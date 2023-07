Günther Jauch bekam wegen eines schlechten Gags in der Schule kein Graecum

Das hatte sich Günther Jauch wahrscheinlich anders vorgestellt. In einem Podcast berichtet der Moderator von seiner Schulzeit und erzählt, wie ihn ein Streich das Graecum kostete.

Berlin – In der aktuellen Folge von Comedian Kurt Krömers (48) Podcast „Feelings“ plaudert TV-Moderator Günther Jauch (66) aus dem Nähkästchen. Neben Alkoholeskapaden aus seiner Jugend, berichtet der TV-Moderator auch von seiner Schulzeit und gesteht, wie ihn ein dummer Scherz das Graecum kostete.

Günther Jauch: Er klebte seinen Lehrer an den Stuhl fest

Er sei ein „aufsässiges Kind“ gewesen, erzählt Moderator Jauch im Gespräch mit Gastgeber Krömer. Der 66-Jährige habe während seiner Schullaufbahn in Ost-Berlin „immer die meisten Tadel und Verweise“ mit nach Hause gebracht. Kaum zu glauben, findet auch Gastgeber Krömer, der den jungen Jauch als „Problemkind“ bezeichnet. „Klassenclown“ trifft es besser, findet der Moderator, der in der 4. Klasse seinen Lehrer mit UHU-Kleber an den Stuhl festklebte.

Seinen „schönsten Publikumserfolg“ aber habe Jauch in der Oberstufe gehabt – der ihn dann auch das Graecum kostete, einen Nachweis für den Spracherwerb der altgriechischen Sprache.

Günther Jauch wollte „leistungsgerecht benotet werden“

Wie der TV-Moderator weiter erzählt, habe er sich damals bei der Notenvergabe für Altgriechisch ungerecht behandelt gefühlt. Sein Lehrer habe ihm damals zwei Punkte gegeben, die Note 5. Zufrieden war Jauch damit nicht, der bei seinem damaligen Lehrer Einwand erhob. „Ich möchte leistungsgerecht benotet werden. […] Ich möchte null Punkte haben“, erinnert sich Jauch und bezeichnet seine damalige Tat als „Erfolg“. Ein Erfolg, der dem TV-Moderator aber einiges kostete.

Heute kann Günther Jauch unzählige Erfolge vorzeigen – in seiner Schulzeit ist der Moderator aber an einer Sache gescheitert: dem Graecum. © IMAGO/Martin Hoffmann

Denn „um das Graecum zu haben […], darf man nicht in einem der Griechisch-Kurse null Punkte haben“, erklärt Jauch weiter. Fünf Jahre lang habe der 66-Jährige Altgriechisch gelernt und „am Ende nicht mal ein Graecum gehabt. Nur um dieses einen Gags Willen.“ Geschadet hat es Günther Jauch dennoch nicht. Der gebürtige Münsteraner legte auch ohne Graecum eine erfolgreiche Karriere als TV-Moderator hin.

Verwendete Quellen: Podcast „Feelings"/Folge vom 6. Juli 2023