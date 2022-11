Unerwartetes Staffelfinale beim „Bergdoktor“ im ZDF: „Franziska ist gestorben“

Von: Jonas Erbas

Noch 2022 wird die neue Staffel von „Der Bergdoktor“ anlaufen. Für die letzte Folge kündigte Hans Sigl nun eine unerwartete Wendung an. Manch ein Zuschauer vermutet deshalb, dass Franziska einen Serientod sterben könnte.

Ellmau – „Der Bergdoktor“ geht in die nächste Runde: Bereits ab dem 29. Dezember zeigt das ZDF die 16. Staffel der Arztserie mit Bergdotkor Hans Sigl (53), bereits eine Woche zuvor gibts den Auftakt sogar schon in der Mediathek zu sehen. Die acht neuen Episoden versprechen einiges an Spannung. Für das Staffelfinale kündigte der 53-jährige Schauspielstar nun eine unerwartete Wendung an – die könnte für einen beliebten Charakter den Tod bedeuten, vermutet manch ein Fan.

Hans Sigl verspricht ereignisreiches „Bergdoktor“-Staffelfinale – „So nicht erwartet“

Das „Der Bergdoktor“-Finale der 15. Staffel fiel dramatisch aus: Hans Sigls Serienrolle Dr. Martin Gruber musste nämlich einen doppelten Verlust verkraften. Seine Verlobte Anne (Ines Lutz, 39) verließ ihn, seine Expartnerin Franziska (Simone Hanselmann, 42) siedelte mitsamt des gemeinsamen Sohns nach New York über. Für den titelgebenden Helden stehen in den neuen Folgen also nicht nur medizinische, sondern auch private Notfälle an.

Für das neue Staffelfinale kündigte „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl ein „Finale, das ich so nicht erwartet hätte“, an. Einige Fans vermuten nun, dass Franziska (Simone Hanselmann) den Serientod stirbt (Fotomontage) © Erika Hauri/ZDF & Screenshot/ZDF/Der Bergdoktor

Auch in Staffel 16 soll es demnach ganz schön actionreich weitergehen, wie Hans Sigl bei Instagram verriet. Der 53-Jährige meldete sich vom Set und kündigte insbesondere für das Finale eine ereignisreiche Wendung an: „Die letzten beiden Folgen.: Spannende Kollegen und ein Finale, das ich so nicht erwartet hätte“, versprach der österreichische Seriendarsteller.

Kritik am „Bergdoktor“ – Fachzeitschrift für Ärzte kritisiert ZDF-Serie: „Der Bergdoktor“ mag bei seinen Zuschauern bestens ankommen, von fachlicher Seite gab es dahingegen schon Kritik an der Serie. Das Deutsche Ärzteblatt charakterisierte Protagonist Dr. Martin Gruber als unkollegialen Besserwisser, dessen Serienalltag nur wenig mit dem tatsächlichen Arztberuf zu tun habe. Die ZDF-Reihe sei klischeebehaftet und vermittele das „klassische Arztbild aus den alten Heimatfilmen“.

Stirbt „Bergdoktor“-Ex Franziska? – Fans vermuten nach Hans Sigls Beitrag schreckliche Wendung

In den Kommentaren des Beitrags wird deshalb bereits heftig spekuliert. Insbesondere das Schicksal von Dr. Martin Grubers ehemaliger Lebensgefährtin und dessen Sohn scheint die Zuschauer zu beschäftigen. Manch einer ahnt nach Hans Sigls Beitrag zum „Der Bergdoktor“-Finale bereits Böses: „Ich hatte auch schon dran gedacht, dass Franziska gestorben ist und Johann auf den Gruberhof kommt. Lass mich echt überraschen.“

Fakt ist: Dass diese Fantheorie sich bewahrheitet, ist zwar möglich, sicher ist aber noch nichts. Das Drehbuch scheint Hans Sigl zumindest vollends überzeugt zu haben – und schon in wenigen Wochen darf der 53-Jährige dann im ZDF mit seinen Fans teilen, wie sich sein Bergdoktor in der neuen Staffel schlägt. Beim Partnersender ARD kehrt indes auch 2023 ein echtes Kultformat zurück: Für „Immer wieder sonntags“ wurde bislang allerdings nur Stefan Mross (46) bestätigt – von seiner Anna-Carina (30) kein Wort. Verwendete Quellen: instagram.com/sigl_hans, zdf.de, aerzteblatt.de