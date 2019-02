GNTM-Kandidatin steigt freiwillig aus - ProSieben reagiert sehr kühl

Die Kandidatinnen-Zahl bei GNTM hat sich reduziert. Einige Mädchen mussten gehen - doch Olivia aus München stieg freiwillig bei Germany‘s next Topmodel aus. Doch kaum jemand bekam es mit.

München - Zugegeben: Sie war von Beginn an eher unauffällig bei den bisher ausgestrahlten Folgen von GNTM. Doch dass ihr Ausstieg bei Topmodel so gar nicht thematisiert wurde, damit hat Kandidatin Olivia offenbar selbst überhaupt nicht gerechnet. Richtig gehört: Die 16-Jährige aus München ist gar nicht mehr dabei in der Heidi-Klum-Show - und niemand hat‘s gemerkt.

Bei Instagram schreibt sich Olivia ihren Frust von der Seele. „Schade, dass ihr nicht gesehen habt, wie ich mich von Heidi verabschiedet habe“, schreibt die Teenagerin auf ihrem offiziellen GNTM-Insta-Account. Dabei ist es ihr besonders wichtig, eine Sache hervorzuheben: „Ich bin freiwillig nach Hause gefahren.“

GNTM-Kandidatin Olivia aus München: „Habe beschlossen, erstmal meine Schule fertigzumachen“

Was zunächst so klingt, als habe Olivia ihren Traum vom Topmodel leichtfertig hingeschmissen, hat jedoch einen nachvollziehbaren Hintergrund: „Ich habe doch beschlossen, erstmal meine Schule fertigzumachen.“

Wir sagen: sehr löblich, Olivia. Ihre Teilnahme an der Model-Show bereut sie unterdessen nicht. „War trotzdem eine super Zeit“, schreibt sie noch.

Lesen Sie auch: Alle Informationen zur aktuellen Staffel von GNTM

Ein Follower ist begeistert von Olivias Entschluss: „Finde ich super, dass Du so entschieden hast. Schule und Ausbildung sind super-wichtig. Immer erst beenden, dann kannst Du immer noch bei GNTM mitmachen.“ Eine andere Userin findet es hingegen einfach „voll schade“, dass Olivia nicht mehr dabei ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Kandidatin freiwillig die Show verlässt. Vor einigen Jahren hatte sich Kandidatin Greta dazu entschlossen, ihre GNTM-Karriere vorzeitig zu beenden. Seither zeigt sich Greta lieber sehr freizügig auf Instagram.

Sie haben die letzte Folge GNTM verpasst? Macht nichts - hier können Sie sie im GNTM-Ticker nachlesen.

Olivia aus München bei GNTM: Das war ihr Vorstellungsvideo

GNTM 2019: Alle Folgen im Live-Ticker

GNTM 2019: Hier gibt‘s die aktuelle Folge im Live-Ticker