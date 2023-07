„Geht gar nicht“: Wendler-Song entsetzt „Immer wieder sonntags“-Zuschauer

Von: Elena Rothammer

Bei „Immer wieder sonntags“ spielte Stefan Mross ein Musikquiz mit seinen Gästen – dass Michael Wendler ein Teil davon war, gefiel einigen ARD-Zuschauern ganz und gar nicht.

Rust - Am Sonntag (16. Juli) präsentierte Stefan Mross (47) eine neue Ausgabe von „Immer wieder sonntags“. Zwischen den musikalischen Acts tritt der Schlagerstar auch immer wieder in Spielen gegen seine Gäste an. Ein Musikquiz, in dem ein Song des in Verruf geratenen Schlagersängers Michael Wendler (51) vorkam, sorgte jedoch für Entsetzen bei den ARD-Zuschauern.

Michael Wendlers „Sie liebt den DJ“ ist die Lösung beim „Immer wieder sonntags“-Musikquiz

In der ARD-Vormittagssendung war dieses Mal allerhand los. Unter anderem sorgte „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross bei Schlagerstar Vincent Gross (26) für eine Abkühlung. Außerdem moderierte der Schweizer auch ein Musikquiz, in dem Mross mit Tanja Lasch ein Team bildete und gegen Alexander und Andreas Rier antrat. Die Musikauswahl stieß den Zuschauern allerdings übel auf.

Während Vincent Gross noch eine Szene vorlas, zu der die Teams den passenden Song finden mussten, hatten die Rier-Brüder die Lösung schon parat. „Sie liebt den DJ“, vermutete Andreas – und hatte damit recht. Tatsächlich spielte die ARD das Werk von Michael Wendler kurz darauf sogar kurz an. Nach den zahlreichen Skandalen rund um den Partysänger sorgte das bei den Zuschauern allerdings für Unmut.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Wendler-Lied bei „Immer wieder sonntags“: Twitter-User sind außer sich

Die Musikauswahl sorgte auf Twitter für reichlich kritische Kommentare. „Wendler-Musik bei ‚Immer wieder sonntags‘. Geht gar nicht!“, wetterte ein User. „Na, den Wendler braucht‘s natürlich auch noch...“, schrieb ein weiterer Nutzer neben zahlreichen weiteren, die ihr Entsetzen ausdrückten. „Wer ist dafür verantwortlich, dass hier der Wendler gespielt wurde bei ‚Immer wieder sonntags‘“, „Der Wendler darf wieder gespielt werden?“, und „Ganz ironiefrei einen Song von Michael Wendler zu spielen, ist natürlich auch sehr mutig“, lauteten einige der Beiträge.

Bei „Immer wieder sonntags“ spielte Stefan Mross mit seinen Gästen ein Musikquiz, bei dem auch ein Song von dem in Verruf geratenem Schlagersänger Michael Wendler zu hören war. Bei den ARD-Zuschauern sorgte das für Entsetzen. © Screenshot / ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 16. Juli 2023 & IMAGO / Revierfoto

Trotz der Kritik erfreut sich die Schlagersendung seit Jahren großer Beliebtheit. Von dem „Immer wieder sonntags“-Gastgeber gab es zuletzt überraschend an ganz anderer Stelle noch mehr zu sehen: Stefan Mross trat unerwartet bei der Show seiner Freundin Eva Luginger auf. Verwendete Quellen: ARD / „Immer wieder sonntags“ vom 16. Juli 2023; Twitter