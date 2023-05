„Lass es mir gut gehen“: „Hartz und herzlich“-Hausmeister verbringt Freizeit auf BUGA23

Von: Sarah Isele

Michael ist seit Jahren als vielbeschäftigter Hausmeister bei „Hartz und herzlich“ bekannt. Doch auch er lässt gerne mal die Seele auf dem Gelände der Mannheimer BUGA23 baumeln:

Bei der Sendung „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI nehmen Sozialhilfeempfänger die Zuschauer mit in ihre Welt voll Ämterstress, Familienwahnsinn und Alltag. Auch Michael ist durch die Sendung als der Hausmeister bekannt und hilft den Bewohnern, wo er kann. Aber auch er lässt am Wochenende gerne mal alles stehen und liegen und genießt die Natur. Zuletzt auf dem Geländer der BUGA23 in Mannheim. Seine Eindrücke von der Blumenschau:

„Hartz und herzlich“-Hausmeister gönnt sich Auszeit auf der BUGA23

Michael ist durch „Hartz und herzlich“ als Baracken-Hausmeister bekannt – und das, obwohl er dort gar nicht arbeitet. Michael ist selbständig und kam nur zur Sendung, da er eine jahrelange Freundschaft mit Dieter pflegt. Er hilft gerne den Bewohnern der Benz-Baracken und packt nicht nur in Mannheim gerne mit an. Auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal reist Michael an, um zu helfen.

Doch auch die fleißigste Biene muss sich mal ausruhen und die Blumen genießen. Welcher Ort eignet sich dafür besser als die BUGA23 in Mannheim? Genau das hat sich der Hausmeister wohl auch gefragt und hat sich prompt auf das BUGA-Gelände im Spinelli- und Luisenpark begeben. Das teilt er seinen Instagram-Followern in einem Reel mit.

„Hartz und herzlich“-Hausmeister auf der BUGA23: „Sehr viel Spaß“

Das Video beginnt mit einem Blick auf die BUGA23-Seilbahn, die den Luisenpark mit Spinelli verbindet. „Hallo zusammen, hier mal wieder eurer Hausmeister Michael“, verkündet er. Schnell ist erklärt, dass er sich auf der BUGA befindet. Auch seine Begleitung wird den Zuschauern vorgestellt. Begleitet wird Michael von Lothar, der den Tag „wunderbar“ findet, da „das Wetter super [...] mitgemacht“ hat.

Danach richtet Michael wieder selbst das Wort an seine Follower und erklärt, dass er bereits zum dritten Mal die Bundesgartenschau in Mannheim besucht und es ihm dort „sehr viel Spaß“ macht. Der „Hartz und herzlich“-Hausmeister hat sich eine BUGA-Dauerkarte erworben, damit er die Blumenschau öfter besuchen kann. Hier gibt es alle Infos zu den Tickets der BUGA23.

„Hartz und herzlich“-Hausmeister auf der BUGA23: Nur am Wochenende dort

Der „Hartz und herzlich“-Hausmeister Michael erklärt auch, dass er es sich auf der Bundesgartenschau gut gehen lässt. Auch offenbart er, dass er ausschließlich am Wochenende zur Blumenschau geht, „weil ich unter der Woche arbeiten muss“. Es hat fast den Anschein, als hätte Michael genauso viel Spaß wie wir bei der BUGA. Hier gibt es unseren persönlichen Erfahrungsbericht von der BUGA23.

Auch befragt MANNHEIM24 während dem eigenen Besuch auf der BUGA in Mannheim einige Gäste, wie sie die BUGA23 erleben – mit unter den Antworten befinden sich auch die Eindrücke einer Blinden. (rah)