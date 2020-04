GNTM 2020: Lijana postet auf Instagram Seltsames - hat sie etwa Geldsorgen?

Lijana wendet sich auf Instagram mehrmals mit ernsten Worten an ihre Fans und Follower. Was steckt dahinter? Hat die GNTM-Teilnehmerin etwa Geldsorgen?

Lijana kommt aus Kassel.

Sie wendet sich auf Instagram an ihre Follower.

Hat sie etwa Geldsorgen?

Kassel - Momentan gehört die Lehramts-Studentin Lijana* aus Kassel bei „Germanys Next Topmodel“ noch zu Heidi Klums* Topkandidatinnen. Sie ist unter den letzten 11 der Topmodel-Anwärterinnen. Sie wandte sich am Montag über Instagram gleich mehrmals an ihre Follower.

GNTM 2020: Kandidatin Lijana verwirrt mit ihren Instagram-Posts

Am Montagvormittag verwirrteGNTM- Kandidatin Lijana mit einem Instagram-Post ihre mehr als 28.000 Follower und Fans. Sie berichtete unter anderem von Geldsorgen und ihrem Hund. So schrieb sie in dem Post: „Ohne Hund wäre mein Haus sauber, mein Portemonnaie voll, aber mein Herz wäre leer...“ Dann richtet sie sich an ihre Fans mit einem: „Guten Morgen ihr Lieben, ich hoffe ihr seit gut in den Tag gestartet und euch geht es gut. Draußen merkt man richtig, dass Frühling ist, ich liebe diese Jahreszeit“. Man kann wohl davon ausgehen, dass Lijana sich bei diesen Worten was anderes gedacht hat und sie nicht komplett pleite ist. Auf dem Foto ist sie mit ihrem vierbeinigen Begleiter zu sehen, dem die Liebeserklärung gewidmet ist.

GNTM 2020: Nachmittags schlägt die schöne Topmodel- Kandidatin ernstere Töne an

Am Nachmittag dann schlug Lijana in einigen Instagram-Stories allerdings ernstere Töne an. In Bezug auf die aktuelle Corona-Krise, die auch zur Absage des Hallenfinales der Topmodel-Show führt*, hatte die 23-Jährige eine sehr persönliche Botschaft an ihrer Fans. So begann sie mit den Worten: „Meine Lieben, ich weiß wir durchleben eine harte Zeit.“ Genau jetzt sei aber auch die Zeit dafür gekommen, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, sagte sie weiter: „V erbringt Zeit mit eurer Familie, sagt ihr, wie lieb ihr sie habt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, herauszugehen mit eurem Hund, genießt jede Sekunde in dieser wunderschönen Natur. Macht euch vielleicht Gedanken, was ihr nach der Krise für den Klimaschutz tun könnt", waren die Worte von Lijana in ihr Smartphone, während sie mit ihrem Hund unterwegs war.

GNTM 2020: Eine Äußerung in Bezug auf die nächste Folge?

Danach kam sie auf die Show "Germany's Next Topmodel" zu sprechen und gab eine Äußerung von sich, mit der man speziell von ihr nicht rechnen würde. Meint sie etwa, dass ihr GNTM nicht mehr so wichtig ist? Sie sagte: „Es gibt wichtigeres auf dieser Welt – und ihr seid schön, so wie ihr seid!".

Folge 11 von "Germany's Next Topmodel" wird am kommenden Donnerstag, 9. April ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein. Ob Lijana mit dem Unterwasser-Shooting gut klar und eine Runde weiter kommt, werden ihre Fans und Follower dann erst erfahren.

GNTM 2020: Alle Folgen im Live-Ticker

Alles zu GNTM 2020: Das ändert sich,alle Teilnehmerinnen, alle Juroren*. Hier gibt‘s die aktuelle Folge im Live-Ticker. Alle 17 Folgen (hier finden Sie alle Sendetermine*) wechseln die Jury-Mitglieder. Außerdem halten wir Sie auf dem Laufenden,welche Kandidatinnen eine Runde weiterkommen*.

Heidi Klum erregt auch die Aufmerksamkeit ihrer Fans über Instagram, aber nicht weil sie ein Foto postet, sondern ein attraktiver Mann. Diesersieht Heidis Tom ausgesprochen ähnlich, hat das Topmodel die Männer etwa verwechselt oder warum wird auf dem Foto geknutscht?

Rubriklistenbild: © ProSieben/Richard Hübner