Sendetermin für nächste „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen steht fest

Die Show „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen wird dieses Jahr bereits im September ausgestrahlt. Wer dabei sein könnte und was der Sieger gewinnen wird.

Leipzig – Die „Schlagerchance“ bietet Newcomern die Möglichkeit, in der Schlagerbranche groß rauszukommen. Die von Florian Silbereisen (42) moderierte Show lädt 2023 zum fünften Mal noch recht unbekannte Schlagersänger und -sängerinnen ein, die dort die Chance bekommen, ihr Können unter Beweis zu stellen. Wer auch immer die Show gewinnt, darf auf dem „Schlagerbooom 2023“ live in Dortmund auftreten. Jetzt wurde auch der Termin bekannt, der früher als erwartet im Schlagerkalender auftaucht.

„Schlagerchance“ schon Ende September: Wer dabei sein könnte

Laut Informationen von schlagerprofis.de findet die diesjährige „Schlagerchance Leipzig“ am 29. September statt. Die Sendung soll zwischen 20:15 und 21:45 Uhr im MDR laufen. Das ist ein eher ungewöhnliches Datum, da die Show sonst immer im Oktober und kurz vor dem „Schlagerbooom“ ausgestrahlt wurde. Der „Schlagerbooom“ findet in diesem Jahr am 21. Oktober statt und als Veranstaltungsort wurde wieder Dortmund ausgewählt.

Wer die Kandidaten sein werden, die ihre Chance auf den großen Durchbruch bekommen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Schlager-Plattform spekuliert aber bereits, dass die Newcomerin Madlen Rausch dabei sein könnte. Auch Jennifer Junker ist eine mögliche Kandidatin. Ihr Debütalbum „Immer wieder Gänsehaut“ wird nämlich ebenfalls am 29. September veröffentlicht. Für sie wäre ein Auftritt bei der „Schlagerchance“ also die perfekte Möglichkeit, sich selbst und ihr erstes Album zu promoten.

So funktioniert die „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen

Bei der „Schlagerchance“ bekommen unbekannte Schlagersänger die Möglichkeit, sich in der Öffentlichkeit einen Namen zu machen. Im Jahr 2022 schaffte das Undine Lux (35), die sich gegen TIMO, Safiya und Raphi durchsetzen konnte und einen Auftritt bei „Das große Schlagerjubiläum 2022“ gewann, weil der „Schlagerbooom“ abgesagt wurde.

Bei der „Schlagerchance“ mit Florian Silbereisen können Newcomer wieder ihre Karriere ankurbeln. In diesem Jahr findet die Show am 29. September in Leipzig statt. © IMAGO / Christian Schroedter

In der Jury saßen vergangenes Jahr Nicole (58), Ross Antony (49), Irene Sheer (74) und Kerstin Ott (41). Welche bekannten Stars dieses Mal dabei sein werden, um die Newcomer anzuleiten und zu unterstützen, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Mit „Die immer lacht“ hat sie bereits ihren großen Durchbruch gefeiert, doch kürzlich geriet Kerstin Ott (41) mit einem unerwarteten Geständnis in die Schlagzeilen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de