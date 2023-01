Geheimer Aufstand im Dschungelcamp: Diese Szenen hat RTL nicht gezeigt

Von: Sarah Wolzen

Diese Szenen wurden bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht gezeigt. Wie Cecilia Asoro nach ihrem Auszug verrät, kam es im Dschungelcamp zu einem Aufstand, den RTL den Zuschauern jedoch verheimlichte.

Murwillumbah, Australien – Im Dschungelcamp kämpfen die verbliebenen Stars noch immer um den Titel König oder Königin des Dschungels. Bei jedem rausgeflogenen Kandidaten hoffen die Zuschauer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ darauf, dass nach dem Auszug aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Cecilia Asoro (26) liefert und verrät nun, welche Szenen im TV nicht gezeigt wurden.

Ungezeigte Szenen: Dschungelcamp-Stars zetteln Revolte an

24 Stunden Material, aber nur 90 Minuten Sendezeit – klar, dass die Dschungelcamp-Verantwortlichen nicht alles zeigen können, was im Dschungelcamp passiert. Doch dass gerade eine Revolte unter den Dschungelcamp-Kandidaten dem Cuttermesser zum Opfer fällt, dürfte doch viele überraschen.

In 16 Staffeln gab es schon den einen oder anderen Versuch der Dschungelcamper eine Revolte anzuzetteln – unvergessen Mathieu Carrière der 2015 so Sarah „Dingens“ Knappik loswerden wollte. Auch in der aktuellen Staffel versuchten die IBES-Stars gleich zweimal durch einen Aufstand ihre Forderungen durchzubringen, wie Cecilia Asoro gegenüber bild.de verrät.

Wegen mangelnder Hygiene: Dschungelcamper protestieren

Auslöser für die erste Revolte soll ausgerechnet eine Zahnpasta gewesen sein. „Wir hatten in den ersten Tagen eine vegane Zahnpasta, von der aber alle Mundgeruch bekommen haben! Da haben wir eine neue Zahnpasta gefordert“, so die 26-Jährige. Die Stars hätten daraufhin eine neue Zahncreme mit Minzgeschmack erhalten.

Auch beim zweiten Mal zeigten sich die Dschungelcamper um ihre Hygiene besorgt, schließlich hätten sie neun Tage lang die gleichen Handtücher benutzen müssen. Erst nach Protest seien diese gewechselt worden.

Weshalb RTL diese Szenen nicht gezeigt hat, wissen wohl nur die IBES-Verantwortlichen. Vermutlich erschienen ihnen Pizza- und Bolognese-Gate wichtiger. Auch der Streit zwischen Lucas Cordalis, der bei IBES-Fans nicht zuletzt wegen eines homophoben Spruchs ziemlich an Unterstützung einbußen musste und seinen Mitcampern Papis Loveday und Gigi Birofio wichtiger.

Der Neu-Verlobte von IBES-Kandidatin Verena Kehrt und Dschungelkönig von 2017 Marc Terenzi zieht derweil im Dschungelcamp blank - sehr zum Leidwesen vieler RTL-Zuschauer. Verwendete Quellen: RTL+; bild.de