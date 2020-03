Viele sorgen sich gerade wegen der aktuellen Coronakrise. Eine GNTM-Kandidatin fürchtet aber sogar, dass das Virus bei ihr eine erneute Familientragödie auslösen könnte.

Wer meint, im Leben eines Models drehe sich alles nur um Fashion, Fotos und ganz viel Luxus, der irrt, denn die aktuelle Corona-Krise betrifft uns alle. So hat die Sorge vor den dramatischen Auswirkungen, die das neuartige Virus mit sich bringen kann, auch die Kandidatinnen von „Germany‘s Next Topmodel“ bereits erreicht - allen voran Maribel Todt. Denn nachdemMaribel in jungen Jahren bereits den Tod ihrer Eltern verkraften musste, fürchtet die 18-Jährige nun, durch Covid-19 auch noch ihre geliebte Großmutter verlieren zu können.

GNTM-Kandidatin Maribel klagt über erste „Folgen“ der Corona-Krise

„Ich raste gleich aus“, schmipft Maribel in ihrer aktuellen Insta-Story. Mit kleinen, müden Augen blickt sie in die Kamera und klagt: „Wir haben jetzt einfach fast halb 5 in der Nacht und ich kann einfach nicht schlafen!“ Den Grund meint die GNTM-Kandidatin allerdings bereits gefunden zu haben, denn ihre fehlende Müdigkeit wertet sie ganz klar als Folge der Corona-Krise und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen. „Normalerweise bin ich immer so aktiv um die Mittagszeit herum oder generell mach ich immer viel“, erklärt die 18-Jährige weiter. So habe sie sonst eigentlich nie Schlafprobleme. Nun sei sie aber „wegen dem tollen Corona“ im Haus eingesperrt und würde das nur so wenig wie möglich verlassen. Die Folge: Der Weg ins Land der Träume scheint zunächst versperrt.

Maribel Todt (GNTM) sorgt sich um ihre Oma

In einer älteren Story soll ihr die Sorge wegen der aktuellen Corona-Krise sogar noch schlimmer zugesetzt haben, wie tv-movie berichtet. "Ich habe letztens extrem angefangen zu heulen und panische Angst bekommen, weil ich so unfassbare Angst um meine Oma habe", soll die Model-Anwärterin damals geklagt haben. Die soll nämlich schon stolze 87 Jahre alt sein, Vorerkrankungen haben und würde damit zu den Risikopatientin in Bezug auf Covid-19 gelten. Aus diesem Grund glaubt auch GNTM-Kandidatin Maribel* offenbar, dass ihre Großmutter eine Infizierung mit dem Coronavirus nicht überleben würde. "Deswegen darf ich meine Oma nicht mehr sehen.“

Familiendrama: GNTM-Kandidatin Maribel Todt bringt traurige Geschichte mit sich

Die ganze Situation gewinnt vor Maribels traurigem Familienhintergrund sogar noch an Tragik: "Ich habe extrem Angst um meine Oma, weil sie meine einzige Familie noch ist, das einzig Übriggebliebene von meinen Eltern", sagt Maribel in ihrer Instagram-Story* unter Tränen. Denn trotz ihrer noch jungen Jahre musste die GNTM-Kandidatin bereits den Verlust beider Elternteile verkraften. Ihre Oma nun auch noch zu verlieren wäre daher unglaublich schlimm für sie.

GNTM: Kandidatin Maribel richtet Corona-Appell an ihrer Fans

Wie allen anderen auch, bleibt auch Maribel nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Menschheit die ganze Corona-Krise schon bald überstanden hat. Um ihren Teil dazu beizutragen, fordert das Nachwuchsmodel ihre Fans dazu auf, auf sich aufzupassen und zu Hause zu bleiben. Damit folgt Maribel dem Beispiel zahlreicher anderer Stars, die ihre Fans derzeit ebenfalls versuchen, zum Verweilen in den eigenen vier Wänden zu motivieren. So hat auch Arnold Schwarzenegger bereits eine unglaublich coole Ansage an seine Follower geschickt. Eine Musiklegende wurde inmitten der ganzen Pandemie sogar auf eine besondere Art richtig kreativ.

Zuvor hatte das Coronavirus „Germany‘s Next Topmodel“ auch schon auf eine andere Art und Weise erreicht, denn auch ChefjurorinHeidi Klum ließ sich auf die Lungenerkrankung testen und das Finale von GNTM* muss wegen des Coronaviruses ganz anders stattfinden.

