allem über Brigitte Macron, die ältere Frau von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron) für Diskussionen gesorgt. Im vergangenen Jahr gab sich die Kombo betont zurückhaltender. Man darf gespannt sein, wie offensiv der Auftritt der Altneihauser Feierwehrkapell‘n in diesem Jahr wird.

+ Die Altneihauser Feierwehrkapell‘n wird bei der „Fastnacht in Franken“ 2020 wieder dabei sein. © Ansgar Nöth

Bei einer Pressekonferenz zur „Fastnacht in Franken“ verriet BR-Redaktionsleiter Norbert Küber auch: Eine Gruppe, die bisher noch nie bei der Prunksitzung aufgetreten ist, wird in diesem Jahr in Veitshöchheim zu sehen sein. Es werde „bunt, temperamentvoll und heißblütig wie in Rio“, aber auf fränkische Art und Weise. Eine Kombination, die zusammenpasst wie Weißwurst und Nutella.

Ines Procter

Die Amorbacher Klostersänger aus Amorbach

aus Amorbach Klaus Karl-Kraus

Hofnarr Oti Schmelzer

Matthias Walz

Ob diese Künstler auch am 14. Februar live im BR zu sehen sind, ist noch nicht offiziell bestätigt. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch Moderator und Stimmenimitator Bernd Händel aus Nürnberg wieder als Sitzungspräsident im Einsatz sein.

