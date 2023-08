Nach Quotenerfolg: „Beatrice Egli Show“ wird im Ersten fortgesetzt

Von: Elena Rothammer

Die „Beatrice Egli Show“ war ein voller Erfolg. Aus diesem Grund wird die neue Ausgabe der Schlagershow von den ARD-Verantwortlichen zurück ins Erste geholt.

Berlin – Im April 2022 war es erstmals so weit und die „Beatrice Egli Show“ ging an den Start. Die ersten beiden Ausgabe der Schlagershow liefen noch im SWR und MDR. Im vergangenen April hingegen wurde Beatrice Egli (35) erstmals mit ihrem Format ins Erste befördert. Das war zunächst als einmalige Ausnahme deklariert worden – doch jetzt wird der Schweizerin diese Ehre gleich noch mal zuteil.

Im November: Neue Ausgabe der „Beatrice Egli Show“ zur Primetime in der ARD

Eben erst war Beatrice Egli beim „Schlagerbooom“ ihres Kollegen Florian Silbereisen (42) zu Gast und spielte dort auf Liebes-Gerüchte an. Doch die „Mein Herz“-Interpretin kann inzwischen auch eine eigene Show vorweisen. Tatsächlich hatte die „Beatrice Egli Show“ beachtliche Quoten. Nach diesem Erfolg darf sie nun sogar ein zweites Mal zur Primetime in die ARD.

Das gab der SWR in einer Pressemitteilung bekannt. „Die neue Ausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow mit Gastgeberin Beatrice Egli ist für Samstag, 11. November 2023, 20:15 Uhr, im Ersten geplant“, heißt es darin. Darauf hätten sich SWR und MDR gemeinsam mit den Verantwortlichen der ARD verständigt. Im SWR läuft am 2. Dezember um 20:15 Uhr schließlich eine Wiederholung der Show.

Gewusst? Beatrice Egli ist gelernte Frisörin Bevor Beatrice Egli bei DSDS gewonnen hat und ihre Schlagerkarriere Fahrt aufnahm, machte die Schweizerin eine Friseurausbildung und hat diese auf erfolgreich abgeschlossen. Ganz nach Plan lief es für sie allerdings nicht immer. Einem Kunden schnitt Beatrice Egli einmal sogar ins Ohr.

„Ich könnte schon wieder heulen“: Beatrice Egli überglücklich über Sendeplatz ihrer Show

Die Gastgeberin kann ihr Glück über diese Neuigkeiten kaum fassen. „Mir fehlen einfach die Worte und ich könnte schon wieder heulen. Vor Freude und vor Glück. Ich bin so dankbar“, betonte sie gegenüber dem SWR. Ihren Sendeplatz verstehe Beatrice Egli aber auch als Auftrag für die Samstagabendunterhaltung und verspricht: „Das Konzept, eine familiäre und emotionale Unterhaltungsshow mit hochkarätigen Künstlern und Gästen für das Fernsehpublikum zu machen, werden wir weiterverfolgen.“

Nachdem die ersten beiden Ausgaben der „Beatrice Egli Show“ noch im MDR und SWR ausgestrahlt wurden, lief das Schlagerformat im April 2022 erstmals im Ersten. Diese Ehre wird der Schweizerin nun ein weiteres Mal zuteil. © SWR/Manfred Vogel

Im Winter dürfen sich die Schlagerfans also auf ein Highlight freuen. Bis 2019 versüßte auch Helene Fischer (38) ihren Bewunderern die Weihnachtszeit. Womöglich steht in diesem Jahr sogar ein Comeback der „Helene Fischer Show“ an. Verwendete Quellen: SWR