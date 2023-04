„Gebärende Person“ statt Mutter: Die Gaga-Sprache der „Tagesschau“

Von: Georg Anastasiadis

Ein Kommentar von Merkur-Chefredakteur Georg Anastasiadis. © Caroline Seidel/dpa/Klaus Haag

Tagesschau-Redakteurinnen sprechen von „gebärenden Person“, um das Wort Mutter zu vermeiden. Solch eine Gaga-Sprache beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk grenzt die große Mehrheit immer mehr aus, kommentiert Georg Anastasiadis.

Neues vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk: Auf der Internet-Seite der „Tagesschau“ haben zwei Redakteurinnen einen Beitrag über den von der grünen Bundesfamilienministerin geplanten zweiwöchigen Sonderurlaub für den Partner (oder die Partnerin) der Mutter nach der Geburt geschrieben, dabei aber den Begriff Mutter großräumig umkurvt. Mal ersetzten sie ihn kreativ durch „gebärende Person“, mal durch „entbindende Person“ – und begründeten das auf Nachfrage mit dem Bemühen, „niemanden diskriminieren“ zu wollen.

„Tagesschau“-Redakteurinnen werden nicht für das Ausleben ihrer persönlichen Sprachmarotten bezahlt

Das klingt schräg – und ist es auch. Wörter wie „Frau“ oder „Mutter“ sind auf dem Sprachindex einer sich besonders fortschrittlich wähnenden gesellschaftlichen Kaste gelandet, weil sie angeblich Transmenschen ausschließen. Das Zartgefühl der „Tagesschau“-Redakteurinnen in Ehren. Aber sie werden von den (zwangs-)gebührenpflichtigen Kunden des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht für das Ausleben ihrer ganz persönlichen Sprachmarotten bezahlt – und auch nicht dafür, die Sender zu Experimentierfeldern für woke Umerziehungsversuche zu machen. Bereits das mehr oder weniger penetrante Gendern stößt die Mehrheitsgesellschaft vor den Kopf. Die wehrt sich, bislang aber erfolglos. Die Verwendung einer Gaga-Sprache, in der nun auch noch Begriffe wie „Mutter“ und „Frau“ geächtet und durch neue Wortungetüme ersetzt werden, treibt den Unsinn auf die Spitze, weil sie in dem Bemühen, auch noch die winzigste Minderheit sprachlich einzuschließen, die große Mehrheit ausgrenzt.

Wie weit will sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich noch von ihren „gebührenzahlenden Personen“, vulgo Menschen entfernen? Immerhin: Wie es scheint, waren die „gebärenden Personen“ jetzt selbst den Senderverantwortlichen zu viel. In einer aktualisierten Fassung des Textes taucht plötzlich gute alte „Mutter“ wieder auf.

