Florian Silbereisen singt bei „2022 - Das Quiz“ kontroversen Ballermann-Hit „Layla“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei „2022 - Das Quiz“ befragte Frank Plasberg Promigäste zum letzten Jahr. Dabei mussten die Kandidaten auch Lieder erraten. Beim umstrittenen Hit „Layla“ sang Florian Silbereisen ein paar Zeilen mit.

Berlin – Das neue Jahr steht förmlich auf der Türschwelle, bevor sich 2022 verabschiedet, gilt es aber, die ereignisreichen, vergangenen zwölf Monate ein letztes Mal Revue passieren zu lassen. Mit „2022 - Das Quiz“ lud Frank Plasberg (65) erneut vier hochkarätige Gäste wie Florian Silbereisen (41) zu sich ins Studio ein und stellte ihnen Fragen zu den Meilensteinen, die die Menschen am meisten bewegt und begeistert haben. Seit dem 27. Dezember 2008 moderiert er das bunte Format bereits – und hat mit seinen taffen Rätselspielen schon den einen oder anderen A-Promi ins Schwitzen gebracht.

„Darf man doch nicht ansingen“: Schlagerstar Florian Silbereisen singt im TV bei „Layla“ mit

Neben Dauergast Günther Jauch (6), der seit 2008 keine Ausgabe von „Das Quiz“ verpasst hat, geben sich am 30. Dezember auch Barbara Schöneberger (48), Jan Josef Liefers (58) und Florian Silbereisen die Ehre. Mit Charme, Humor und jeder Menge lustiger Sprüche bahnt sich das hochkarätige Quartett durch die taffen Fragen von Showmaster Frank Plasberg. Als es schließlich darum geht, große Musikhits zu erraten, wird es kompliziert: Denn diese werden nicht etwa per Lautsprecher eingespielt, sondern von Jürgen, Rudi und Wolfram, alias die einstigen „Wetten, dass...?“-Wettkönige „Die Beatles Kehrer“, mit Besen interpretiert.

„Layla“ ist 2022 der Hits des Jahres. Auch bei „2022 - Das Quiz“ wurde die umstrittene Nummer gespielt – und Schlagerstar Florian Silbereisen sang prompt mit. © Screenshot/ARD/“2022 - Das Quiz“ (Fotomontage)

Kaum zu glauben, aber aus dem Geräusch von Borsten auf dem Studioboden lässt sich doch tatsächlich eine Melodie erkennen. Zwar ist Barbara Schöneberger ratlos und lässt ihre Antworttafel leer, Günther Jauch und Florian Silbereisen erkennen das Stück aber sofort: Es handelt sich um „Layla“, den Ballermann-Hit von DJ Robin & Schürze, der mit einem kontroversen Liedtext im Sommer für Furore gesorgt hatte. „Den darf man doch nicht ansingen“, erklärt Flori seinem Sitznachbar Jan Josef Liefers – als nach dem Ende der Fragerunde der umstrittene Refrain ertönt, stimmt der Schlagerstar für ein paar Zeilen aber auch lauthals ein.

Gold und Platin: Das waren die größten Hits 2022 „Layla“ - DJ Robin & Schürze „Heat Waves“ - Glass Animals „Beautiful Girl“ - Luciano „abcdefu“ - Gayle „Shivers“ - Ed Sheeran „As It Was“ - Harry Styles „Where Are You Now“ - Lost Frequencies & Calum Scott „Sehnsucht“ - Miksu / Macloud & t-low „Cold Heart“ - Elton John & Dua Lipa „Wildberry Lillet“ - Nina Chuba (Quelle: radioszene.de)

„Ich habe nichts anderes erwartet“: Zuschauer reagieren auf „Layla“ bei „2022 - Das Quiz“

In den sozialen Medien sorgen Florian Silbereisens spontane Gesangseinlage und Günther Jauchs blitzschnelle Antwort für viele Lacher. „Günther Jauch kennt und errät ‚Layla‘ richtig. Alles klar“, drückt ein Zuschauer bei Twitter seine Verblüffung aus, „Jauch ist ein Fan von ‚Layla‘. Ich habe nichts anderes erwartet“, kommentiert ein weiterer. Auch dass Schlagerlegende Flori, den man doch eher mit jugendfreien Liedinhalten in Verbindung bringen dürfte, zumindest den Anfang des Refrains auswendig kennt, gefällt den Fans: „Things I didn’t know I needed: Florian Silbereisen singt ‚Layla‘“, freut sich eine Twitter-Nutzerin.

Nachdem „Layla“ erst vor wenigen Wochen beim RTL-Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“ mit Thomas Gottschalk (72) und Karl-Theodor zu Guttenberg (51) verschwiegen worden war, dürfte das Besen-Cover der umstrittenen Hymne für das TV-Publikum eine Überraschung gewesen sein. „Hätte niemals gedacht, dass sie ‚Layla‘ dort spielen“, merkt ein Fan erstaunt an, „Was ist denn nun? Wieso ist denn der Song nun wieder ein Thema?“, tut es ihm ein anderer gleich.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Trotz einer regen Debatte über den skandalösen Liedtext und Zensuraufrufen, konnte sich „Layla“ in den Jahrescharts ganz oben platzieren. Ein regelrechter Höhenflug, bei dem das von Ikke Hüftgold (46) produzierte Stück sogar die internationale Konkurrenz wie Ed Sheeran (31) und Harry Styles (28) hinter sich zurückließ. Bei „2022 - Das Quiz“ teilte Günther Jauch wegen ihrer Figur indessen fies gegen Barbara Schöneberger aus. Verwendete Quellen: ARD/2022 - Das Quiz, Twitter, radioszene.de