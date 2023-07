Fauxpas im Fernsehgarten: Andrea Kiewel spricht mit ukrainischen Schachspieler auf Russisch

Von: Elena Rothammer

Am 9. Juli begrüßte Andrea Kiewel im ZDF-Fernsehgarten zahlreiche Sportler. Im Gespräch mit einem ukrainischen Schachspieler präsentierte die Moderatorin allerdings ausgerechnet ihre Russisch-Künste...

Mainz – Am Sonntag (9. Juli) begrüßte Andrea Kiewel (58) wieder die verschiedensten Gäste im ZDF-Fernsehgarten. Weil das Motto der Ausgabe „Es lebe der Sport“ lautete, nahm die Moderatorin neben den üblichen Musik-Acts dieses Mal auch Sportler und Sportlerinnen in Empfang. Auch Schachspieler zeigten in der Kult-Liveshow ihr Können. Als Kiwi einen ukrainischen Schachspieler interviewte, konnten die Zuschauer jedoch nur noch den Kopf schütteln.

„Kann nicht Ukrainisch“: Andrea Kiewel spricht im Interview mit ukrainischem Schachspieler Russisch

Während der ZDF-Fernsehgarten mit dem Motto „Mallorca“ am 30. Juli nicht live übertragen, sondern aufgezeichnet wird, moderierte Andrea Kiewel dieses Mal noch wie gewohnt live. Dabei kam es zu der ein oder anderen unangenehmen Situation. Die Blondine interviewte unter anderem den ukrainischen Profischachspieler Maxim, der gegen Schach-Großmeisterin Elisabeth Pähtz (38) im Simultanschach antrat – und sprach dabei Russisch.

Im Interview brachte Andrea Kiewel in Erfahrung, dass Maxim in der Ukraine geboren wurde, er aber seit zwei Jahren in Deutschland lebt. Am Ende des Gesprächs, ließ es sich Andrea Kiewel trotzdem nicht nehmen, ihn in einer Fremdsprache zu verabschieden – allerdings nicht in seiner Muttersprache, sondern auf Russisch. „Ist Russisch, ich kann nicht Ukrainisch“, ließ sie ihn abschließend noch wissen. Angesichts der politischen Lage ist das allerdings äußerst unangebracht.

„ZDF-Fernsehgarten 2023“ Das sind die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli 2023: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Russisch im Interview mit ukrainischem Teenager: Twitter-User kritisieren Andrea Kiewel

Im Netz gibt es für diese Aktion scharfe Kritik. „Jetzt redet sie mit dem ukrainischen Teenager Russisch. Der Frau ist auch wirklich nichts peinlich oder unangenehm“, schrieb ein User. „Sehr nett Kiwi, dass du den Ukrainer auf Russisch vollbabbelst“, „Ein Ukrainer. Seit 2 Jahren in Deutschland. Und Kiwi labert ihn mit Russisch voll. Top“ und „Einen Ukrainer auf Russisch anzureden. Das kommt sicher gut an, liebe Kiwi“, lauteten weitere ironische Kommentare.

Andrea Kiewel interviewte im ZDF-Fernsehgarten einen Profischachspieler, der aus der Ukraine stammt. Im Gespräch leistete sich die Moderatorin aber einen Fauxpas und sprach ausgerechnet Russisch mit ihm. © IMAGO / STAR-MEDIA & Screenshot & ZDF / „Fernsehgarten“ vom 9. Juli 2023

In Live-Sendungen gibt es für die Zuschauer reichlich Gesprächsstoff. Für Kiwi lief es in dieser Ausgabe gleich mehrmals nicht nach Plan. Zum Ende der Sendung motzte Andrea Kiewel auch noch das Fernsehgarten-Team an. Verwendete Quellen: ZDF / „Fernsehgarten“ vom 9. Juli 2023; Twitter