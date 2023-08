Maddox Geiss – ein glamouröses Leben als Hund der Geissens

Von: Madlen Trefzer

Wuff! Maddox Geiss ist ein treuer Begleiter der Geissens. Oftmals sieht man ihn bei RTLZWEI oder in den Sozialen Medien. Alles Wissenswerte zum Luxushund:

Wer an den Jetset-Stil und das schimmernde Lebensgefühl der Geissens denkt, hat wahrscheinlich Bilder von Champagner-Parties, unbezahlbaren Uhren oder Luxusyachten vor Augen. Aber werfen wir mal diese Klischees über Bord! Der wahre Star ihrer glamourösen Welt ist kein menschlicher Genosse, sondern ein vierbeiniger Freund, der inmitten von all dem Luxus lebt. Sein Name: Maddox Geiss. MANNHEIM24 mit Einblicken in sein Prunkleben:

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Das perfekte Leben eines Hundes: Maddox Geiss

Maddox ist ein Yorkshire Terrier, aber bei Weitem kein gewöhnlicher. Mit einer Instagram-Fangemeinde, die fast der seiner Besitzer – Robert und Carmen Geiss sowie dessen beiden Töchter Shania und Davina – Konkurrenz macht, führt Maddox das perfekte Leben eines Hundes – nur mit etwas mehr Bling-Bling. Ihn hautnah miterleben können Fans in der Serie „die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI.

Er verbringt seine Tage im Überfluss, reist mit Privatjets, nimmt an High-Society-Veranstaltungen teil und ist immer bereit für ein Fotoshooting. Wahrscheinlich hat er mehr Stempel in seinem Hundepass als die meisten Weltreisenden. Wenn Maddox Geiss nicht gerade in einem maßgeschneiderten Hunde-Boxspringbett schläft, findet man ihn oft im Hundespa, oder treibend auf einer Luftmatratze im Pool der Geissens.

Etwas übertrieben? Nicht für Luxus-Hund Maddox Geiss

Dass Maddox das Herz seiner gut betuchten Besitzer erobert hat, ist klar. Mittlerweile aber hat er auch einen Platz in den Herzen der Menschen in ganz Deutschland und darüber hinaus gefunden. Einige könnten argumentieren, dass das Leben eines so verwöhnten Hundes etwas übertrieben ist. Man möge allerdings raten, wen das nicht kümmert – Maddox Geiss.

Er lebt sein bestes Hundeleben - und das mit Stil. Denn eines ist sicher: Maddox Geiss ist kein gewöhnlicher Hund. Er ist viel mehr ein Superstar, ein IT-Boy und der absolute Liebling der Geissens. Aber am Ende des Tages ist er auch nur ein glücklicher, geliebter Hund, der das gute Leben genießt – und sich hin und wieder Luxus-Rippchen vom edel gedeckten Tisch der Millionärsfamilie Geiss krallt.

Maddox Geiss – der geliebte Hund der Geissens

Das Leben mit den Geissens mag extravagant und schillernd sein, aber es macht ganz den Einruck, als wäre all der Glanz für Maddox Geiss gerade gut genug. Also, wenn Sie das nächste Mal daran denken, Ihre Träume zu verfolgen, denken Sie an Maddox. Er ist der Beweis, dass man, egal ob man auf zwei Beinen oder auf vier Pfoten geht, immer das beste aus dem Leben machen kann – ohne dabei viel dafür tun zu müssen.

Doch der Geissens-Hund hat nicht nur glückliche Stunden mit der Millionärsfamilie. Nach einem Unfall sind Fans in großer Sorge um Maddox Geiss. Aber keinen Grund zur übermäßigen Beunruhigung! Ende gut – alles gut. Mit seinen stolzen 15 Jahren ist der Vierbeiner erstaunlich fit – kriegt wahrscheinlich auch die beste Verpflegung und hundemedizinische Versorgung. (mad)