Lindner-Verlobte wirft bei RTL hin: Chefreporterin wechselt den Sender

Von: Judith Braun

Franca Lehfelt schmeißt bei RTL als Reporterin hin. © Friso Gentsch/dpa

Franca Lehfeldt ist Chefreporterin bei RTL und die Verlobte von Finanzminister Christian Lindner. Sie wagt nun einen neuen Karriereschritt.

Köln - Fünf Jahre lang war Franca Lehfeldt Chefreporterin beim Privatsender RTL*. Nun wagt die Verlobte von Finanzminister Christian Lindner (FDP) einen neuen Schritt. Sie wechselt den Sender und wird ab sofort als Reporterin und Moderatorin für WELT TV tätig sein.

Chefreporterin Franca Lehfeldt und Verlobte von Christian Linder verlässt RTL

Ihr steile Karriere begann 2017 nach einem BWL- und Hotel- und Marketingstudium in München und Montreux mit einer Ausbildung bei der RTL-Journalistenschule. Ein Jahr später wechselte Lehfeldt dann direkt ins Hauptstadtstudio. Dieses wird sie nun allerdings verlassen. Laut einer Pressemitteilung von WELT wirft die 32-Jährige nach fünf Jahren das Handtuch und wechselt im zweiten Quartal 2022 als Reporterin zum Sender WELT TV. Dort wird sie dann auch als Moderatorin tätig sein. Als Chefreporterin des „Politik Magazine“ habe sie sich „mit exklusiven Recherchen, pointierten Interviews und mit ihren publikumswirksamen Live-Schalten am Morgen einen Namen gemacht“, heißt es in dem Statement. Und auch Jan Philipp Burgard, Chefredakteur TV & Bewegtbild WELT, äußerte sich bereits freudig zum Wechsel von Lehfeldt.

„Ich freue mich sehr über diese Verstärkung für unser Team. Franca Lehfeldt ist eine profilierte und sehr engagierte TV-Journalistin. Damit ist sie bei einem Sender, der täglich mindestens 14 Stunden live sendet, genau richtig“, so der Chefredakteur. Für Lehfeldt selbst spielte wohl auch die neue Herausforderung der Moderationstätigkeit eine entscheidende Rolle. „Mich motiviert die Chance, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer bei WELT nicht nur als Reporterin zu informieren, sondern auch als Moderatorin durch die Sendungen zu führen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Franca Lehfeldt verlässt als Chefreporterin RTL - Sender soll darüber nicht glücklich sein

Mit ihrem Wechsel verliert RTL also seine versierte, kompetente und erfahrene Chefreporterin. Wie die Bild aus Senderkreisen erfahren haben will, soll RTL über diesen Schritt und den damit verbundenen Verlust angeblich nicht glücklich sein. (jbr)