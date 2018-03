Der GNTM-Couchticker: Welche Meeedchen mussten diesmal gehen?

Nach dem legendären Umstyling mussten sich Heidi Klums Meeeedchen auf einem Rodeo-Einhorn beweisen. Wer macht dabei die beste Frisur, äh, Figur? Und wer ließ sich von einer Influencerin beeinflussen? Wir waren dabei - natürlich im Couchticker.

In der sechsten Folge GNTM wurde es „horny“. Also völlig sauber übersetzt: hornig. Denn die Meeedchen bekamen es mit einem Einhorn zu tun. Süß!

Special Guest (zu Deutsch: Spezialgast) war übrigens Caro Daur. Und die macht was mit Social Media (zu Deutsch: Soziale Medien).

Wir ließen die Korken knallen, haben uns aufs Sofa gehaut und in unserem Couchticker wie immer ordentlich mitgelästert.

Wer musste gehen? Isabella, die Geisterkandidatin und Franziska sind raus. +++ AKTUALISIEREN +++

22.29 Uhr:

Was wir heute lernen: Heidi nutzt wieder das Klumquamperfekt. Eine Influencerin hat nichts mit der Grippewelle zu tun. Und wer auf einem Rodeo-Einhorn reitet, muss woohooen. Woohoo. Bis nächste Woche!

22.25 Uhr:

Oh Gott, nächste Woche müssen die Meeedchen bei einem Musikvideo rappen. Wir üben schon mal das Fremdschämen. Und Cro kommt? Oder wie?

22.22 Uhr:

Nein, natürlich nicht, Victoria ist weiter, Heidi sieht in ihr „das größte Potential“. Läster-Potential meint sie wahrscheinlich.

22.21 Uhr:

Fliegt heute Victoria? Einmal liefert sie sich keinen Bitch-Fight mit Zoe und schwupps könnte es das schon gewesen sein.

22.18 Uhr:

Wackel-Meeedchen. Das war aber nicht die beste Wortschöpfung von Heidi gewesen.

22.14 Uhr:

Wir hören heute nur das Wort „wackeln“. Wenn alle wackeln, wo ist dann die Spannung? Ach nee, Moment, Spannung gibt‘s ja keine bei GNTM. Das mit dem Wackeln hat nur damit zu tun, dass die das wieder bis 23 Uhr ziehen können.

22.09 Uhr:

Weeeeerbung.

22.02 Uhr: „Nächste Woche, wenn ich weiter komm, lauf ich wieder scheiße. Ich hab da keinen Bock mehr drauf.“ Laufen ist echt scheiße, Gerda. Finden wir auch.

GNTM 2018: Textaufgabe beim Walk

21.55 Uhr: Wir lösen: Heidis goldener Anzug kostet 879 Euro.

Zwei Meeedchen laufen im Walk gegeneinander. Sie machen drei Drehungen und eine Pose. Am Ende wackelt eine der beiden Kandidatinnen. Löse die Textaufgabe. #GNTM #GNTM2018 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 8. März 2018

21.50 Uhr: Vielleicht hat sie ja wirklich eine halbe Flasche Wein zu viel getrunken? Just thinking.

21.47 Uhr:

Was Prêt-à-porter ist, weiß Sally nicht. Das müssen wir dann aber nochmal üben, wenn das mit der Model-Karriere was werden soll, gell?

21.43 Uhr:

„Ich konnte übel gut die Erwartungen von denen halt erfüllen“, erzählt Sally von ihrem Job. Sie sollte Influcencerin werden.

21.41 Uhr: Was in den letzten 10 Minuten passierte: Sally durfte ein Fotoshooting für die deutsche Instyle machen (10 Seiten, woohooo) und die anderen Meeedchen gönnten ihr den Job nicht. Was sonst noch passierte: nüscht.

GNTM 2018: Wo ist eigentlich Bruce?

21.30 Uhr: Das waren halt noch Zeiten, als es noch Bruce Darnell gab. Hach.

21.29 Uhr:

Gerda weiß nicht, wie sie sich noch steigern soll. Dann ist sie doch Germany‘s Next Topmodel, oder? Wenn sie schon alles kann, dann kommt sie doch auf das Cover der Harper‘s Bazaar? Oder? Staffel zu Ende.

21.20 Uhr:

Ach ja, Zoe gibt‘s ja auch noch. Wo war die denn bislang?

21.12 Uhr:

Mega-krasse Personality hat sie, diese Influencerin, das müssen wir schon sagen. Haut Sätze raus wie: „Du hast keine Schuhe an, du kriegst keinen Punkt“, oder: „Du hast dich mehr getraut, du kriegst den Punkt.“ Ja wie geil. Wir sind begeistert ob dieser einflussreichen Aussagen. Ironie aus.

21.07 Uhr:

22 Jahre alt ist diese Influencerin und Social-Media-Personälidi? What? Sie sieht 10 Jahre älter aus. Und was ist überhaupt eine Influencerin? Wen influenct sie? Und warum? Und wann? Und wie viele?

20.56 Uhr:

Karoline fliegt im Shoot Out gegen Dobby, äh Trixi.

20.48 Uhr: Extrem langweilig finden wir das heute auch. Klaudia mit K ist jedenfalls mal laut. Alle anderen woohooen seit 45 Minuten. GNTM

GNTM: Sieht Trixi aus wie eine Figur aus Harry Potter?

20.37 Uhr: Ähnlichkeit ist unverkennbar, oder?

Nach Wochen des Kopfzerbrechens sind wir E-N-D-L-I-C-H darauf gekommen, an wen aus "Harry Potter" uns Trixi erinnert ... #GNTM2018 #GNTM pic.twitter.com/7clTM347q8 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 8. März 2018

20.29 Uhr:

Ah ok, gut, wir hatten schon befürchtet, die würden die Werbung vergessen. Alles noch gut auf der Welt.

20.28 Uhr:

Wo bleibt die Werbung? Hallo?

20.27 Uhr:

Sally basht gegen Heidi und äfft die Model-Mama nach. Wow. Die traut sich was. Wir orakeln: Sie fliegt.

20.26 Uhr: Wenn die jetzt eine Stunde lang Meeedchen zeigen, die auf einem Rodeo-Einhorn reiten und Woohooo schreien, dann schreien wir auch. Vor Wut.

GNTM 2018: Sally hat Perücken-Haare

20.22 Uhr:

Hat Sally nicht unter der Perücke exakt die gleiche Frisur?

20.17 Uhr:

Hat das Einhorn die Haare bekommen, die sie Zoe abgeschnitten haben?

20.15 Uhr: Nochmal kurzer Rückblick zur vergangenen Woche - und einem interessanten Gedanken:

Theorie:



Hayo hat was mit Liz

Deswegen war sie sich zu sicher, er angepisst, sie überrascht. Da dauert der Blick einfach 0,8s zu lang...



Heidi hats geblickt und ist eingeschritten...

Sherlock hat kombiniert

#GNTM — Anna Maria (@Ronjanna) 1. März 2018

19.34 Uhr:

Gibt es dieses Jahr eine

Geisterkandidatin bei GNTM

? Oder habt ihr schon mal was von Isabella gehört??

Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GNTM - hier lästern wir allerspätestens ab 20.15 Uhr wieder, was das Zeug hält.

GNTM 2018 im Couchticker: Einhorn für die Meeeedchen

Am Donnerstag ist Weltfrauentag. Und was macht ProSieben zur Feier des Tages? Es schwingt die Klischee-Keule und besorgt extra ein Einhorn für die verbliebenen 22 Kandidatinnen. Denn Meeeedchen und Einhörner gehören ja schließlich zusammen wie Meeeedchen und die Farbe Rosa (Achtung: „Ironie aus“).

Das Hörnchen wird übrigens fürs Fotoshooting gebraucht und ist ein Rodeo-Hörnchen, es wird also wild. Und das bereitet einigen Kandidaten Probleme: „Ich saß noch nie auf einem Pferd und das Einhorn ist so schnell“, klagt zum Beispiel Bruna (24). Ihre Bedenken: „Ich habe Angst, dass ich mich nicht halten kann.“ Wir nicht - wir hoffen, dass wir ganz oft lachen dürfen, wenn eines der Möchtegern-Mannequins einen Abflug macht. Quasi Flug-Model.

Ach ja, und dann lädt Heidi Klum auch noch einen Special Guest ein - und zwar Caro Daur. Falls ihr den Namen noch nie gehört habt: Macht euch nichts draus - wir auch nicht. Aber so viel sei verraten: Caro ist Star in einem dieser sozialen Medien und darf sich Influencerin schimpfen, was übrigens nichts mit Grippe zu tun hat.

+ Caro Daur hat offenbar auch Einfluss auf Heidi Klum. © ProSieben

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was in der neuen Folge von GNTM so alles passieren wird. Wer fällt dieses Mal aus dem Häuschen? Wer präsentiert nach dem Umstyling seine neue Frise am besten und gibt es wieder Beef zwischen Heidi Klum und Mit-Juror Thomas Hayo? Fragen über Fragen, die wir hoffentlich Donnerstagabend alle beantworten können.

Ihr könnt die Meeeedchen auch nicht auseinander halten oder euch die Namen merken? Dann könnt ihr hier nachschauen, welche Kandidatinnen bei GNTM noch mit dabei ist und wer schon den Laufpass bekommen hat. Außerdem steht mittlerweile fest, wo das GNTM-Finale 2018 stattfinden und welche drastische Änderung es dabei geben wird.

Hier könnt ihr übrigens unsere Couchticker von GNTM-Folge 1, GNTM-Folge 2 und GNTM-Folge 4 (Umstyling) nachlesen.