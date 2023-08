Konkurrenz für Beatrice Egli? Samantha Fox flirtet bei „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen

Von: Lukas Einkammerer

Bei der großen „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen war auch Samantha Fox zu Gast. Auf einen Flirt mit dem Showmaster konnte die 80er-Ikone dabei nicht verzichten...

Gelsenkirchen – Am Samstagabend (12. August) kamen sowohl Schlagerliebhaber als auch Fans der 80er Jahre voll auf ihre Kosten. Mit der „großen Schlagerstrandparty 2023“ im Amphitheater Gelsenkirchen feierte Florian Silbereisen (41) im Rahmen seiner beliebten „Die Feste“-Shows das bunte und knallige Jahrzehnt und lud dazu zahlreiche hochkarätige heimische und internationale Künstler ein. Vor allem sein Gespräch mit Samantha Fox (57) dürfte dabei für Aufsehen gesorgt haben …

Nach ihrem Auftritt, bei dem Samantha Fox ein Medley ihrer größten Hits wie „Nothing‘s Gonna Stop Me Now“ zum Besten gegeben hatte, bat Florian Silbereisen die gebürtige Engländerin zu einem kurzen Interview zu sich und verlas ihr dabei die brennenden Fragen, die Zuschauer im Vorfeld zugesandt hatten.

„Wofür hast du eine Schwäche?“, will ein Fan von der platinblonden Sängerin wissen. „Ob ich eine Schwäche für jemanden habe?“, reagiert sie und antwortet mit Blick auf den Showmaster: „Nun, eine Schwäche habe ich vielleicht für dich.“ Ein Kichern kann sich ein sichtlich geschmeichelter Florian Silbereisen nicht verkneifen und erklärt: „Oh, das ist aber schön.“

Backstage-Unfall bei der „Schlagerstrandparty“: Deswegen verzögerte sich der Auftritt von Ross Antony

Mit dutzenden Ballons und noch mehr Tänzern zieht Ross Antony ins Amphitheater in Gelsenkirchen ein. Bei seinem zweiten Auftritt sitzt er in einer Badewanne und trällert „Darum gibt es Liebe“ – Vorbild war hier das Musikvideo von Kylie Minogue zu „I‘m so lucky“. Doch beim Outfitwechsel gab es eine kleine Panne, wie Ross Antony nach seinem Auftritt verrät. „Ich bin in der Wanne ausgerutscht, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert“, erklärt Ross Antony die kleine Verspätung. Doch die Panne scheint er mit Humor zu nehmen. Lachend verrät er: „Du hättest das hinter den Kulissen sehen sollen. Ich war so: Ohh, mein Gott. Ohh, mein Gott, ich muss raus“.