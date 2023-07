Mitten während Kiwis Anmoderation: Fernsehgarten-Zuschauerin wäscht ihren Hut und ihre Füße

Von: Lukas Einkammerer

In der neuesten Folge des ZDF-Fernsehgartens moderiert Andrea Kiewel einen Auftritt an. Währenddessen wäscht eine Studiobesucherin unbehelligt ihren Hut und ihre Füße.

Mainz – Am Sonntagvormittag (9. Juli) steht der ZDF-Fernsehgarten ganz im Zeichen des Sportes. Unter dem Motto „Es lebe der Sport“ begrüßt Andrea Kiewel (58) das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg. Neben vielen athletischen und akrobatischen Einlagen gibt es aber wie immer natürlich auch reichlich musikalische Programmpunkte. Während „Kiwi“ einen ihrer musikalischen Gäste anmoderiert, spielt sich vor laufender Kamera eine lustige Szene ab.

Während Andrea Kiewel moderiert: Fernsehgarten-Zuschauerin hält Füße und Hut ins Wasser

Mit Auftritten von Schlagergrößen wie Peggy March (75) und Oli P. (44) ist auch diese Woche im Fernsehgarten wieder ein buntes Musikprogramm angesagt. Auch bei brütender Hitze lassen es sich die Gäste nicht nehmen, zu den Klängen ihrer Lieblingslieder zu schunkeln. Eine Zuschauerin der beliebten ZDF-Sendung hat neben Mitsingen und Mitwippen aber noch etwas anderes vor – und sucht vor laufender Kamera nach einer Abkühlung.

Als Andrea Kiewel dabei ist, den Auftritt des dänischen Sängers Alex Vargas (35) anzukündigen, ist im Hintergrund deutlich zu sehen, wie eine in gelb gekleidete Frau zuerst in aller Ruhe die Füße in das Wasserbecken unter der Freilichtbühne hält und anschließend auch ihren Hut befeuchtet. Kiwi hat der Dame den Rücken zugewandt und bekommt davon nichts mit, den aufmerksamen Zuschauern vor den Fernsehschirmen dürfte die Szene aber sicher ein Grinsen entlockt haben.

ZDF-Fernsehgarten 2023: Die bisher bekannten Mottosendungen 16. Juli: Sommerparty 30. Juli 2023: Mallorca 13. August 2023: Schlagerfestival 03. September 2023: Rock im Garten 10. September 2023: Tiergarten 24. September 2023: Oktoberfest

Peinlicher Fernsehgarten-Moment: Sportler-Trio kennt die Show nicht

Dass die Frau in Gelb der Versuchung nicht widerstehen konnte, ihre Beine ins Wasser zu halten, kann man ihr nicht verübeln. Schließlich herrschen am Sonntagvormittag mit 36 Grad regelrechte Rekordtemperaturen in Mainz – und mit einem feuchten Hut und feuchten Füßen lässt sich die Hitze um einiges besser aushalten. Für eine lustige Szene sorgte im Fernsehgarten derweil auch das Parcours-Trio Philipp, Simon und Ole, die allesamt noch nie zuvor von der ZDF-Kultshow gehört hatten – und auch nicht wussten, wer Andrea Kiewels Co-Moderator Mickie Krause (53) ist.

Abkühlung vor laufender Kamera: Während Andrea Kiewel moderiert, hält eine Fernsehgarten-Zuschauerin ihre Füße und ihren Hut ins Wasser. © Screenshot/ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 9. Juli 2023 (Fotomontage)

In der vergangenen Ausgabe sorgte ein Fernsehgarten-Zuschauer für Schlagzeilen, weil er Andrea Kiewel an den Hintern fasste – ihre Reaktion auf den Vorfall bereut die Moderatorin inzwischen aber. Verwendete Quellen: ZDF-Fernsehgarten/Folge vom 9. Juli 2023