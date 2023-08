Florian Silbereisen rettete mit Helene Fischer ARD-Schlagershow: Darum wurden Szenen nicht gezeigt

Von: Diane Kofer

Florian Silbereisen glänzte bei „Die große Schlagerstrandparty“ mit einem Helene-Fischer-Song. Die Einlage wurde aus der Sendung gestrichen. Warum?

Gelsenkirchen – Am 12. August flimmerte in der ARD „Die große Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen (41) und seinen Gästen über die TV-Bildschirme. Die Sendung wurde zwar im Vorfeld aufgezeichnet, wird in der Regel aber quasi eins und zu eins so ausgestrahlt. Dieses Mal gab es aber eine entscheidende Änderung: Gastgeber Florian Silbereisen performte in einer Unwetter-Unterbrechung „Atemlos“ von seiner Ex-Freundin Helene Fischer (38) – doch die Szenen waren in der TV-Ausstrahlung nicht zu sehen. Der Sender erklärte jetzt den Grund dafür.

Deshalb wurde Florian Silbereisens „Atemlos“-Auftritt aus der Sendung gestrichen

Viele TV-Zuschauer dürften sich beim Anblick eines TikTok-Videos aus dem Live-Publikum fragen, was mit diesen Szenen passiert ist: Der Moderator performt zusammen mit vier jungen Zuschauerinnen das Lied „Atemlos“ – im Original von seiner Ex Helene Fischer gesungen. Während das Publikum bebt und applaudiert, verspricht Florian Silbereisen: „Ich werde diesen Ausschnitt Helene zeigen – sie wird sich freuen.“ Aber ob die Schlagersängerin die Flori-Version ihres Hits überhaupt gesehen hat? Im TV konnte sie das Ganze zumindest nicht verfolgen – von den Szenen fehlte jede Spur.

„Wir mussten die Aufzeichnung der Sendung witterungsbedingt unterbrechen. Während dieser kleinen Regenpause und dem notwendigen Kameraumbau wurde vom Publikum aus spontan das Lied ‚Atemlos‘ angestimmt“, erklärte ein Sprecher des Senders gegenüber Bunte. Im Fernsehen bekamen die Zuschauer diese Pause zwar zu sehen – nicht aber über die volle Dauer von rund 30 Minuten. „Diese spontane Situation war nicht Teil des Sendekonzepts und kam deshalb dann auch später nicht vor, zumal auch die Kameras im Umbau waren“, führte der Sprecher zudem aus, warum ausgerechnet auf diese Sequenzen verzichtet wurde.

Fun-Fact: Florian Silbereisen hat Kussrekord aufgestellt Im Jahr 2011 hatte Florian Silbereisen im Rahmen vom „Winterfest der Volksmusik“ eine besondere Mission – er stellte damals einen Weltrekord im Küssen auf. Innerhalb einer Minute knutschte der Schlagersänger 117 Frauen. Damit schaffte er es sogar ins „Guinessbuch der Rekorde“. Quelle: Winterfest der Volksmusik/ ARD

Neben Helene-Fischer-Einlage: So emotional war „Die große Schlagerstrandparty“

Wie der Sender betonte, gibt die aufgezeichnete Sendung normalerweise den Live-Charakter wieder. Tatsächlich sind echte Emotionen auch an der Tagesordnung. So kam es in der Folge vom 12. August auch zu einem tränenreichen Auftritt der einstigen ESC-Gewinnerin Nicole. Die „Ein bisschen Frieden“-Interpretin verkündete auf der Bühne, nach langem Kampf, endlich krebsfrei zu sein. „Ich hab vor wenigen Wochen die wohl schönste Nachricht in meinem Leben erhalten. Ich bin vollkommen gesund“, verkündete sie Florian Silbereisen und seinen Gästen.

Und damit längst nicht genug: Wer die Zuschauerränge genau im Auge hatte, konnte unter den Live-Gästen auch Jürgen Drews höchstpersönlich entdecken. Der Musiker hat sich eigentlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war erstmals wieder bei einem öffentlichen Event. Weil seine Tochter Joelina bei Florian Silbereisen zu Gast war, verfolgte er das Geschehen direkt vor Ort. Verwendete Quellen: Bunte.de, tiktok_jessica_wlhelm