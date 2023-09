Gemeinsam mit DJ Ötzi: Schlagerstar Stefanie Hertel übernimmt Moderation von beliebter Weihnachtsshow

Teilen

Die TV-Show „Zauberhafte Weihnacht“ meldet sich mit einer neuen Moderatorin zurück. Stefanie Hertel wird künftig an der Seite von DJ Ötzi durch die Weihnachtssendung führen. Sie ersetzt Sonja Weissensteiner.

Flachau – Eine prominente Moderatorin steigt in diesem Jahr bei der TV-Sendung „Zauberhafte Weihnacht“ ein. Durch die Weihnachtsshow wird DJ Ötzi (52) künftig mit Musikerin Stefanie Hertel (44) führen. Das meldet das Portal smago.de am Mittwoch. Hertel ersetzt damit die Südtirolerin Sonja Weissensteiner (42), die die weihnachtliche Musikshow seit dem Start im Jahr 2014 moderierte. 2019 stieß der Tiroler Schlagerstar DJ Ötzi dazu.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie der Seite ebenfalls zu entnehmen ist, findet die Aufzeichnung für „Zauberhafte Weihnacht – im Land der ‚Stillen Nacht‘“, so der Originaltitel, erneut im Flachauer Gutshof in der Gemeinde Flachau inmitten der dann hoffentlich wieder verschneiten Bergwelt des Salzburger Landes in Österreich statt.

Was ist das Thema der nächsten „Zauberhafte Weihnacht“-Show?

Mehr Details, etwa zu den Gästen, dem Ausstrahlungstermin oder zum Motto der neuen Ausgabe, die laut „stille-nacht.tv“ unter anderem von ORF und BR produziert wird, gibt es noch nicht.

Pünktlich zum großen Fest moderieren Stefanie Hertel und DJ Ötzi im Dezember die „Zauberhafte Weihnacht“. © IMAGO/Christian Schroedter; IMAGO/Harald Deubert (Fotomontage)

Im vergangenen Jahr begaben sich die Gastgeber „auf Spurensuche zur Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt“. Ebenfalls in der Sendung thematisiert wurde, „wie Weihnachten früher gefeiert wurde“. Die Gäste hatten Privatfotos dazu mitgebracht und „ganz persönliche Weihnachtsgeschichten erzählt“. Zwei Jahre zuvor stand beispielsweise alles „ganz im Zeichen von Weihnachtsbräuchen aus der ganzen Welt“, wie der Bayerische Rundfunk meldete.

Noch diesen Monaten begrüßen Hans Sigl und Barbara Schöneberger derweil etliche namhafte Gäste zur „Starnacht aus der Wachau“. Verwendete Quellen: smago.de, stille-nacht.tv, br.de