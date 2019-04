GNTM im Ticker: Zungenkuss! Transgender-Kandidatin sorgt für heiße Szene – Eine andere muss gehen

GNTM 2019: Was kann Prügelei und Favoritinnen-Rauswurf bei Heidi Klum noch toppen? Ein wilde Knutscherei - und zwar bei Tatjana! Der Ticker.

Folge elf bei Topmodel - und Gast-Juror war natürlich auch wieder jemand ganz besonderes: Michael Michalsky!

Noch zehn Kandidatinnen waren im Rennen um den Model-Thron. Am Ende sollten es nur noch neun sein. Das sind die Top Nine bei GNTM.

Wir sahen endlich nackte Haut - und zwar bei Jungs. Yes!

Und wir sahen einen heftigen Zungenkuss zwischen Tatjana und ihrem Shooting-Partner.

22.29 Uhr: Und was lernen wir aus dieser Folge? Der Schwarzwald ist „The Dark Place“, quasi das Epizentrum des Bösen Deutschlands. Tatjana hat ihren Shooting-Partner geknutscht - aber es war nicht ihr erster Kuss mit einem Mann. Und das, was Simi und Sarah da machen, hat endlich eine passende Bezeichnung: Kinderkram-Gebitche.

GNTM im Live-Ticker: Sarah schickt Simi „in die Hölle“

22.28 Uhr: Es ist aber auch nicht nett zusagen, dass jemand in die Hölle gehört. Da sind die GNTM-Kandidatinnen ja sowieso schon. Nennt sich „Model-Villa“.

22.27 Uhr: WHAAAAT? Da bricht Simone und was macht ProSieben? „To Be Continued ...“? Ist das euer Ernst? Dann könnt ihr ja gleich nen schwarzen Bildschirm zeigen ...

22.25 Uhr: PS: Simi ist weiter.

22.25 Uhr: Bestes Wort ever für den GNTM-Beef: Kinderkram-Gebitche. Danke, Michalsky.

22.20 Uhr: ProSieben I: „Wie können wir Sarah foltern?“ Pro Sieben II: „Lasst uns die Nasen-Szene mindestens dreimal zeigen.“

22.10 Uhr: Großartig, wie alle Meeedchen immer so tun, als wären sie ernsthaft schockiert, wenn eine andere Kandidatin gehen muss.

22.10 Uhr: GNTM-Kandidatin Julia ist raus.

22.08 Uhr: Kein Takt, kein Fun!

22.06 Uhr: Lena ist immer noch dabei? WHAT?

Diese Kandidatinnen sind weiter

22.03 Uhr: Weiter sind: Alicija, Vanessa, Cäcilia und Sayana.

22.03 Uhr: Mit Trennungen kennt sich Heidi Klum ja aus.

21.59 Uhr: Was Freundinnen eben so machen, wenn sie miteinander abhängen: Übereinander lästern, sich gegenseitig in den Haaren rumkneten, ...

21.58 Uhr: Der Blick von Heidi bei der Nasen-Geschichte - unbezahlbar. Sarah ist weiter.

21.46 Uhr: Wenn Simi so ist, wenn sie versucht, nett zu sein - wie ist sie dann erst, wenn sie mal einen Bad Hair Day hat?

21.45 Uhr: Tatjana und Caroline sind übrigens bei GNTM in der nächsten Runde.

21.41 Uhr: Heidi fragt das, was wir alle so brennend wissen wollen. War das Tatjanas erster Kuss mit einem Mann? Ihre knappe Antwort: „Nein.“ Strike!

21.34 Uhr: Simone und Sarah sollen zwei Freundinnen spielen. Genau unser Humor.

21.31 Uhr: ProSieben-Produzent I.: „Wie können wir noch mehr Hass bei GNTM schüren?“ ProSieben-Produzent II.: „Geben wir Simone den John-Frieda-Job. Und Sarah.“

21.17 Uhr: Cäcilia und Lena - oder aber auch: Wenn sich zwei Gehirnzellen treffen.

Heißer Zungenkuss bei GNTM: Transgender-Kandidatin Tatjana knutscht ihren Shooting-Partner

21.13 Uhr: Hach, da freuen wir uns für Tatjana. Echt. Aus tiefstem Herzen. Respekt vor der Transgender-Kandidatin.

Heidi, der Kuss bei Tatjana sah nicht nur echt aus. Der war echt. #GNTM #GNTM2019 — Der Couchticker (@Der_Couchticker) 18. April 2019

21.08 Uhr: Zunge! Wir sehen ZUNGE! Mensch, Tatjana - Glückwunsch! Das ist schon ein ... äh ... intensiver Kuss. Oder eher: Knutscherei.

21.06 Uhr: Marius. Guck weg. Deine Julia macht nämlich gerade NICHTS mit einem anderen Mann.

21.03 Uhr: Was Julia sagt: „Wir schauen nicht so schön miteinander aus.“ Was Julia meint: „Der schaut einfach kacke aus.“

21.02 Uhr: Mei, dieser Mario. Ein guter Kerl.

20.58 Uhr: Carolines Gesichtsausdruck sieht ein bisschen aus, als müsste sie pupsen.

GNTM 2019 im Live-Ticker: Julia eskaliert wegen Boys-Shooting

20.47 Uhr: Julia - Du hattest jetzt exakt 13 Staffeln GNTM Zeit, um zu verstehen, dass es immer ein Boys-Shooting gibt. IMMER! Und Du beschwerst Dich? Konsequent!

20.43 Uhr: Was ist der nervigste Satz, den man von einer anderen Frau hören kann? Genau: „Ich weiß, dass ich bei Männern sehr gut ankomme.“

20.35 Uhr: Wenn Dein Dress aussieht, wie Bibo aus der Sesamstraße ... #caroline

20.33 Uhr: Oh mein Gott - KUNSTREGEN!!!1

20.28 Uhr: Das ist ja wie früher im Sportunterricht.

20.24 Uhr: Der Schwarzwald. Oder auch: The Dark Place! Könnte Netflix ne Serie draus machen. Just sayin‘.

20.22 Uhr: Ja, Vanessa, wir haben es begriffen - DU BIST VERLOBT!

20.17 Uhr: Keine zwei Minuten und es gibt schon Personen, die genervt sind von Michalsky.

+++ Jedes Mal, wenn wir bei GNTM den Namen Caroline hören, denken wir uns: Car ... wer??? Bis jetzt - denn die Kandidatin aus Bremerhaven, die so schüchtern wirkt, ist gar nicht schüchtern. Nein, sie hat es offenbar faustdick hinter den Ohren. Denn auf Instagram hat sich GNTM-Caroline mega-heiß gezeigt.

+++ Vanessa kann ja bekanntlich alles. Deswegen kann sie jetzt sogar Vloggen. Kein Mist - die GNTM-Kandidatin hat einen eigenen YouTube-Channel eingerichtet, auf dem sie ihren Fans Einblicke in ihr Leben gibt. In ihrem ersten Beitrag nimmt Vanessa ihre Follower sogar direkt mit ins Bett.

GNTM im Live-Ticker: Tatjana knutscht heute einen Boy

+++ Heute kommt es übrigens zu einem intensiven Kuss zwischen einem der Boys und einer Kandidatin. Wer das ist? Sollen wir das wirklich verraten? Nun gut, wir tun es - es ist ... Tatjana! Das wird ganz schön innig zwischen den beiden. Halleluja!

+++ Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge der diesjährigen GNTM-Staffel. Heute wird es hot, hot hot - den es kommen die Boys. Oberkörperfrei. Kreeeeeisch!

GNTM 2019 im Live-Ticker: Das passiert in Folge elf - der „Boys Edition“

Folge elf. Zeit, dass GNTM ein bisschen heißer wird. Deswegen holt Heidi Klum das in die Sendung, was sie selbst am besten findet: junge Männer! Es steht nämlich die „Boys Edition“ an. Nun gut, geht es nach ProSieben, hat nicht Klum die Herren mitgebracht, sondern sie wurden als Shooting-Partner für die Kandidatinnen von Michael Michalsky höchstpersönlich eingeladen. Egal. Den Meeedchen gefällt‘s so oder so: „Ich fand es schon witzig, als da auf einmal zehn oberkörperfreie Männer standen“, sagt Sarah. Wir finden‘s auch gut - denn schließlich sorgen die „Boys“ ganz oft für Fremdschäm-Momente und tränenreiche Bekenntnisse an die Partner der Kandidatinnen.

+ Michael Michalsky mit seinen Boys. © ProSieben/Micah Smith

GNTM 2019 im Live-Ticker: Das gab es noch NIE in der Show von Heidi Klum

Und dann passiert wieder etwas - Achtung!! -, DAS ES NOCH NIE GAB! Wir rasten aus! Heidi Klum erklärt: „Das hat es so noch nie gegeben. Die Entscheidung diese Woche ist eine Fortsetzung der Geschichte unseres Shootings. Wir sind in einem mondänen Club und eine Hälfte des Entscheidungssets ist der Filmkulisse nachempfunden. Die Mädchen tragen die Kleider, die sie beim Shooting getragen haben. Aber es gibt einen Unterschied – darunter haben sie ein Party-Outfit an.“ Und dann folgt eine super-schwere Aufgabe: Während ihres Walks müssen die GNTM-Kandidatinnen nicht nur ihre Kleidung wechseln, sondern sich auch blitzartig emotional auf eine neue Situation einstellen. Sie befreien sich von ihrem Liebeskummer und verwandeln sich in strahlende Disco-Queens! WOW! Michalsky ergänzt: „Es geht um Wandelbarkeit. Ein richtig gutes Model kann eben von 0 auf 100 von traurig ganz happy sein.“ Können wir übrigens auch - wenn uns zum Beispiel eine Tafel Schokolade geschenkt wird.

Wer lässt sich von den Boys den Kopf verdrehen? Wer schafft es in die Top Nine von Germany‘s Next Topmodel? Und eskaliert der Streit mit Simone nun völlig? All das lest ihr in unsrem Live-Ticker zu GNTM 2019. Ihr habt die letzte Folge verpasst? Kein Problem - die gibt‘s hier zum Nachlesen.

mes