Streit, Tränen und Krankenhaus: So endet das große „Bergdoktor“-Finale

Von: Lukas Einkammerer

Am 23. Februar zeigt das ZDF das Staffelfinale von „Der Bergdoktor“. In „Der Weg zurück“ stehen für Martin Gruber ein Abschied und eine Reise nach New York an. Doch in letzter Minute ändert sich alles.

Ellmau – Die vergangenen Wochen dürften für viele Fans von „Der Bergdoktor“ ein regelrechter Wirbelwind der Emotionen gewesen sein. Denn nachdem die 15. Staffel der beliebten Heimatserie mit dem Ausstieg von Anne (Ines Lutz, 39) und Franziska (Simone Hanselmann, 43) ein trauriges Ende genommen hatte, ging es in den acht neuen Folgen kein bisschen versöhnlicher zu. Am 23. Februar zeigt das ZDF mit „Der Weg zurück“ die finale Episode – die Martin Gruber (Hans Sigl, 53) und seine ohnehin schon zerrissene Familie vor ihren bisher größten Schicksalsschlag stellt.

Abschied und Notaufnahme: Dramatische Wendung im „Bergdoktor“-Finale „Der Weg zurück“

Seit der ersten Folge steht in der neuen „Bergdoktor“-Staffel Drama auf der Tagesordnung – und die Idylle, die bisher in Ellmau geherrscht hat, ist wie verflogen. Bei den Grubers hängt der Haussegen schief und Hans (Heiko Ruprecht, 50) hat seinen Bruder Martin vom Gruberhof verbannt – weil ihm dieser nach Jahren des Schweigens die Beziehung mit seiner verstorbenen Frau Sonja gestanden hatte. Im Staffelfinale „Der Weg zurück“ scheint eine Versöhnung der beiden noch immer aussichtslos und Bergdoktor Martin will deshalb zu Franziska nach New York ziehen – sehr zum Leidwesen seiner Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 71).

Bergdoktor Martin Gruber und sein Bruder Hans standen mehrere Folgen lang im Streit. Nun treffen sich die beiden im Krankenhaus wieder. © Screenshot/ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023 (Fotomontage)

VORSICHT, SPOILER: Eigentlich steht Martin Grubers Umzug nach Big Apple nichts mehr im Wege – seine Praxis ist geschlossen und der Bergdoktor sitzt mit gepackter Tasche im Flugzeug, doch dann kommt alles ganz anders. Denn während sich ihr Sohn auf die Abreise vorbereitet, bricht Lisbeth plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus gebracht – nachdem Caro (Barbara Lanz, 39) sie bewusstlos in ihrer Küche gefunden hat. Für Martin ist klar: Aus Ellmau kann er jetzt auf keinen Fall weg. So schnell er kann, eilt er ins Krankenhaus, wo Lilli (Ronja Forcher, 26), Caro und Hans bestürzt auf ihn warten.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

„Mama, wir sind da“: Bergdoktor Martin Gruber trifft Hans im Krankenhaus wieder

VORSICHT, SPOILER: Ihre letzte Begegnung endete in einem explosiven Streit, doch nun treffen Hans und Martin wieder aufeinander – vor dem Krankenbett ihrer Mutter, die noch immer nicht bei Bewusstsein ist. Was genau dem Familienoberhaupt der Grubers fehlt, weiß niemand, aber in den vergangenen Folgen war schon deutlich spürbar, wie sehr sie der Streit ihrer Söhne belastet. „Mama, wir sind da. Hörst du?“, wendet sich Martin den Tränen nahe zuerst an Lisbeth und blickt dann streng zu Hans: „Beide.“

In der letzten „Bergdoktor“-Szene bis zum Start der 17. Staffel steht Martin Gruber am Ufer eines Bergsees und blickt traurig in die Ferne – während sein Familienglück in noch größerer Gefahr schwebt als zuvor. Ob Lisbeth wieder gesund wird und ob die Geschehnisse der letzten Folge ihre Söhne wieder zusammen bringen – auf diese Antworten müssen Fans leider noch mindestens bis zum Winter warten. Indessen verriet Ronja Forcher, dass sie bei „Der Bergdoktor“ einst ans Aufhören dachte. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Der Bergdoktor/Folge vom 23. Februar 2023, fuersie.de