Fastnacht in Franken 2020: So sehen Sie die Sendung heute live im TV und Live-Stream

Die beliebte Fernsehsendung „Fastnacht in Franken“ feiert am Valentinstag ein doppelt-närrisches Jubiläum. So sehen Sie das Spektakel heute live im TV und im Stream.

Am 14. Februar 2020 steigt in Veitshöchheim die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken.

Zu der Veranstaltung kommt alljährlich jede Menge Prominenz aus Politik und Gesellschaft.

aus Politik und Gesellschaft. Die Veranstaltung wird live im TV und im Live-Stream übertragen.

Veitshöchheim - Der Valentinstag könnte für einige Politiker in diesem Jahr wenig romantisch werden. Zumindest nicht für jene, die bei „Fastnacht in Franken“ zu Gast sind. Traditionell wird die Polit-Prominenz dort ordentlich aufs Korn genommen.

Trotzdem gehört die Veranstaltung im Veitshöchheim am Main zum Pflichtprogramm für alles, was Rang und Namen hat. Vor allem die Riege der amtierenden und ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten: Bereits Franz Josef Strauß bekam von Gerd Fischer sein Fett weg, Edmund Stoiber erklärte die Chose 2004 zur „Kultsendung“.

Fastnacht in Franken: Markus Söder 2020 wieder ohne Kostüm

Und auch Horst Seehofer und Markus Söder geben sich regelmäßig die Ehre. Der amtierende Ministerpräsident Bayerns sogar über Jahre hinweg in extravaganten Kostümen. Ob als Comicfigur Shrek, Punker mit Irokesen-Frisur oder Marilyn Monroe - Söder gab stets alles.

https://twitter.com/DPatronum/status/1227148012432084992?s=20

Nach der Kostümierung als Prinzregent Luitpold von Bayern kam Söder im vergangenen Jahr allerdings nicht mehr verkleidet: „Es gibt für alles eine Zeit“, kommentierte der Ministerpräsident seine seriöse Wandlung.

Fastnacht in Franken: Doppeltes Jubiläum 2020

Auf der Bühne wird aber wieder einiges geboten sein. Neben den verschiedenen Tanzeinlagen sind auch wieder die Dauergäste Kabarettist Michl Müller und Bauchredner Sebastian Reich mit Nilpferddame Amanda. Auch die „Altneihauser Feierwehrkappeln“, die 2018 für einen Skandal sorgte, wird wieder mit von der Partie sein.

Kein Wunder, es ist das 33-jährige Jubiläum der Fernsehsendung „Fasntacht in Franken“ - eine närrische Zahl. Und das gleich doppelt: Der Fastnacht-Verband Franken feiert zudem sein 66-jähriges Bestehen. Es gibt also allen Grund zu feiern.

Fastnacht in Franken: Sendung heute live im TV und im Live-Stream

„Karneval in Rio“ wurde zum Motto der Jubiläumsedition erhoben. Wer keine der begehrten Karten für die Prunksitzung in Veitshöchheim ergattert hat, kann die Veranstaltung auch im TV verfolgen. Der Bayerische Rundfunk überträgt das Event amFreitagabend, 19 Uhr, live.

Am Samstag sendet der BR um 20.15 Uhr außerdem eine Wiederholung der beliebten Sendung. Wer keinen Fernseher hat oder den BR nicht empfängt, der kann die Sendung auch per Live-Stream auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen. Danach wird „Fastnacht in Franken“ auch in der Mediathek abrufbar sein.

Fastnacht in Franken: Übersicht der Sendetermine

Live im TV Wiederholung Stream Freitag, 14. Februar 2020 19 Uhr im BR - BR Samstag, 15. Februar 2020 - 20.15 Uhr im BR BR

pks