GNTM 2019 im Live-Ticker: Kandidatin ätzt böse gegen Mitstreiterin – Wer kommt ins Halbfinale?

Nur noch drei Folgen GNTM, dann wissen wir, wer Topmodel 2019 wird. Hat eine Kandidatin schon verraten, dass sie im Finale ist? Am Donnerstag bringt Naomi Campbell den Kandidatinnen das Laufen bei. Der Live-Ticker.

Am Donnerstag ist ein echter Mega-Star bei GNTM. Also: ein echter-echter Mega-MEGA-Star (nicht Kategorie Paris Hilton!) - Naomi Campbell!

Noch sieben Kandidatinnen können „Germany‘s Next Topmodel“ 2019 werden. Wer schafft es ins Halbfinale von GNTM?

Es kommt zum Shootout: Sarah oder Caroline - eine muss gehen.

21.14 Uhr: Was? Es ist jemand besser als Simone? Dass wir das noch erleben dürfen ...

21.09 Uhr: Schöne Füße!!!

21.05 Uhr: Dinge, die man als Bodyguard an Heidi Klums Seite können muss: Coole Brille tragen, ernst gucken - Merkel-Raute.

+ Heimlicher Star der Folge: Der Bodyguard mit Merkel-Raute. © Screenshot ProSieben

21 Uhr: "Das wird kein normales Photoshooting!" Als ob es jemals ein „normales“ Photoshooting bei GNTM gibt ...

20.46 Uhr: „Ich weiß nicht, ob Simi die richtige Person ist, um Botschaften zu übermitteln“, ätzt Vanessa. Doch, ist sie. Sie kann vermitteln, wie man weint, wie man hyperventiliert, wie man bitched ... eben alles, was man so braucht, um durchs Leben zu kommen.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Und den Job bei Sephora bekommt ...

20.45 Uhr: Unnötig zu erwähnen, dass Simi den Job bei Sephora bekommen hat.

20.40 Uhr: Sayana, das Oneface-Wonder.

20.39 Uhr: „Sie ist ja nicht dumm, sie studiert ja auch.“ Haha ... HAHAHAHAHAHAHAHA!

20.31 Uhr: Neues Trinkspiel: 1 x Personality = 1 x Schnaps.

20.29 Uhr: Gibt es eigentlich auch ein deutsches Wort für Personality?

GNTM 2019 im Live-Ticker: Heidi Klum verstört mit Kleid

20.24 Uhr: Trägt Heidi Klum da wirklich ein Landkarten-Kleid? Ist bestimmt von „Magdeburg - Los Angeles“.

20.22 Uhr: Barbie denkt bekanntlich immer zu viel nach. Nee, is‘ klar.

"Ich komm' Barby-mäßig rüber und denk' zu viel nach." Alles klar, beißt sich gar nicht. #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 9. Mai 2019

20.21 Uhr: Elegant, modern. Lirum, larum ...

20.20 Uhr: Klar. Sexy-Walk braucht man als Model nicht. Auch nicht für Victoria‘s Secret oder so.

20.17 Uhr: Das was? Das PRESSonality-Teaching? Haben sie dazu Meghan Markle eingeladen?

20.17 Uhr: What? Die Kandidatinnen sollen alles geben? Das ist ja was ganz neues.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Hat eine Kandidatin schon verraten, dass sie im Finale ist?

+++ Seit dem 3. März sind die Kandidatinnen übrigens schon wieder Zuhause (nein, liebe User, das, was wir da jeden Donnerstag geboten bekommen, ist natürlich nicht live). Im Interview mit Vanessa hat die übrigens einen ganz interessanten Satz fallen gelassen. Auf die Frage hin, ob es für sie eher Fluch oder Segen sei, von Beginn an als Top-Favoritin bei GNTM gehandelt zu werden, antwortet die nämlich: „Ich möchte ungern darüber sprechen, wie meine Chancen stehen, denn letztendlich ist und bleibt es Heidis Entscheidung.“ IST es Heidi Klums Entscheidung? In diesen Satz könnte man nun ganz schön viel hinein interpretieren. Denn: Wenn es noch Heidi Klums Entscheidung IST - dann ist Vanessa noch im Rennen um den GNTM-Titel - und somit im Finale. Das ganze Interview mit Vanessa lest ihr übrigens auf mannheim24.de*.

+++ Waaaah, nur noch zwei Folgen, dann steht schon das GNTM-Finale 2019 an. Wir halten es kaum mehr aus. Wer von den noch verbliebenen sieben Kandidatinnen schafft es in die wichtigste Folge vor der allerwichtigsten Folge? Wir sind gespannt.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Darum geht es am Donnerstag

Geht es um die Allüren, stehen ihr einige Kandidatinnen von GNTM in nichts nach - doch sie bleibt die Queen der Queens: Naomi Campbell, ihres Zeichens britisches Supermodel und bekannt für Ausraster und Eskapaden. Aber wenn Heidi Klum schon Personen wie Paris Hilton als Vorbild in ihre Show holt, dann kann man das erst recht mit Naomi Campbell machen. Und die ist am Donnerstag Gast-Jurorin. „Es gibt viele Models, aber wenige bleiben in Erinnerung. Um als Model einzigartig und erfolgreich zu sein, musst du mit deiner Persönlichkeit herausstechen“, erklärt Heidi Klum.

Die mittlerweile 48 Jahre alte Campbell soll den Kandidatinnen übrigens das zeigen, was sie selbst wohl im Schlaf beherrscht: den Signature Walk. „Durch ihre langjährigen Erfahrungen auf den internationalen Laufstegen weiß sie natürlich, wie man seine Persönlichkeit in den Catwalk mit einarbeitet.“ An dieser Stelle hätte es uns übrigens unfassbar interessiert, wie Jasmin „Joy“ ihre Persönlichkeit auf den Laufsteg mit eingearbeitet hätte. Boxend?

Ach, und dann steht da ja auch noch das Shootout zwischen Sarah und Caroline an. Sicher ist: eine der beiden muss gehen. „Das Gefühl ist auf jeden Fall nicht so angenehm, zu wissen, dass man rausfliegen könnte“, sagt Sarah.“Der Druck steigt noch einmal mega. Aber ich versuche wirklich, jetzt noch einmal richtig reinzuhauen und ich muss schauen, dass ich Heidi überzeuge und sie sieht, dass es die falsche Wahl wäre, wenn ich nach Hause gehen müsste.“

Sarah oder Caroline - wer muss gehen? Welche Kandidatinnen schaffen es noch ins Halbfinale von GNTM? Und wie viele Minuten dauert es dieses Mal, bis Dramaqueen Simone zuschlägt? Das alles erfahrt ihr hier in unserem Live-Ticker.

