Prügel-Attacke bei GNTM 2019: Jasmin schlägt andere Kandidatin

Sie war die Aufmüpfige bei GNTM 2019 und hat in jeder Folge polarisiert: Kandidatin Jasmin. Doch jetzt ist die 18-Jährige einen Schritt zu weit gegangen.

München - Bei GNTM haben die Zuschauer wirklich schon vieles gesehen. Krokodilstränen, Mega-Zoff, verstörende Boyfriends oder Instagram-Husbands und sogar einen Stinkefinger. Aber das, was sich in der siebten Folge der aktuellen Staffel der Heidi-Klum-Show abspielen wird, das gab es wirklich noch NIE. Und eigentlich zeichnete sich schon seit Wochen ab, wer im Mittelpunkt dieses historischen GNTM-Großereignisses stehen wird: keine geringere als Kandidatin Jasmin (18).

Jasmin von GNTM 2019: „Ich hab Lena geklatscht“

Die junge Frau aus Frankfurt sorgt für einen regelrechten Skandal, denn sie soll ihre Mit-Kandidatin Lena (17) körperlich attackiert haben. Das berichtet die Bild nicht nur - nein, das Boulevardblatt veröffentlichte auch ein Video, in dem Jasmin (offenbar in einem Live-Stream auf ihrem privaten Instagram-Kanal) zu ihren Followern spricht - und den Vorfall bestätigt: „Ich hab‘ Lena geklatscht“, sagt die junge Frau in dem Clip. Weiter erzählt sie: „Du weißt, ich hab‘ Lena vor der Kamera geschlagen. Ich muss nicht lügen. Ich schlag‘ keine Leute ohne Grund. Ich schlag‘ Leute auch nicht gerne.“

Doch was genau war geschehen? Wie die Bild berichtet, soll Jasmin Lena mit der flachen Hand auf den Kopf und mit der Faust auf die Schulter geschlagen haben. Auch zu einem Griff in die Haare, bei dem sich bei Lena einige ihrer Extensions gelöst haben sollen, soll es gekommen sein. Doch von der Attacke selbst wird am Donnerstag in der neuen Folge GNTM wohl nichts zu sehen sein, nur die ersten Anfänge des Mega-Zoffs. Dennoch wird Heidi Klum - ACHTUNG, SPOILER - die Reißleine ziehen: denn für Jasmin wird nach dieser Folge GNTM Schluss sein.

Jasmin kann Rausschmiss bei GNTM offenbar nicht verstehen

Dass sie wegen dieses Vorfalls die Show verlassen muss, kann das Nachwuchsmodel aber nur bedingt nachvollziehen. In dem Live-Video sagt sie: „Richtig unprofessionell. Das ist doch eine Fernsehshow, die sind doch auf uns gestellt (wahrscheinlich meinte Jasmin „angewiesen“, Anm. d. Red).“

Und das Opfer Lena? Die Jugendliche hat sich einen Anwalt genommen, und der will die Ausstrahlung dieser Szenen offenbar verhindern. Gegenüber der WAZ bestätigte die Staatsanwaltschaft Essen, dass eine Anzeige eingegangen sei - außerdem soll der Anwalt auch gegen Jasmin und ProSieben klagen. Den Sender soll der Anwalt wegen unterlassener Hilfeleistung anprangern.

mes