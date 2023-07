„Hartz und herzlich“-Star legt sich unters Messer – Carmen spricht erstmals über OP

„Hartz und herzlich“: Carmen hat sich optisch ziemlich stark verändert. Ihre Beule am Hals hat viele Zuschauer beunruhigt. Jetzt gibt die Mannheimerin preis, was dahinter steckt:

Vor rund sechs Jahren wurden die ersten Folgen von „Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken auf RTLZWEI ausgestrahlt. Seither ist die Sozialdoku aus Mannheim nicht mehr aus dem Programmheft wegzudenken. Die Bewohner des ehemaligen Arbeitsviertels sind zu wahren Stars der Sendung geworden und sorgen regelmäßig für ziemlich gute Einschaltquoten. Darüber berichtet MANNHEIM24.

Sendung Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz Baracken Sender RTLZWEI Drehort Mannheim

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Protagonistin Carmen leidet unter Schwellung am Hals

Schon längst sind die Bewohner der Benz-Baracken zu echten Publikumslieblingen geworden. Neben der Großfamilie von Elvis sind auch Dieter, Carmen und ihre Kinder zu sehen. Ausgenommen von Tochter Denise – die neu bei „Hartz und herzlich“ ist – leben alle zusammen unter einem Dach.

Nicht nur auf RTLZWEI halten die „Hartz und herzlich“-Teilnehmer ihre Fans auf dem Laufenden – auch auf Instagram geben sie private Einblicke in ihr Leben. Egal ob Ausflüge in den Garten oder Fotos aus dem Wohnzimmer: Minijobberin Carmen lässt ihre Follower an ihrem Alltag teilhaben. Unter ihrem aktuellen Post stellen die Fans Carmen eine sehr intime Frage.

„Hartz und herzlich“-Liebling Carmen total verändert – „Haste abgenommen?“

Zuletzt hat sich Carmen bei „Hartz und herzlich“ Sorgen um die Gesundheit ihres Ehemannes Dieter gemacht. Der „Hartz und herzlich“-Liebling ist bereits seit drei Jahren arbeitslos – und hat deshalb mit psychischen Problemen zu kämpfen. Die Situation macht ihr sehr zu schaffen – zumal sie anscheinend selbst gesundheitlich angeschlagen ist.

Die Benz-Baracklerin hat eine auffällige Schwellung am Hals, die seit Jahren nicht abnimmt. Im Gegenteil: Die Vorwölbung schien immer mehr hervorzustechen. In ihren letzten Instagram-Posts wirkt Carmen jedoch verändert. Das fällt auch den „Hartz und herzlich“-Fans auf und sofort machen sie sich Gedanken über ihre Gesundheit: „Haste abgenommen?“, fragen die Follower.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Carmen spricht über Schilddrüsen-OP

Was steckt hinter Carmens verändertem Aussehen? Die „Hartz und herzlich“-Teilnehmerin hat einen operativen Eingriff hinter sich! Das offenbart die Benz-Baracklerin nun in den Kommentaren auf Instagram: „Schilddrüsen operiert bekommen“, schreibt sie. Damit scheint die kragennahe Beule vorne am Hals auch optisch zurückgegangen sein. Noch viel wichtiger als die optische Veränderung ist natürlich, wie sich die sechsfache Mutter nach der OP fühlt.

Die Fan-Frage „Wie geht es dir nach der OP?“, beantwortet Carmen kurz und knapp. „Mir geht es gut“, entgegnet sie dem Fan in den Instagram-Kommentaren. Eine optische Veränderung – das wünscht sich auch die Zwillingsmama Janine. Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin fühlt sich in ihrem Körper nach der Schwangerschaft unwohl und möchte sich die Brüste und den Bauch korrigieren lassen. (sik)