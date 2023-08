Nach „Jung und Blond“-Spruch: Michelle Hunziker schießt nach „Wetten, dass..?“-Aus gegen Thomas Gottschalk zurück

Thomas Gottschalk wird die letzte Ausgabe von „Wetten, dass…?“ allein moderieren – so wie auch seine erste. Michelle Hunziker nimmt es mit Humor.

Offenburg – Thomas Gottschalk (73) verabschiedet sich erneut von „Wetten, dass…?“. Es ist nicht das erste Mal, dass der Entertainer die Show verlässt oder dass diese abgesetzt wird. Dieses Mal scheint es allerdings tatsächlich ein Abschied für immer zu sein. Am 25. November wird er die Sendung ein letztes Mal moderieren, allerdings ohne Co-Star Michelle Hunziker (46), die ihn jahrelang in der Show begleitete. Diese Trennung ging aber nicht ganz reibungslos über die Bühne.

Michelle Hunziker: So reagiert sie auf Thomas Gottschalks Spruch

Seit 2009 moderierte Michelle Hunziker an der Seite von Thomas Gottschalk und 2013 auch neben Markus Lanz (54) die Show, doch für seine Abschieds-Ausgabe will Gottschalk sie offenbar nicht dabeihaben. „Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s langgeht. Ich habe die erste Show allein gemacht und ich werde die letzte Show allein machen“, soll Gottschalk gegenüber der „Bild“-Zeitung gesagt haben.

Ein kleiner Seitenhieb, der für viele überraschend kommt. Immerhin war das Duo jahrelang ein gutes Team, das das Publikum stets amüsierte. Aber vielleicht liegt es für Gottschalk ja nur an der Nostalgie?

Michelle Hunziker weiß allerdings genau, wie sie mit öffentlichen Beleidigungen umzugehen hat. Sie meldete sich sogar aus ihrem Familienurlaub in Italien zu Wort, um die Fans nicht lange auf die Folter zu spannen, und lässt die Stichelei ganz nonchalant an sich abprallen: „Mein Thomas, charmant wie immer! Bis auf die letzten Meter.“ Außerdem tat sie so, als sei es ein Kompliment gewesen, und fügte hinzu: „Danke für das jung und blond! Mittlerweile bin ich ja schon Oma.“

„Wetten, dass…?“ wird abgesetzt: Was dahintersteckt

Es war eine Schock-Nachricht für alle TV-Fans, als bekannt wurde, dass „Wetten, dass…?“ wieder einmal in den Ruhestand gehen soll. Thomas Gottschalk will sich nach eigenen Angaben zwar noch nicht vom Fernsehen verabschieden, aber von der Wett-Show dieses Mal endgültig.

Auf Instagram postete der Entertainer nach der Bekanntgabe vom ZDF ebenfalls ein Statement, in dem er schrieb: „Die großen Zeiten der Samstagabendunterhaltung, über die am Montag überall gesprochen wird, sind vorbei.“ Er sei dankbar, dass er diese Zeiten in den 80er- und 90er-Jahren erleben durfte, wolle sich aber nicht mehr in eine Show zwingen, die ihren Glanz verloren hat.

„Bevor mir ein Autor vor der Show die Gags aufschreibt und man mir einen Stecker ins Ohr bastelt, über den ein Redakteur ständig ‚Shitstorm-Warnungen‘ durchgibt oder mir erklärt, welche ‚Celebrity‘ da gerade neben mir sitzt, mach ich mich vom Hof.“ Die meisten Zuschauer hätten samstagabends ohnehin mittlerweile anderes vor.

Im Netz zieht das „Wetten, dass..?“-Aus von Thomas Gottschalk derweil gemischte Reaktionen mit sich. Verwendete Quellen: Bild.de, Instagram