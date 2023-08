Fan trägt Robert Geiss‘ Gesicht als Tattoo – „Sah gar nicht schlecht aus“

Von: Sina Koch

Teilen

Robert Geiss wird von vielen Fans für seine unterhaltsame Art gefeiert. Ein Zuschauer der Sendung „Die Geissens“ zeigt auf eine besondere Art und Weise, wie sehr er Robert schätzt.

„Die Geissens“ sind für ihr Luxus-Leben und ihre unterhaltsamen Sprüche bekannt. Im SWR3 Podcast „1 plus 1“ offenbaren Robert und Carmen Geiss, was sie abseits ihres Hotels, ihrer Yacht in Monaco und dem Appartement in der Wüstenmetropole Dubai bewegt. Mit Comedian Hazel Brugger und Thomas Spitzer spricht das Jetset-Paar über einen skurrilen Fan-Moment. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Sendung\t Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Die Geissens im SWR3 Podcast: Robert spricht über skurrilen Fan-Moment

Die Frauen der Geiss-Familie zieren schon einige Tattoos, die sie auch miteinander verbinden. So trägt Carmen Geiss beispielsweise ein rotes Herz am Handgelenk, das auch Shania trägt. Außerdem hat Carmen in der Unterlippe „Kiss“ stehen, Shania trägt dort „Honey“. Robert Geiss hält nichts von Tattoos – und zeigt sich wenig begeistert als seine jüngste Tochter sich ein weiteres stechen lässt.

In 380 ausgestrahlten „Die Geissens“-Folgen haben die RTLZWEI-Zuschauer die Millionärsfamilie lieben gelernt. Ein Fan hat die TV-Promis sogar so sehr ins Herz geschlossen, dass er ein besonderes Liebesgeständnis an Sonnenbrillen-Liebhaber Robert Geiss machte.

Fan trägt Robert Geiss Tattoo: „Auf die Wade“

„Ihr habt sicher schon richtig verrückte Sachen erlebt. Dass sich zum Beispiel Leute eure Gesichter haben tätowieren lassen“, eröffnet Hazel dem Paar im Podcast. Und in der Tat haben die Geissens so etwas schon erlebt: „Roberts Gesicht“, entgegnet Carmen prompt. Bei all den Dingen, die das Promi-Paar sonst so Spannendes erlebt, ist ihnen das Fan-Tattoo in Erinnerung geblieben.

Der begeisterte Fan habe sich auch eine ziemlich offensichtliche Stelle ausgesucht, auf die Roberts Gesicht gestochen sei. „Auf die Wade“, meinen Robert und Carmen Geiss. Als Hazel Brugger die beiden fragt, ob das Tattoo gelungen wäre und gut aussehen würde, kann sich der Selfmademillionär einen Witz nicht verkneifen.

„Auf der Wade sah das gar nicht schlecht aus“ – Robert Geiss plaudert über besonderes Fan-Tattoo

Robert Geiss habe sich Sorgen gemacht, an welcher Stelle sein Abbild tätowiert werden könnte: „Ja, auf der Wade sah das gar nicht schlecht aus. Ich habe ja gehofft, dass es keiner auf den Ar*** macht“, so der Reality-Star weiter. Auch Comedian Hazel Brugger lässt es sich nicht nehmen, einen Witz über das Robert Geiss Tattoo zu reißen.

Frech entgegnet sie dem RTLZWEI-Liebling: „Dann zeige ich dir in Folge drei mal lieber nicht meinen Ar***“. Darüber können Robert und Carmen herzlich lachen. Was die Geissens jedoch so gar nicht unterhaltsam finden, ist das Verhalten von ihrem TV-Kollege Michael Wendler! Im Podcast „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“ stellen sie gegenüber Hazel Brugger und Thomas Spitzer klar, dass sie sich mit seiner Herangehensweise an das Showbusiness nicht identifizieren können. (sik)