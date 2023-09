„Hat sich noch keiner getraut“: „Bares für Rares“-Kunde will fünfstelligen Betrag für Betonklotz

Von: Elena Rothammer

Am Mittwochabend lief eine XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“. Ein Verkäufer hatte ein besonders auffälliges Objekt im Gepäck: Einen Betonklotz, für den er auch noch ein kleines Vermögen verlangte – sehr zum Erstaunen von Horst Lichter.

Eltville am Rhein – Horst Lichter (61) empfing in einer sommerlichen XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ wieder Verkäufer, die sich für ihre mehr oder weniger wertvollen Objekte ein gutes Angebot von den Händlern erhofften. Mit dabei war auch Intensivpfleger Jörg Friedrich, der mit seinem Mitbringsel für Erstaunen sorgte.

„Es ist das erste Mal, dass jemand mit einem Stein kommt. Das hat sich bis jetzt noch keiner getraut“, bemerkte Horst Lichter, der erst kürzlich erklärte, warum er jetzt Vollbar trägt, als er Jörg Friedrichs Objekt sah. Tatsächlich brachte er einen Betonklotz mit zwei Antennen mit – auf den ersten Blick wertlos, doch weit gefehlt.

„Diesen ‚Stein‘ habe ich tatsächlich von einer renommierten Künstlerin bekommen“, klärte Jörg Friedrich Horst Lichter auf. Dabei handelt es sich um einen „Weltempfänger“ von Isa Genzken (74). „Mindestens 30.000 Euro“ wollte der Verkäufer für das Geschenk der befreundeten Künstlerin. Bei dieser Zahl staunte der Moderator nicht schlecht – doch „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel (55) kann Friedrich nur beipflichten. Das Werk der ehemaligen Meisterschülerin und Exfrau von Gerhard Richter (91) sei sogar bis zu 35.000 Euro wert. „Wow, ich bin ziemlich geplättet“, räumte Lichter daraufhin ein.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“

Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte.

Quelle: Stern.de